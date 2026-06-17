Khách Tây đánh rơi điện thoại xuống sông, người chèo thuyền ở Hội An chỉ mất 10 giây đã nhặt được

Theo nội dung được chia sẻ, sự việc xảy ra trong một chuyến trải nghiệm thuyền thúng trên sông tại Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trong lúc ngắm cảnh, một du khách không may đánh rơi điện thoại xuống sông. Tưởng chừng chiếc điện thoại đã chìm mất, người lái thuyền lập tức lặn xuống và vớt lên thành công, trả lại cho vị khách trong sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến.

Điểm khiến đoạn clip gây chú ý không kém là phần âm thanh nền. Toàn bộ sự việc diễn ra trong tiếng nhạc quen thuộc của bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", vô tình tạo nên một khoảnh khắc vừa ấm lòng vừa không khỏi gây cười cho người xem.

Clip nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, thu về hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người bày tỏ cảm phục trước sự nhiệt tình, chân thành của người lái thuyền, coi đây là hình ảnh tiêu biểu cho tính cách mến khách vốn được xem là nét đặc trưng của người dân Việt Nam trong mắt du khách nước ngoài:

“Mất điện thoại mua lại thì đơn giản, nhưng quan trọng nhất là dữ liệu trong máy, quá tuyệt vời chú ạ”

“Mấy chú này xưa toàn dân làng chài chính gốc. Bơi lặn phải nói là không ai bằng.”

“Người Việt Nam ở đâu cũng thế, cứ thấy ai gặp khó khăn thì cái chân chất thương người từ sâu thẳm của họ trồi lên ngay.”

“Dễ thương quá trời đất ơi”

Bên cạnh những bình luận hài hước và dễ thương xoay quanh đoạn clip, nhiều người dùng mạng xã hội cũng bày tỏ sự tò mò về trải nghiệm đi thuyền thúng tại Rừng Dừa Bảy Mẫu. Không chỉ muốn thử cảm giác lênh đênh trên những chiếc thuyền thúng đặc trưng của miền Trung, nhiều du khách còn mong có dịp gặp gỡ, trò chuyện và cảm nhận sự chân chất, thân thiện của người dân địa phương, những điều được cho là đã góp phần tạo nên sức hút riêng của điểm đến này.

Hội An, điểm đến hàng đầu miền Trung

Hội An là thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam, nằm bên bờ hạ lưu sông Thu Bồn, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km về phía Nam. Đây là một trong những đô thị cổ được bảo tồn nguyên vẹn bậc nhất Đông Nam Á, với lịch sử hình thành và phát triển kéo dài hàng thế kỷ, từng là thương cảng quốc tế sầm uất trong các thế kỷ 16 đến 18, nơi giao thương của thương nhân Nhật Bản, Trung Hoa, Hà Lan và nhiều quốc gia khác.

Khu phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, ghi nhận những giá trị nổi bật toàn cầu về kiến trúc, lịch sử và văn hóa. Điểm nổi bật của Hội An là các công trình kiến trúc tại đây mang dấu ấn giao thoa độc đáo giữa nhiều nền văn hóa Á Đông, phản ánh quá trình hội nhập thương mại và văn hóa lâu dài trong lịch sử.

Bên cạnh di sản kiến trúc, Hội An còn nổi tiếng với hệ thống ẩm thực phong phú mang đậm bản sắc địa phương. Cao lầu, mì Quảng, bánh mì Hội An, cơm gà phố Hội và bánh vạc là những món ăn đặc trưng được du khách trong và ngoài nước tìm đến. Nhiều tạp chí du lịch quốc tế từng xếp ẩm thực Hội An vào danh sách những trải nghiệm ẩm thực đường phố đáng thử nhất châu Á.

Về hoạt động trải nghiệm, Hội An thu hút du khách bằng nhiều sản phẩm du lịch đa dạng. Đi thuyền thúng trên sông Thu Bồn hoặc tại rừng dừa Bảy Mẫu là hoạt động phổ biến bậc nhất, đặc biệt được khách quốc tế yêu thích. Đêm rằm hàng tháng, phố cổ tắt điện, thắp đèn lồng, tổ chức lễ hội đèn lồng truyền thống tạo nên không gian huyền ảo hiếm nơi nào có được.

Trong nhiều năm liên tiếp, Hội An liên tục được các tổ chức du lịch uy tín quốc tế vinh danh. Tạp chí Travel + Leisure và Condé Nast Traveler nhiều lần xếp Hội An vào danh sách những thành phố đáng sống và đáng ghé thăm nhất thế giới. Lượng khách quốc tế đến Hội An tăng đều qua các năm, góp phần quan trọng vào sự phát triển du lịch của tỉnh Quảng Nam và khu vực miền Trung Việt Nam.

Chính trong bối cảnh đó, những câu chuyện giản dị như hành động của người lái thuyền thúng trong đoạn clip nói trên lại có sức lan tỏa đặc biệt. Nó không chỉ phản ánh nét văn hóa ứng xử của người dân địa phương mà còn góp phần củng cố hình ảnh Hội An nói riêng và Việt Nam nói chung như một điểm đến an toàn, thân thiện và đáng tin cậy trong mắt du khách quốc tế.