Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thành phố Hồ Chí Minh vào top 10 điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới

| | Lifestyle

Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 6 trong danh sách 20 thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới năm 2026, là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt.

Thành phố Hồ Chí Minh vào top 10 điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới - Ảnh 1.

Thành phố Hồ Chí Minh vào top 10 điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới. Ảnh: Quang Thăng

Thành phố Hồ Chí Minh vào top 10 điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới- Ảnh 1.

Các lọa bánh dân gian thu hút du khách. Ảnh: Quang Thăng

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định sức hút trên bản đồ ẩm thực toàn cầu khi được xếp thứ 6 trong danh sách 20 thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới năm 2026 do tạp chí Time Out công bố.

Bảng xếp hạng được xây dựng từ cuộc khảo sát hơn 24.000 cư dân tại 150 thành phố trên thế giới, kết hợp với đánh giá của các chuyên gia và biên tập viên ẩm thực quốc tế. Mỗi quốc gia chỉ có một đại diện được lựa chọn vào danh sách cuối cùng.

Với vị trí thứ 6, Thành phố Hồ Chí Minh là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong top 20, đồng thời vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng về ẩm thực tại châu Á và thế giới. Đứng đầu bảng xếp hạng năm nay là Lima (Peru), tiếp theo là Bangkok (Thái Lan), Mexico City (Mexico), London (Anh) và Barcelona (Tây Ban Nha).

Thành phố Hồ Chí Minh vào top 10 điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới- Ảnh 2.

Thành phố Hồ Chí Minh đang cho thấy sự phát triển toàn diện của hệ sinh thái ẩm thực, từ các quán ăn gia truyền, khu ẩm thực đường phố đến những nhà hàng cao cấp ngày càng khẳng định chất lượng. Ảnh: Quang Thăng

Theo đánh giá của Time Out, Thành phố Hồ Chí Minh đang cho thấy sự phát triển toàn diện của hệ sinh thái ẩm thực, từ các quán ăn gia truyền, khu ẩm thực đường phố đến những nhà hàng cao cấp ngày càng khẳng định chất lượng. Bên cạnh đó, văn hóa cà phê đặc trưng cùng sự đa dạng trong trải nghiệm ăn uống là những yếu tố góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh vào top 10 điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới- Ảnh 3.

Văn hóa cà phê đặc trưng cùng sự đa dạng trong trải nghiệm ăn uống là những yếu tố góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của thành phố. Ảnh: Quang Thăng

Kết quả khảo sát cho thấy 75% người dân địa phương đánh giá trải nghiệm ẩm thực tại Thành phố Hồ Chí Minh ở mức tốt hoặc xuất sắc. Trong đó, ẩm thực đường phố tiếp tục được xem là lợi thế nổi bật nhất của thành phố, bên cạnh hệ thống quán cà phê và không gian thưởng thức cà phê ngày càng phát triển.

Thành phố Hồ Chí Minh vào top 10 điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới- Ảnh 4.

Ẩm thực đường phố tiếp tục được xem là lợi thế nổi bật nhất của thành phố. Ảnh: Quang Thăng

Việc lọt vào nhóm những điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới không chỉ phản ánh sức sống của văn hóa ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh mà còn cho thấy sức cạnh tranh ngày càng lớn của du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh du khách toàn cầu ngày càng quan tâm đến trải nghiệm bản địa, ẩm thực đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao vị thế điểm đến.

Theo Xuân Tựu- Quang Thăng

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chân dung "vệ sĩ cứng" của Messi: Trai đẹp Top 1 World Cup 2026 vừa tạo khoảnh khắc không tưởng giúp El Pulga ghi bàn

Chân dung "vệ sĩ cứng" của Messi: Trai đẹp Top 1 World Cup 2026 vừa tạo khoảnh khắc không tưởng giúp El Pulga ghi bàn Nổi bật

Lời khuyên dành cho những người hay đăng vé máy bay lên mạng

Lời khuyên dành cho những người hay đăng vé máy bay lên mạng Nổi bật

30 tuổi vẫn ở thuê, đi xe máy: Tiết kiệm 5-6 triệu/tháng, năm du lịch vài lần, có gì đâu mà xấu hổ?

30 tuổi vẫn ở thuê, đi xe máy: Tiết kiệm 5-6 triệu/tháng, năm du lịch vài lần, có gì đâu mà xấu hổ?

23:35 , 17/06/2026
Khách Tây đánh rơi điện thoại xuống sông, người chèo thuyền ở Hội An chỉ mất 10 giây đã nhặt được

Khách Tây đánh rơi điện thoại xuống sông, người chèo thuyền ở Hội An chỉ mất 10 giây đã nhặt được

23:02 , 17/06/2026
Quốc đảo vừa gây địa chấn tại World Cup 2026: Phụ nữ được mệnh danh đẹp nhất châu Phi, có nhiều điều quá giống Việt Nam

Quốc đảo vừa gây địa chấn tại World Cup 2026: Phụ nữ được mệnh danh đẹp nhất châu Phi, có nhiều điều quá giống Việt Nam

22:34 , 17/06/2026
Xem World Cup mà tưởng lạc vào Manga Nhật: Nam chính xuất thần đến mức chụp vội màn hình cũng thành poster

Xem World Cup mà tưởng lạc vào Manga Nhật: Nam chính xuất thần đến mức chụp vội màn hình cũng thành poster

21:55 , 17/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên