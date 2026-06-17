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“Mesdames Thanh Sắc” ra mắt, hé lộ thế giới hào nhoáng của những quý bà Sài Gòn thập niên 1960

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“Mesdames Thanh Sắc” ra mắt, hé lộ thế giới hào nhoáng của những quý bà Sài Gòn thập niên 1960

Ê-kíp phim điện ảnh "Mesdames Thanh Sắc" vừa tổ chức buổi công chiếu ra mắt (premiere) tại TP.HCM, thu hút sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ, doanh nhân, giới truyền thông cùng nhiều khách mời nổi tiếng. Được xem là một trong những dự án điện ảnh Việt đáng chú ý mùa hè năm nay, bộ phim đánh dấu sự kết hợp giữa nhà sản xuất Thanh Hằng, đạo diễn Thắng Vũ cùng dàn diễn viên nhiều thế hệ.

Ngay từ thảm đỏ, không khí sự kiện đã gây chú ý với phong cách thời trang quý bà sang trọng, gợi nhắc tinh thần Sài Gòn hoa lệ thập niên 1960 – bối cảnh chính của tác phẩm.

Thanh Hằng cho biết cô đối diện nhiều thử thách với vai diễn có chiều sâu tâm lý phức tạp, đòi hỏi liên tục chuyển biến cảm xúc

Nổi bật tại sự kiện, Thanh Hằng trở thành tâm điểm khi đảm nhận vai nữ chính Cầm Thanh, nhân vật được xem có số phận nhiều biến động nhất phim. Sau suất chiếu đầu tiên, nữ diễn viên cho biết đây là vai diễn cô dành nhiều cảm xúc nhất sau 7 năm vắng bóng màn ảnh rộng.

Tại buổi giao lưu, ê-kíp chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường xoay quanh dự án tâm lý – tình cảm lấy bối cảnh Sài Gòn những năm 1960. Vai Bá Dũng của Lương Thế Thành nhận được sự quan tâm khi nam diễn viên cho biết nhân vật giúp anh thoát khỏi hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh nhỏ để hóa thân thành một người đàn ông tham vọng, đào hoa nhưng hết mình vì tình yêu.

Lương Thế Thành tiết lộ việc lần đầu hợp tác với Thanh Hằng khiến anh không ít áp lực. Để tạo sự ăn ý cho mối quan hệ trung tâm của phim giữa Bá Dũng và Cầm Thanh, cả hai thường xuyên trò chuyện, trao đổi cảm xúc ngoài đời nhằm xây dựng kết nối thuyết phục trên màn ảnh.

Bộ phim được xây dựng với mong muốn khắc họa chân dung người phụ nữ bằng góc nhìn đa chiều, tránh những định kiến hoặc cách nhìn một màu

Trong khi đó, Thanh Hằng cho biết cô đối diện nhiều thử thách với vai diễn có chiều sâu tâm lý phức tạp, đòi hỏi liên tục chuyển biến cảm xúc. Nữ diễn viên cũng thừa nhận áp lực lớn khi thực hiện các cảnh quay tình cảm với bạn diễn, đặc biệt là cảnh nóng được quay trong thời gian ngắn với không gian hạn chế.

Tuy nhiên, chính quá trình tương tác, xây dựng cảm xúc cùng Lương Thế Thành đã giúp hai diễn viên tạo nên những khoảnh khắc giàu cảm xúc.

Một trong những nội dung được báo giới quan tâm tại buổi ra mắt là quá trình kiểm duyệt của bộ phim khi tác phẩm khai thác nhiều góc tối xã hội như mại dâm, bạo lực, giết người và những mặt trái của đời sống Sài Gòn xưa. Đại diện nhà sản xuất cho biết phim gần như giữ nguyên tinh thần ban đầu, chỉ phải chỉnh sửa một cảnh quay liên quan đến chi tiết bạo lực.

Theo ê-kíp, Mesdames Thanh Sắc không chỉ kể câu chuyện về tình yêu, ghen tuông và khát vọng mà còn hướng đến thông điệp nhân văn về sự tha thứ, chữa lành và hành trình đối diện tổn thương của mỗi con người.

Đáng chú ý, dự án được đầu tư mạnh cho phần mỹ thuật và kỹ xảo nhằm tái hiện chân thực không gian Sài Gòn thập niên 1960. Ê-kíp sử dụng công nghệ CGI kết hợp AI để phục dựng nhiều địa danh quen thuộc như Chợ Bến Thành, Khách sạn Majestic cùng các tuyến phố đặc trưng của đô thị miền Nam một thời.

Riêng phần kỹ xảo được cho chiếm khoảng 20% tổng ngân sách sản xuất với sự tham gia của khoảng 60–70 chuyên gia từ Việt Nam, Singapore và Pháp.

Đạo diễn Thắng Vũ cho biết bộ phim được xây dựng với mong muốn khắc họa chân dung người phụ nữ bằng góc nhìn đa chiều, tránh những định kiến hoặc cách nhìn một màu. Bên cạnh tuyến nhân vật chính, các vai diễn phản diện của Hồng Ánh và Khane Nguyễn cũng nhận nhiều chú ý nhờ màu sắc tâm lý phức tạp.

Sau buổi công chiếu tại TP.HCM, Mesdames Thanh Sắc sẽ tiếp tục có các hoạt động giao lưu với khán giả tại nhiều cụm rạp trên cả nước trước khi chính thức ra mắt. Nhiều khách mời tham dự premiere đánh giá cao phần hình ảnh, phục trang và không khí Sài Gòn xưa được tái hiện công phu, góp phần tạo nên sức hút cho bộ phim trước ngày phát hành.

Theo Thu Hồng

Báo Văn hoá

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