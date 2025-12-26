Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

42 tuổi tôi mới học được từ mẹ 7 mẹo tiết kiệm không tốn 1 đồng - giải quyết sạch từ quần áo, sàn nhà đến mùi trong bếp

26-12-2025 - 10:16 AM | Lifestyle

Tôi 42 tuổi, tưởng mình biết cách chăm nhà - cho đến khi chứng kiến mẹ giải quyết loạt vấn đề từ quần áo, giày trắng, gạch ố vàng đến mùi lẩu… mà không tốn một xu. Những mẹo của bà khiến tôi thực sự kinh ngạc: vừa tiết kiệm, vừa hiệu quả, lại cực dễ áp dụng.

Tôi lớn lên cùng suy nghĩ: “Có chuyện gì khó, cứ hỏi mẹ”. Bà xử lý nhẹ tênh mọi vấn đề trong nhà, từ những chuyện nhỏ xíu đến những thứ tôi tưởng phải tốn tiền mới giải quyết được.

Nhưng phải đến năm 42 tuổi, tôi mới thực sự “mở mắt” trước sự khôn ngoan của mẹ. Bà giúp tôi gỡ một loạt rắc rối trong nhà – mà không mất 1 đồng .

Dưới đây là 7 mẹo “nhỏ mà có võ” tôi học được, và tin tôi đi: bạn áp dụng ngay từ hôm nay là thấy khác biệt.

1. Cứu lại quần áo trắng bị nhuộm – không cần mua đồ mới

Tôi từng vứt không biết bao nhiêu áo trắng chỉ vì dính màu hoặc bẩn khó giặt. Mẹ tôi nghe xong chỉ nói đúng một câu: "Con già thế mà vẫn không biết tiết kiệm!".

Cách của bà cực đơn giản:

- Bào một ít xà phòng cho vào chậu

- Đổ nước sôi vào hòa tan

- Khi còn khoảng 70°C, cho quần áo vào ngâm

- Đậy nắp 30 phút rồi giặt lại

Áo trắng sạch bất ngờ, không cần nước tẩy, không hỏng vải, và đặc biệt là… không mất tiền .

42 tuổi tôi mới học được từ mẹ 7 mẹo tiết kiệm không tốn 1 đồng - giải quyết sạch từ quần áo, sàn nhà đến mùi trong bếp- Ảnh 1.

2. Giày thể thao trắng – trả lại màu trắng chỉ trong vài phút

Tôi từng tin rằng giày trắng bẩn chỉ có nước vứt. Mẹ tôi thì cười:

- Nhỏ nước tẩy trang vào vết bẩn → chà nhẹ → sạch bong

- Đường viền giày ố vàng → bôi kem đánh răng làm trắng → chà → phơi nắng vài giờ

Tôi làm thử, và đôi giày hai tháng tuổi của mình trắng như mới. Không cần mua dung dịch tẩy rửa đắt đỏ nữa.

42 tuổi tôi mới học được từ mẹ 7 mẹo tiết kiệm không tốn 1 đồng - giải quyết sạch từ quần áo, sàn nhà đến mùi trong bếp- Ảnh 2.

3. Bộ ga giường không nhăn – bí mật nằm ở cách giặt

Tôi từng nghĩ ga giường rẻ mới bị nhăn. Mẹ tôi lật ngay: Ga đắt vài triệu cũng nhăn nếu con giặt sai.

Giải pháp:

- Gấp gọn bộ ga trước khi cho vào máy

- Giặt xong không sấy , đem phơi tự nhiên

Phơi đúng cách là ga tự phẳng, không cần mất công ủi. Tôi đã tiết kiệm được cả thời gian lẫn tiền điện.

42 tuổi tôi mới học được từ mẹ 7 mẹo tiết kiệm không tốn 1 đồng - giải quyết sạch từ quần áo, sàn nhà đến mùi trong bếp- Ảnh 3.

4. Sàn nhà sáng lâu hơn nhờ một thứ không ai ngờ: dầu xả

Mỗi lần lau sàn là tôi thấy vệt bẩn, dấu chân, và cảm giác sàn mãi không sạch. Mẹ tôi thử và nói:

- Pha một chút dầu xả + nước ấm vào bình xịt

- Xịt nhẹ lên gạch rồi lau

Kết quả:

- Không để lại vệt

- Khô nhanh

- Giảm bụi bám

Tôi còn dùng dầu xả để lau bàn trà, kệ tivi – bụi giảm hẳn, không phải lau mỗi ngày.

42 tuổi tôi mới học được từ mẹ 7 mẹo tiết kiệm không tốn 1 đồng - giải quyết sạch từ quần áo, sàn nhà đến mùi trong bếp- Ảnh 4.

5. Khử sạch mùi lẩu trong nhà – chỉ cần một cây nến trắng

Mỗi lần ăn lẩu tại nhà tôi lại vật vã vì mùi ám vào rèm, sofa.

Mẹ tôi nói: “Đốt một cây nến trắng thôi”.

Muội than khi nến cháy hút mùi cực nhanh . Chưa đầy 20 phút, cả nhà tôi thơm tho lại như chưa từng ăn lẩu.

42 tuổi tôi mới học được từ mẹ 7 mẹo tiết kiệm không tốn 1 đồng - giải quyết sạch từ quần áo, sàn nhà đến mùi trong bếp- Ảnh 5.

6. Bảo quản gạo không lo mọt – cách đơn giản mà ai cũng bỏ qua

Tôi từng vứt cả hộp gạo chỉ vì có vài hạt mọt. Mẹ lại có cách:

- Gạo bị giun → đem phơi nắng trước khi nấu

- Gạo mới mua → bỏ vào ngăn đá 2–3 ngày → trứng côn trùng “chết lạnh” → cất vào thùng

Từ đó đến nay, hộp gạo của tôi không hề bị lại một lần nào.

42 tuổi tôi mới học được từ mẹ 7 mẹo tiết kiệm không tốn 1 đồng - giải quyết sạch từ quần áo, sàn nhà đến mùi trong bếp- Ảnh 6.

7. Giấy bạc – thứ tưởng vô dụng nhưng có ít nhất 4 công dụng siêu hay

Tôi mua giấy bạc chỉ để nướng khoai. Mẹ tôi thì dùng như một “bảo bối”:

- Cuộn thành phễu → rót dầu không tràn

- Vo tròn → bỏ vào cống → khử mùi, chống tắc

- Cắt kéo cùn nhiều lần lên giấy bạc → sắc như mới

- Pha giấy bạc + muối + nước sôi → nhúng trang sức bạc bị đen → sáng lại sau 1 phút

Ai bảo giấy bạc chỉ để nướng đồ?

Kết

Trong khi tôi loay hoay mua hết dung dịch này đến thiết bị kia, mẹ chỉ dùng vài thứ sẵn trong nhà: xà phòng, kem đánh răng, dầu xả, giấy bạc… mà giải quyết gọn trọn vấn đề.

Tôi thực sự kinh ngạc khi nhận ra: Khôn ngoan trong cuộc sống không nằm ở việc tiêu nhiều tiền – mà ở chỗ biết dùng đúng cách những thứ mình đã có.

Và nhiều khi, người thầy lớn nhất lại chính là… mẹ mình.

Theo Phác Thái Anh

Thanh niên Việt

