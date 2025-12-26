8.000 cuộc gặp gỡ trong hai ngày: Điều gì đang dịch chuyển ngành du lịch công vụ?

Vào ngày 17-18/12 vừa qua, Hội nghị thượng đỉnh du lịch kết hợp sự kiện và kinh doanh (MICE) toàn cầu (Meet Global MICE Congress – MGMC), diễn đàn quốc tế về du lịch công vụ, đã tổng kết tại Moscow.

Hội nghị quy tụ hơn 2.500 đại diện là các chuyên gia trong ngành, cơ quan chức năng, hiệp hội, khách hàng doanh nghiệp và các đơn vị tổ chức sự kiện đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Con số này cao gấp hai lần so với năm trước và gấp sáu lần so với kỳ hội nghị đầu tiên.

Các đại biểu tham dự hội nghị đến từ 37 quốc gia và các vùng của Liên bang Nga. Thành phần đại biểu có trình độ cao, trong đó 70% là lãnh đạo cấp cao và người ra quyết định, đã tạo điều kiện để các thỏa thuận hợp tác được ký kết ngay trong khuôn khổ sự kiện.

Trong khu vực triển lãm, hơn 8.000 cuộc gặp gỡ thương mại đã được tổ chức, nhằm thiết lập các mối quan hệ mới, tìm kiếm khách hàng và xây dựng kế hoạch sự kiện cho tương lai.

Ban tổ chức đã triển khai 15 phiên thảo luận chuyên đề với các chủ đề chính gồm: “Hội nghị và Triển lãm”, “Điểm đến và Hiệp hội”, “Xu hướng và Phân tích Toàn cầu”, “Họp và Khen thưởng”, “Kinh doanh” và “Công nghệ”. Các phiên toàn thể, tọa đàm, phân tích tình huống, thuyết trình, phát biểu của các diễn giả nổi bật và các khóa đào tạo đã giúp làm rõ chủ đề trung tâm của Hội nghị thượng đỉnh MICE toàn cầu 2025 – “Đoàn kết trong đa dạng cởi mở: Cơ hội mới cho tăng trưởng toàn cầu”.

Tại buổi hội thảo, các chuyên gia đã đi sâu phân tích ảnh hưởng của xu hướng cá nhân hóa, trò chơi hóa, sự kiện kết hợp trực tiếp và trực tuyến, nền kinh tế trải nghiệm cũng như các đột phá về AI và công nghệ thần kinh tới tương lai của ngành MICE. Bên cạnh đó, các nội dung trọng tâm cũng bao gồm: hiệu ứng lan tỏa từ các sự kiện quy mô lớn, chân dung khách hàng và nhà cung cấp trong bối cảnh hiện đại, cùng cách thể hiện bản sắc quốc gia trong ngành triển lãm toàn cầu. Các đại biểu cũng thảo luận về công thức thành công thương mại, các kênh quảng bá điểm đến du lịch MICE, và đặc biệt nhấn mạnh vào xu hướng tổ chức sự kiện doanh nghiệp bên ngoài văn phòng tại khu vực Châu Á.

Bên cạnh đó, Hội nghị thượng đỉnh MICE toàn cầu 2025 quy tụ hơn 130 đơn vị triển lãm đến từ các quốc gia BRICS và Nam Bán cầu, bao gồm các nhà điều hành MICE, hiệp hội, trung tâm hội nghị và triển lãm, doanh nghiệp vận tải và các khách sạn đang tìm kiếm cơ hội thâm nhập các thị trường tăng trưởng và nâng cao nhận diện thương hiệu.

Các gian hàng riêng biệt được dành cho các dự án “Made in Moscow” và “Moscow Tea Party”.

Những đại biểu chủ chốt của chương trình Hosted Buyers đến từ Trung Đông (hơn 27%), Ấn Độ (25%) và Trung Quốc (15%). Tổng cộng có 200 đại biểu tham gia nhằm thảo luận về cơ hội tổ chức sự kiện, tiến hành các cuộc đàm phán B2B và khám phá Moscow như một điểm đến về kinh doanh, văn hóa và giải trí.

Theo đó, hội nghị thượng đỉnh du lịch kết hợp sự kiện và kinh doanh (MICE) toàn cầu lần đầu tiên được tổ chức tại Moscow vào mùa thu năm 2023, trở thành sự kiện quốc tế lớn nhất trong lĩnh vực du lịch công vụ tại Nga. Tháng 12 năm ngoái, diễn đàn được tổ chức dưới khuôn khổ Phiên bản BRICS, quy tụ hơn 1.300 đại diện ngành du lịch công vụ đến từ các quốc gia BRICS và Nam Bán cầu, đưa Moscow trở thành nền tảng đối thoại kinh doanh của 17 quốc gia. Chủ đề chính của kỳ hội nghị này là “Những thách thức và xu hướng toàn cầu của ngành MICE: Hướng tới phát triển bền vững qua lăng kính kinh nghiệm và tri thức của các quốc gia BRICS”, được thảo luận trong 13 phiên chuyên đề.

Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow tiếp tục duy trì và quảng bá hình ảnh thủ đô như một điểm đến du lịch hàng đầu không chỉ tại Nga mà còn trên trường quốc tế. Moscow thường xuyên đón tiếp du khách đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, các quốc gia SNG và Trung Đông. Để tăng cường quan hệ quốc tế, thủ đô Nga tích cực tổ chức các chuyến công tác xúc tiến, giới thiệu tiềm năng du lịch tại các triển lãm chuyên ngành, đồng thời phát triển các dự án và sự kiện nhằm thu hút du khách quốc tế.