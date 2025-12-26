Nam nghệ sĩ tiết kiệm nhất showbiz: Không thích hàng hiệu chỉ thích đồ ăn, U40 vẫn độc thân, sở hữu BĐS hơn 2000 tỷ

Jang Geun Suk (sinh năm 1987) từng được mệnh danh "Hoàng tử châu Á", nổi tiếng với vẻ điển trai vạn người mê khi xuất hiện trong nhiều bộ phim đình đám của Hàn Quốc, nổi bật nhất phải kể đến Cô Nàng Đẹp Trai đóng cùng Park Shin Hye.

Vào nghề từ sớm nên khi chưa tròn 30 tuổi, Jang Geun Suk đã nằm trong danh sách những ngôi sao có mức thu nhập bình quân hàng năm thuộc hàng cao nhất showbiz. Dù nhan sắc và tên tuổi đã qua thời kỳ đỉnh cao, nhưng Jang Geun Suk vẫn là "phú ông" đích thực của Kbiz. Anh sở hữu nhiều bất động sản ở Seoul và Tokyo. Hai tòa nhà của anh ở quận Gangnam, Seoul, ước tính trị giá hơn 70 tỷ won, và bất động sản ở Tokyo được định giá hơn 60 tỷ won, nâng tổng giá trị danh mục bất động sản được biết đến của anh lên khoảng 130 tỷ won (tương đương 2400 tỷ đồng).

Trái ngược với khối tài sản khổng lồ, Jang Geun Suk lại có lối sống vô cùng tiết kiệm. Anh chia sẻ bản thân không thích đồ hiệu, thứ duy nhất anh sẵn sàng vung tay chi tiền chỉ có đồ ăn. Trong căn nhà tại Seoul, nam diễn viên cũng tiết lộ chưa bao giờ thuê người dọn dẹp. Vào những ngày nghỉ, anh sẽ dành thời gian để tự sắp xếp, dọn dẹp nhà cửa.

Nhan sắc và tên tuổi đã qua thời đỉnh cao nhưng Jang Geun Suk vẫn sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ

Jang Geun Suk U40 sống độc thân trong căn nhà sang trọng tại Seoul

Mới đây, trong một chương trình của đài MBN, Jang Geun Suk đã chia sẻ chi tiết về không gian sống của mình tại khu dân cư cao cấp ở Seoul. Nam nghệ sĩ đã sinh sống tại đây khoảng 6 năm, đặc biệt nhà của gia đình anh nằm ngay bên cạnh nên rất thuận tiện cho việc đi lại và chăm sóc người thân. Toàn bộ căn nhà được Jang Geun Suk cải tạo lại theo đúng gu cá nhân, từ trần, sàn đến hệ thống tường và nội thất.

Cơ ngơi của nam diễn viên gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, có cả sân vườn riêng, nơi anh thường thư giãn bằng cách uống cà phê, hóng gió hoặc tụ họp bạn bè nướng thịt. Bên trong nhà, Jang Geun Suk bố trí hai phòng thay đồ riêng biệt. Một phòng dành cho những trang phục đang sử dụng thường xuyên, phòng còn lại có diện tích nhỏ hơn, chủ yếu để cất giữ quần áo cũ hoặc trái mùa.

Nhà của Jang Geun Suk nằm trong một khu dân cư cao cấp tại Seoul. Khu nhà này được bảo vệ kỹ lưỡng, khách đến chơi phải được chủ nhà xác nhận thì cửa mới mở

Phòng khách trong nhà Jang Geun Suk có diện tích rộng rãi, sát bên có hệ cửa kính giúp đón ánh sáng vào nhà

Không gian phòng bếp hiện đại, tiện nghi. Jang Geun Suk thường tự tay nấu nướng để chăm sóc bản thân

Một trong những phòng thay đồ của nam nghệ sĩ

Không gian phòng ngủ của Jang Geun Suk có thiết kế đơn giản, hiện đại với tông màu trầm.

