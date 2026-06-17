Thành phố Hồ Chí Minh vào top 10 điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới. Ảnh: Quang Thăng

Các lọa bánh dân gian thu hút du khách. Ảnh: Quang Thăng

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định sức hút trên bản đồ ẩm thực toàn cầu khi được xếp thứ 6 trong danh sách 20 thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới năm 2026 do tạp chí Time Out công bố.

Bảng xếp hạng được xây dựng từ cuộc khảo sát hơn 24.000 cư dân tại 150 thành phố trên thế giới, kết hợp với đánh giá của các chuyên gia và biên tập viên ẩm thực quốc tế. Mỗi quốc gia chỉ có một đại diện được lựa chọn vào danh sách cuối cùng.

Với vị trí thứ 6, Thành phố Hồ Chí Minh là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong top 20, đồng thời vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng về ẩm thực tại châu Á và thế giới. Đứng đầu bảng xếp hạng năm nay là Lima (Peru), tiếp theo là Bangkok (Thái Lan), Mexico City (Mexico), London (Anh) và Barcelona (Tây Ban Nha).

Thành phố Hồ Chí Minh đang cho thấy sự phát triển toàn diện của hệ sinh thái ẩm thực, từ các quán ăn gia truyền, khu ẩm thực đường phố đến những nhà hàng cao cấp ngày càng khẳng định chất lượng. Ảnh: Quang Thăng

Theo đánh giá của Time Out, Thành phố Hồ Chí Minh đang cho thấy sự phát triển toàn diện của hệ sinh thái ẩm thực, từ các quán ăn gia truyền, khu ẩm thực đường phố đến những nhà hàng cao cấp ngày càng khẳng định chất lượng. Bên cạnh đó, văn hóa cà phê đặc trưng cùng sự đa dạng trong trải nghiệm ăn uống là những yếu tố góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của thành phố.

Văn hóa cà phê đặc trưng cùng sự đa dạng trong trải nghiệm ăn uống là những yếu tố góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của thành phố. Ảnh: Quang Thăng

Kết quả khảo sát cho thấy 75% người dân địa phương đánh giá trải nghiệm ẩm thực tại Thành phố Hồ Chí Minh ở mức tốt hoặc xuất sắc. Trong đó, ẩm thực đường phố tiếp tục được xem là lợi thế nổi bật nhất của thành phố, bên cạnh hệ thống quán cà phê và không gian thưởng thức cà phê ngày càng phát triển.

Ẩm thực đường phố tiếp tục được xem là lợi thế nổi bật nhất của thành phố. Ảnh: Quang Thăng

Việc lọt vào nhóm những điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới không chỉ phản ánh sức sống của văn hóa ẩm thực Thành phố Hồ Chí Minh mà còn cho thấy sức cạnh tranh ngày càng lớn của du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh du khách toàn cầu ngày càng quan tâm đến trải nghiệm bản địa, ẩm thực đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao vị thế điểm đến.

