Vì sao máy bay không được bay qua nóc nhà của Messi?

Câu chuyện về việc máy bay bị cấm bay qua khu vực nhà của siêu sao Lionel Messi từng là chủ đề gây xôn xao dư luận toàn cầu. Nhiều lời đồn đoán cho rằng vì tầm ảnh hưởng quá lớn của cầu thủ mang áo số 10 mà cơ quan hàng không phải thay đổi lộ trình bay để đảm bảo sự yên tĩnh cho tư gia của anh. Tuy nhiên, sự thật đằng sau lệnh cấm này lại mang tính chuyên môn và môi trường hơn là sự ưu ái cá nhân.

Tổ ấm của Messi tọa lạc tại Bellamar, một khu vực thuộc đô thị ngoại ô Castelldefels, cách trung tâm thành phố Barcelona khoảng 25 km. Vị trí này chỉ cách sân bay quốc tế El Prat - một trong những sân bay bận rộn nhất châu Âu - khoảng 10 km. Chính vì khoảng cách địa lý gần gũi này mà những tranh cãi về đường bay đã nảy sinh từ nhiều năm trước.

Đây là lệnh cấm có thật, nhưng không phải vì để bảo vệ Messi

Sự việc bắt đầu thu hút sự chú ý đặc biệt vào năm 2018, khi ông Javier Sánchez-Prieto, CEO của hãng hàng không Vueling, có những phát biểu trong một buổi hội thảo về việc mở rộng sân bay El Prat. Ông cho rằng kế hoạch kéo dài đường băng của sân bay này gặp nhiều khó khăn, một phần vì quy định hạn chế bay qua khu vực nơi Messi sinh sống. Vị CEO này đã thốt lên đầy ẩn ý: "Bạn không thể bay qua nơi Messi sống. Điều này không xảy ra ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới".

Lời nhận xét này nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, dẫn đến làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng vì cho rằng hãng hàng không đang quá ưu ái ngôi sao bóng đá. Sau khi nhận nhiều phản ứng trái chiều, ông Javier Sánchez-Prieto đã phải lên tiếng xin lỗi vì những phát ngôn có thể gây hiểu lầm.

Để làm rõ vấn đề, sau đó tạp chí thể thao uy tín AS đã vào cuộc và giải mã sự thật. Hóa ra, lệnh cấm bay tại khu vực Gavà và Castelldefels hoàn toàn không xuất phát từ danh tiếng của Messi, mà là một quy định bảo vệ môi trường nghiêm ngặt của chính quyền Tây Ban Nha.

Gia đình hạnh phúc của cầu thủ nổi tiếng người Argentina

Khu vực nơi Messi sở hữu biệt thự nằm gần quần thể công viên hoang dã Del Garraf. Đây là khu vực được luật pháp Tây Ban Nha bảo vệ đặc biệt nhằm giữ gìn hệ động thực vật hoang dã. Tiếng ồn từ các động cơ máy bay cường độ cao bị coi là yếu tố gây ô nhiễm nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và môi trường sống của các loài động vật trong khu bảo tồn.

Vì lý do đó, các máy bay khi cất cánh hoặc hạ cánh tại sân bay El Prat buộc phải thực hiện lộ trình bay vòng ra phía biển để tránh bay trực tiếp qua khu vực nhạy cảm về môi trường này. Sự hạn chế này vô hình trung đã tạo ra một vùng cấm bay bao trùm cả khu dân cư Bellamar nơi Messi cư trú. Việc sử dụng đường băng thứ ba của sân bay cũng bị hạn chế tối đa vì quy trình hạ cánh tại đây gây tiếng ồn lớn nhất cho các cư dân ở dải ven biển giữa hai bãi biển Viladecans và Castelldefels.

Như vậy, câu chuyện "đặc quyền" của Messi chỉ là một sự hiểu lầm thú vị. Dù hiện tại gia đình siêu sao này đã không còn sinh sống thường xuyên tại đây, nhưng căn biệt thự được cho là vẫn thuộc quyền sở hữu của anh. Lệnh cấm bay vẫn được duy trì nghiêm ngặt, không phải vì sự hiện diện của một con người, mà vì sự tôn trọng dành cho thiên nhiên và sự yên bình của vùng đất ven biển này.

Nguồn: Mirror