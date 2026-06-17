Đi shopping cả ngày, săn hàng hiếm kiếm 1 lần “3 tháng tiền thuê nhà”: Nghề gì sướng quá vậy?

Nhắc đến việc mua sắm nói chung, đa số chúng ta đều nghĩ ngay đến hai từ: Tốn tiền. Dù là shopping online hay việc dạo quanh trung tâm thương mại, ai cũng nghĩ những cô gái “tay xách nách mang” gần chục túi đồ hay các đơn hàng giao tới nườm nượp là đang “đốt tiền”.

Tuy nhiên sự thật đằng sau có khi lại khiến nhiều người ghen tị: Họ mua sắm nhưng không tốn tiền, ngược lại còn kiếm ra tiền. Đơn giản vì đó là công việc: “Personal shopper” - hiểu nôm na là những người chịu trách nhiệm mua sắm theo yêu cầu của khách hàng.

Kiếm tiền từ “quỹ thời gian eo hẹp” của người giàu

Anjilin, 28 tuổi, là một trong số những người đang làm nghề “personal shopper” - Trợ lý mua sắm cá nhân. Trước đây, Anjilin từng du học tại Đại học Northwestern (Mỹ). Trong thời gian du học và làm việc tại New York (Mỹ), công việc giúp cô kiếm tiền để trang trải cuộc sống nơi xứ người chính là “đi mua sắm hộ”.

Anjilin cho biết cơ duyên với nghề này đến với cô khá bất ngờ. Không ít lần bạn bè nhờ cô tìm mua giúp những chiếc túi xách hàng hiệu đã không còn sản xuất. Nhiều lần như vậy, Anjilin nhận ra mình có thể kiếm được tiền từ công việc săn hàng hiếm. Sau khi trở về Thượng Hải (Trung Quốc), cô vẫn tiếp tục làm nghề “trợ lý mua sắm” này.

Nhóm khách hàng quan trọng nhất của Anjilin là những người trẻ có điều kiện kinh tế, từng học tập ở nước ngoài và có sự quan tâm lớn tới thời trang cao cấp. Việc là một blogger thời trang giúp Anjilin xây dựng niềm tin trở nên dễ dàng hơn. Khách hàng không cảm thấy mình đang trò chuyện với một nhân viên bán hàng đơn thuần mà với một người thực sự hiểu phong cách sống và xu hướng thời trang.

Trong quá trình làm nghề, Anjilin nhận thấy nhu cầu của khách hàng ngày càng đa dạng. Cô từng hỗ trợ một nhà sưu tập nghệ thuật tại Thượng Hải liên tục tìm mua những mẫu hàng hiếm của các thương hiệu xa xỉ ở Bắc Mỹ và châu Âu. Những yêu cầu như vậy đòi hỏi cô không chỉ am hiểu sản phẩm mà còn phải sở hữu mạng lưới đối tác quốc tế đủ rộng để tìm được những món hàng rất khó tiếp cận.

Liu Jingyi (29 tuổi) cũng đang làm công việc tương tự như Anjilin. Trước đây, Liu Jingyi từng làm nhân viên bán mỹ phẩm. Theo chia sẻ của Liu Jingyi, điều hấp dẫn nhất của công việc “trợ lý mua sắm” không nằm ở việc bán được hàng mà ở cơ hội tiếp xúc với nhiều thương hiệu khác nhau và hiểu sâu về ngành thời trang - mỹ phẩm cao cấp.

Liu Jingyi

Dù vậy, sau nhiều năm gắn bó, cô nhận ra thực tế khác khá xa so với hình dung ban đầu. Liu Jingyi từng nghĩ “personal shopper” sẽ giống một chuyên gia phong cách, tư vấn cho khách hàng những bộ trang phục hoàn hảo trước mỗi kỳ nghỉ hay sự kiện quan trọng. Nhưng trên thực tế, phần lớn khách hàng đã biết rõ mình muốn gì. Điều họ cần là một người hỗ trợ xử lý mọi khâu còn lại như đặt hàng, vận chuyển, đổi trả hoặc kết nối nhanh với thương hiệu.

Theo Liu Jingyi, năng lực quan trọng nhất của một “trợ lý mua sắm” không phải khả năng phối đồ mà là khả năng tìm kiếm nguồn hàng và xây dựng quan hệ. Nhiều khách hàng rất giàu có nhưng không có đủ thời gian để duy trì liên hệ với hàng chục thương hiệu khác nhau. Và công việc của cô là đóng vai trò cầu nối, giúp họ tiếp cận sản phẩm nhanh hơn, thuận tiện hơn và đôi khi còn mua được những phiên bản giới hạn hoặc đã ngừng sản xuất.

Thu nhập không giới hạn

Sau 3-4 năm gắn bó với nghề “trợ lý mua sắm”, Anjilin cho biết công việc này thực sự là không giới hạn thu nhập. Mức chi phí tối thiểu cho 1 giờ dạo quanh các cửa hàng thời trang cao cấp là 300-800 NDT/giờ (tương đương khoảng 1,1-2,9 triệu đồng). Tuy nhiên, đây chỉ là mức phí cho việc mua sắm những mặt hàng phổ biến, không phải hàng hiếm. Trên thực tế, phần lớn thu nhập của Anjilin đến từ khoản “bonus” - tiền thưởng thêm khi tìm mua được những món hàng đã ngừng sản xuất, có thể gọi là “siêu hiếm” trên thị trường. Sản phẩm càng khó tìm thì tiền thưởng càng cao, đôi khi có thể bằng cả 3 tháng tiền thuê nhà.

Mặc dù không tiết lộ mức thu nhập cụ thể, nhưng Liu Jingyi lại cho biết sau vài năm gắn bó với nghề trợ lý mua sắm, điều quý giá nhất không chỉ là thu nhập mà còn là tệp khách hàng trung thành.

Thời mới làm nghề, cô phải chủ động xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội và kiên nhẫn tạo dựng lòng tin với từng người. Thế nhưng, khi đã chứng minh được khả năng tìm đúng món đồ khách cần và mang đến trải nghiệm mua sắm tốt, khách hàng cũ bắt đầu giới thiệu bạn bè, người thân hoặc đối tác cho cô. Nhờ hiệu ứng truyền miệng, lượng khách mới tìm đến Liu Jingyi ngày càng nhiều. Hiện tại, cô đang làm trợ lý mua sắm cho khoảng 30 khách hàng và con số này vẫn tiếp tục tăng lên hàng tháng. Với Liu Jingyi, uy tín chính là "tấm danh thiếp" giá trị nhất của một trợ lý mua sắm, đồng thời cũng là yếu tố quyết định mức thu nhập lâu dài trong nghề.

(Nguồn: Chinanews, Toutiao)