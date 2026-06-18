Phát hiện thứ giới siêu giàu đang âm thầm bổ sung vào nhà riêng, thị trường được dự báo đạt 8.000 tỷ USD

Theo Báo cáo Triển vọng Bất động sản Hạng sang giữa năm 2026 của Sotheby's International Realty, ngày càng nhiều người thuộc nhóm siêu giàu lựa chọn nhà ở dựa trên khả năng hỗ trợ sức khỏe và nâng cao chất lượng sống lâu dài.

Nhiều dự án nhà ở hạng sang mới tại Mỹ đang bổ sung các tiện ích liên quan đến sức khỏe và phục hồi thể chất. (Ảnh: Hayes Davidson)

Xu hướng này xuất hiện ở cả những người mua nhà trẻ tuổi lẫn các chủ sở hữu lớn tuổi. Trong khi một số người cải tạo nơi ở hiện tại để phù hợp với quá trình lão hóa, nhiều người khác lại tìm kiếm những ngôi nhà đã được thiết kế sẵn nhằm đáp ứng nhu cầu sức khỏe trong tương lai.

Những tiện ích từng chỉ xuất hiện trong bệnh viện

Nếu trước đây các căn nhà xa xỉ thường được định giá nhờ vị trí đắc địa, phòng giải trí hay sân golf riêng, thì hiện nay nhiều khách hàng giàu có lại chú ý đến những yếu tố hoàn toàn khác.

Các hệ thống lọc không khí hiệu suất cao, lọc nước, đèn chiếu sáng theo nhịp sinh học, thiết kế chống té ngã hay công nghệ theo dõi sức khỏe từ xa đang trở thành những tiện ích được săn đón.

Một số dự án còn tích hợp phòng trị liệu ánh sáng đỏ, buồng trị liệu lạnh, phòng xông hồng ngoại và nhiều giải pháp hỗ trợ phục hồi thể chất vốn trước đây chủ yếu xuất hiện tại các cơ sở y tế hoặc trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên biệt.

Liệu pháp ánh sáng đỏ là một tiện ích mà nhiều người tìm kiếm. (Ảnh: Internet)

Theo bà Claudia von Boeselager, đối tác của công ty tư vấn sức khỏe cao cấp Lumara, nhiều người giàu đang có xu hướng biến chính ngôi nhà thành nơi hỗ trợ phục hồi và tái tạo sức khỏe mỗi ngày thay vì chỉ phụ thuộc vào những lần kiểm tra định kỳ.

Khi ngôi nhà trở thành một khoản đầu tư cho tuổi thọ

Báo cáo của Sotheby's cho thấy gần 40% chuyên gia bất động sản được khảo sát nhận thấy nhu cầu “già đi trong chính ngôi nhà của mình” đang gia tăng trong nhóm khách hàng giàu có.

Điều này đồng nghĩa người mua không chỉ tìm kiếm một nơi để ở mà còn muốn sở hữu không gian có thể đáp ứng nhu cầu sức khỏe trong nhiều thập kỷ.

Theo Global Wellness Institute, lĩnh vực bất động sản gắn với sức khỏe đã tăng hơn gấp đôi quy mô trong vòng 5 năm qua. Trong khi đó, UBS Global Wealth Management dự báo thị trường này có thể đạt quy mô khoảng 8.000 tỷ USD vào năm 2030.

Các chuyên gia nhận định giới giàu có đang xem ngôi nhà như một tài sản giúp bảo vệ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và duy trì chất lượng sống, thay vì đơn thuần là nơi ở hay kênh đầu tư.

Xu hướng lan rộng tại nhiều dự án bất động sản cao cấp

Tại Cabo San Lucas (Mexico), một dự án gồm 86 căn hộ đang được phát triển với hàng loạt tiện ích liên quan đến sức khỏe như hệ thống lọc không khí, lọc nước và đèn chiếu sáng mô phỏng nhịp sinh học tự nhiên.

Khu dân cư này còn có không gian riêng dành cho các hoạt động phục hồi sức khỏe với liệu pháp ánh sáng đỏ, phòng trị liệu lạnh, phòng xông hồng ngoại và nhiều thiết bị hỗ trợ thể chất khác.

Trong khi đó, tại Miami (Mỹ), một số dự án nhà ở hạng sang mới cũng đang bổ sung các công nghệ như massage bằng robot hay các liệu pháp phục hồi cơ thể nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn từ nhóm khách hàng giàu có.

Sự thay đổi này cho thấy một xu hướng mới đang hình thành trên thị trường bất động sản cao cấp toàn cầu: thay vì chỉ tìm kiếm sự xa xỉ, nhiều người giàu sẵn sàng chi thêm tiền để sở hữu những ngôi nhà có thể góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng sống trong dài hạn.

Theo New York Post



