Lời khuyên dành cho những người hay đăng vé máy bay lên mạng

Story vừa đăng, vali còn chưa kéo ra khỏi nhà, ảnh vé máy bay đã xuất hiện trên Facebook, Instagram, Threads. Với nhiều người trẻ, đây gần như là một "nghi thức" quen thuộc trước mỗi chuyến du lịch: chụp góc cửa sổ sân bay, cốc cà phê và tấm boarding pass như một cách thông báo rằng mình sắp lên đường.

Thế nhưng, đằng sau bức ảnh tưởng như vô hại ấy lại là không ít rủi ro bảo mật mà nhiều người chưa từng nghĩ tới. Các chuyên gia an ninh mạng và hàng không nhiều lần cảnh báo rằng việc đăng công khai vé máy bay, đặc biệt là để lộ mã QR, mã vạch hoặc mã đặt chỗ, có thể khiến hành khách vô tình trao cho người lạ quyền tiếp cận nhiều thông tin cá nhân quan trọng.

Tấm vé máy bay chứa nhiều thông tin hơn bạn tưởng

Nhiều người cho rằng một chiếc boarding pass chỉ bao gồm tên hành khách, số ghế và giờ khởi hành. Trên thực tế, phần mã QR hoặc mã vạch trên vé có thể lưu trữ hàng loạt dữ liệu liên quan đến chuyến đi như họ tên, số hiệu chuyến bay, hành trình, mã đặt chỗ (PNR), số thành viên chương trình khách hàng thân thiết và một số thông tin khác tùy hãng hàng không.

Điều đáng nói là những dữ liệu này hoàn toàn có thể được đọc bằng các ứng dụng quét mã miễn phí trên điện thoại. Chỉ cần một bức ảnh đăng công khai, người khác đã có thể thu thập được nhiều thông tin hơn bạn nghĩ.

Nguy cơ bị truy cập hoặc thay đổi thông tin đặt vé

Một trong những rủi ro lớn nhất là việc lộ mã đặt chỗ. Nhiều hệ thống của hãng hàng không cho phép hành khách tra cứu thông tin chuyến bay chỉ bằng họ tên và mã booking.

Nếu những dữ liệu này rơi vào tay kẻ xấu, họ có thể xem lịch trình di chuyển, thông tin các chặng bay tiếp theo, thậm chí trong một số trường hợp còn có khả năng thay đổi chỗ ngồi, chỉnh sửa hoặc hủy đặt chỗ.

Nghe có vẻ xa vời, nhưng trên thế giới đã từng xuất hiện không ít trường hợp hành khách gặp rắc rối chỉ vì đăng ảnh boarding pass lên mạng xã hội.

Tự tiết lộ lịch trình cho người lạ

Một bức ảnh vé máy bay cũng đồng nghĩa với việc bạn đang công khai thời gian và địa điểm mình sẽ có mặt.

Nếu tài khoản mạng xã hội để ở chế độ công khai, người khác có thể biết bạn đang rời khỏi thành phố nào, sẽ đến đâu và trong khoảng thời gian nào không có mặt ở nhà.

Đây là lý do nhiều chuyên gia khuyến nghị không nên đăng thông tin chuyến đi trước khi khởi hành, đặc biệt với những người thường xuyên chia sẻ quá nhiều dữ liệu cá nhân trên mạng.

Tăng nguy cơ bị lừa đảo và giả mạo

Thông tin chuyến bay là dữ liệu rất giá trị đối với các đối tượng lừa đảo. Khi biết bạn bay hãng nào, vào thời điểm nào và đến đâu, họ có thể tạo ra những email hoặc tin nhắn giả mạo có nội dung cực kỳ thuyết phục như thông báo đổi cổng lên máy bay, cập nhật giờ khởi hành hay yêu cầu xác nhận tài khoản.

Các chuyên gia gọi đây là hình thức "lừa đảo có mục tiêu", khi kẻ gian sử dụng chính những thông tin mà nạn nhân tự công khai để tạo dựng lòng tin.

Tài khoản tích điểm hàng không cũng có thể bị nhòm ngó

Nhiều vé máy bay chứa thông tin liên quan đến chương trình khách hàng thân thiết của hãng bay. Nếu bị khai thác, những dữ liệu này có thể trở thành bước đệm để kẻ xấu tìm cách truy cập tài khoản tích điểm, đổi dặm bay hoặc khai thác thêm các thông tin cá nhân khác.

Muốn đăng vẫn được, nhưng hãy đăng đúng cách

Nếu vẫn muốn lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trước chuyến đi, người dùng nên:

Che hoàn toàn mã QR và mã vạch trên vé.

Không để lộ mã đặt chỗ (PNR), số vé hoặc thông tin cá nhân.

Hạn chế đăng ảnh vé trước khi chuyến đi kết thúc.

Ưu tiên chia sẻ ảnh phong cảnh sân bay, khoang máy bay hoặc điểm đến thay vì ảnh cận cảnh boarding pass.

Kiểm tra chế độ riêng tư của tài khoản trước khi đăng tải.

Suy cho cùng, một tấm vé máy bay chỉ xuất hiện vài tiếng trước khi lên chuyến bay, nhưng những dữ liệu nằm trên đó có thể tồn tại lâu hơn rất nhiều. Trong thời đại mọi thông tin đều có thể bị khai thác, đôi khi cách khoe chuyến du lịch an toàn nhất lại là đợi đến lúc hạ cánh, nhận đủ hành lý và bắt đầu tận hưởng hành trình của mình.