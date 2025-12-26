Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

6 dấu hiệu nhà hợp long mạch, ở càng lâu càng "được lộc"

26-12-2025 - 10:40 AM | Lifestyle

Nhà có những dấu hiệu này sẽ mang lại sự thịnh vượng, may mắn cho gia đình.

Không ít người nghĩ phong thủy là chuyện trừu tượng, phải xem thầy hay đặt vật phẩm mới biết nhà tốt hay xấu. Thực tế, một ngôi nhà có phúc khí hay không thường thể hiện rất rõ qua những dấu hiệu quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày. Nếu nơi bạn đang sống sở hữu những biểu hiện dưới đây, rất có thể đó là căn nhà đang nuôi dưỡng vận may, tài lộc và sự bình yên cho cả gia đình.

1. Không gian luôn dễ chịu ngay khi bước vào

Một ngôi nhà có phong thủy tốt thường mang lại cảm giác thoải mái tức thì. Chỉ cần mở cửa bước vào đã thấy nhẹ người, dễ thở, tinh thần dịu xuống. Điều này đến từ sự gọn gàng, ánh sáng thông thoáng và cách sắp xếp hợp lý, đặc biệt là khu vực cửa chính không bị che chắn hay bừa bộn. Theo quan niệm phong thủy, nơi nào khiến con người muốn quay về sau một ngày dài thì nơi đó đang nuôi dưỡng vận khí tốt.

6 dấu hiệu nhà hợp long mạch, ở càng lâu càng "được lộc" - Ảnh 1.

2. Cây cối ít khi héo úa, dễ đâm chồi

Nhiều gia đình nhận ra rằng cây trồng trong nhà rất ít chết dù không chăm quá cầu kỳ. Lá ít vàng, cây lên mầm mới đều đặn, thậm chí ra hoa bất ngờ. Đây là dấu hiệu môi trường sống hài hòa, ánh sáng và luồng khí ổn định. Trong phong thủy, cây xanh khỏe mạnh tượng trưng cho sự phát triển bền vững, tiền bạc và các mối quan hệ cũng dễ hanh thông theo.

3. Nhà thường xuyên có động vật "lành" ghé thăm

Không ít ngôi nhà dù ở giữa phố nhưng vẫn có chim đậu ban công, bướm bay vào sân hoặc ong làm tổ ở góc mái. Những loài vật này thường chọn nơi yên tĩnh, ít xáo trộn và có sinh khí tốt. Đặc biệt, sự xuất hiện của chim én hay chim sẻ thường được xem là tín hiệu cát lành, báo hiệu cuộc sống gia đình ổn định, ít sóng gió.

6 dấu hiệu nhà hợp long mạch, ở càng lâu càng "được lộc" - Ảnh 2.

4. Người và vật nuôi đều cảm thấy dễ chịu

Một ngôi nhà tốt không chỉ nuôi dưỡng con người mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thú cưng. Nếu chó mèo trong nhà ăn uống đều, nhanh nhẹn, ngủ ngon và ít bệnh vặt thì rất có thể không gian sống đang có nguồn năng lượng tích cực. Con người sống trong đó cũng thường ít cáu gắt, tâm trạng ổn định và dễ tìm được sự cân bằng.

5. Không khí không bí bách, ít mùi khó chịu

Dù diện tích lớn hay nhỏ, nhà có phong thủy tốt thường không bị ám mùi ẩm, mùi hôi hay cảm giác nặng nề. Không khí lưu thông tốt giúp sinh khí lan tỏa khắp các phòng, hạn chế sự tích tụ của năng lượng xấu. Đây cũng là lý do những ngôi nhà như vậy thường ít xảy ra tranh cãi, mọi việc trong gia đình dễ đi vào trật tự.

6. Ngủ sâu, ít mộng mị

Giấc ngủ là thước đo rất rõ của phong thủy. Nếu bạn ngủ nhanh, ít tỉnh giấc giữa đêm, sáng dậy đầu óc nhẹ nhàng thì chứng tỏ ngôi nhà đang giúp cơ thể và tinh thần được phục hồi đúng cách. Phong thủy tốt không nằm ở vật phẩm đắt tiền mà thể hiện qua chính sự bình yên mà không gian sống mang lại mỗi ngày.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm tham khảo

Tổng hợp

3 dấu hiệu nhận biết ngôi nhà nặng khí, long mạch không ổn

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tim đập loạn trước ngôi nhà của bà cụ 75 tuổi: Sống 1 mình an yên, không làm gánh nặng cho con cháu

Tim đập loạn trước ngôi nhà của bà cụ 75 tuổi: Sống 1 mình an yên, không làm gánh nặng cho con cháu Nổi bật

Áp dụng nguyên này tắc giúp tôi tiết kiệm không ít tiền

Áp dụng nguyên này tắc giúp tôi tiết kiệm không ít tiền Nổi bật

Sau tuổi 45 đừng bổ sung bừa bãi, ăn 3 món chứa progesterone tự nhiên này giúp da dẻ mịn màng, sắc mặt hồng hào

Sau tuổi 45 đừng bổ sung bừa bãi, ăn 3 món chứa progesterone tự nhiên này giúp da dẻ mịn màng, sắc mặt hồng hào

10:38 , 26/12/2025
42 tuổi tôi mới học được từ mẹ 7 mẹo tiết kiệm không tốn 1 đồng - giải quyết sạch từ quần áo, sàn nhà đến mùi trong bếp

42 tuổi tôi mới học được từ mẹ 7 mẹo tiết kiệm không tốn 1 đồng - giải quyết sạch từ quần áo, sàn nhà đến mùi trong bếp

10:16 , 26/12/2025
8.000 cuộc gặp gỡ trong hai ngày: Điều gì đang dịch chuyển ngành du lịch công vụ?

8.000 cuộc gặp gỡ trong hai ngày: Điều gì đang dịch chuyển ngành du lịch công vụ?

10:08 , 26/12/2025
Nữ ca sĩ hủy hôn trước ngày cưới 1 tuần, nhiều đại gia nghìn tỷ vây quanh: 34 tuổi mẹ vẫn chăm như em bé

Nữ ca sĩ hủy hôn trước ngày cưới 1 tuần, nhiều đại gia nghìn tỷ vây quanh: 34 tuổi mẹ vẫn chăm như em bé

09:59 , 26/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên