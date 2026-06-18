Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

4 dấu hiệu nhà có long mạch tốt: Người xưa nói 3 đời cũng khó nghèo

| | Lifestyle

Người xưa tin rằng một ngôi nhà muốn hưng vượng lâu dài thường phải hội tụ những yếu tố rất đặc biệt mà không phải ai cũng để ý.

Trong quan niệm phong thủy phương Đông, long mạch được xem là dòng khí vận hành trong lòng đất, ảnh hưởng đến môi trường sống và sự hưng thịnh của một khu vực. Người xưa tin rằng những nơi có long mạch tốt thường hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi về địa thế, cảnh quan và khí hậu, từ đó giúp con người cảm thấy dễ chịu, an cư và phát triển lâu dài.

Dĩ nhiên, giàu nghèo vẫn phụ thuộc chủ yếu vào sự nỗ lực của mỗi người. Tuy nhiên, từ xa xưa, ông bà ta vẫn đặc biệt coi trọng việc chọn đất, dựng nhà và bố trí không gian sống. Những ngôi nhà được cho là có long mạch tốt thường sở hữu một số đặc điểm dưới đây.

1. Trước nhà rộng rãi, thông thoáng

Người xưa gọi khoảng không gian phía trước nhà là minh đường. Đây được xem là nơi đón ánh sáng, gió và các luồng khí lưu thông vào nhà. Một ngôi nhà có khoảng sân thoáng, tầm nhìn rộng hoặc không bị công trình lớn che chắn thường tạo cảm giác dễ chịu hơn. Trong phong thủy, đây cũng là một trong những dấu hiệu thường được nhắc đến khi đánh giá thế đất đẹp.

4 dấu hiệu nhà có long mạch tốt: Người xưa nói 3 đời cũng khó nghèo - Ảnh 1.

2. Xung quanh có nhiều cây xanh, môi trường trong lành

Những khu vực có cây cối phát triển tốt, không khí mát mẻ và nguồn nước ổn định từ lâu đã được xem là nơi có địa khí thuận lợi. Thực tế, môi trường sống xanh giúp điều hòa nhiệt độ, giảm tiếng ồn và tạo cảm giác thư thái cho con người. Đây cũng là lý do nhiều làng quê lâu đời thường hình thành quanh những vùng đất màu mỡ, nhiều cây cối và nguồn nước tự nhiên. Theo quan niệm dân gian, nơi cây cối sinh trưởng tốt cũng là nơi sinh khí dồi dào.

3. Nhà luôn đón được ánh sáng và gió tự nhiên

Một ngôi nhà dù không quá lớn nhưng nếu luôn sáng sủa, thông thoáng thường mang lại cảm giác tràn đầy sức sống. Ánh sáng tự nhiên giúp hạn chế ẩm mốc, trong khi gió lưu thông tốt giúp không khí trong nhà dễ chịu hơn. Người xưa cho rằng nơi dương khí đầy đủ sẽ tạo điều kiện để sinh khí lưu chuyển, từ đó giúp cuộc sống của các thành viên trong gia đình thuận lợi hơn.

4 dấu hiệu nhà có long mạch tốt: Người xưa nói 3 đời cũng khó nghèo - Ảnh 2.

4. Gia đình số ng hòa thuận, nhà cửa luôn sạch sẽ

Theo nhiều chuyên gia văn hóa dân gian, phong thủy không chỉ nằm ở đất đai mà còn thể hiện qua cách con người gìn giữ không gian sống. Một ngôi nhà thường xuyên được chăm sóc gọn gàng, sạch sẽ sẽ tạo cảm giác ấm cúng và dễ chịu hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, sự hòa thuận giữa các thành viên cũng được xem là yếu tố quan trọng giúp duy trì nguồn năng lượng tích cực trong gia đình. Người xưa có câu nhà hòa vạn sự hưng, bởi vậy nhiều người tin rằng đây chính là dấu hiệu rõ ràng nhất của một ngôi nhà có phúc khí và long mạch tốt. Dù không thể đo đếm bằng con số cụ thể, nhưng sự bình yên và gắn kết trong gia đình luôn là nền tảng quý giá cho nhiều thế hệ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

6 dấu hiệu chứng tỏ nhà bạn hợp long mạch, sống càng lâu càng giàu

Theo Thư Hân

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 công trình dài 150m từng được tạp chí Mỹ vinh danh, được báo Anh xếp hạng “kỳ quan mới của thế giới”, là biểu tượng của du lịch Đà Nẵng

Việt Nam có 1 công trình dài 150m từng được tạp chí Mỹ vinh danh, được báo Anh xếp hạng “kỳ quan mới của thế giới”, là biểu tượng của du lịch Đà Nẵng Nổi bật

Phát hiện thứ giới siêu giàu đang âm thầm bổ sung vào nhà riêng, thị trường được dự báo đạt 8.000 tỷ USD

Phát hiện thứ giới siêu giàu đang âm thầm bổ sung vào nhà riêng, thị trường được dự báo đạt 8.000 tỷ USD Nổi bật

Giám đốc bảo tàng là tài tử đình đám, xây resort 5 sao ở Phú Quốc để cưới vợ đại gia

Giám đốc bảo tàng là tài tử đình đám, xây resort 5 sao ở Phú Quốc để cưới vợ đại gia

07:45 , 18/06/2026
Mỹ nhân Việt mới 18 tuổi đã bị đòi giải nghệ để đi thi Hoa hậu: Nhan sắc thần thánh mê hoặc 4 triệu fan

Mỹ nhân Việt mới 18 tuổi đã bị đòi giải nghệ để đi thi Hoa hậu: Nhan sắc thần thánh mê hoặc 4 triệu fan

06:16 , 18/06/2026
Vì sao ngày càng nhiều phụ nữ muốn có một căn nhà đứng tên mình? 3 câu chuyện dưới đây cho thấy ngôi nhà không chỉ là tài sản

Vì sao ngày càng nhiều phụ nữ muốn có một căn nhà đứng tên mình? 3 câu chuyện dưới đây cho thấy ngôi nhà không chỉ là tài sản

05:17 , 18/06/2026
Thành phố Hồ Chí Minh vào top 10 điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới

Thành phố Hồ Chí Minh vào top 10 điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới

23:50 , 17/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên