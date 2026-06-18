Biệt phủ 70 tỷ của Trường Giang - Nhã Phương: Thứ đắt giá nhất lại không nằm trong nhà

Mới đây, Trường Giang - Nhã Phương gây chú ý khi đăng tải đoạn vlog cùng loạt hình ảnh đưa các con về biệt phủ xa hoa của gia đình để tận hưởng mùa hè và những phút giây nghỉ ngơi thư giãn. Cơ ngơi rộng lớn được cặp đôi xây dựng từ năm 2019, cũng là thời điểm ái nữ đầu lòng Destiny chào đời nên được đặt tên là "Nhà Trọ Destiny". Biệt phủ có diện tích rộng hàng nghìn mét vuông, ước tính giá trị lên đến 70 tỷ đồng. Trong kỳ nghỉ hè tại biệt phủ rộng lớn, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương cho hai bé Destiny và Hope mang theo nhiều dụng cụ để trải nghiệm cuộc sống làm nông, tận hưởng không gian gần gũi với thiên nhiên.

Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương đưa 2 con về tận hưởng ngày hè trong biệt phủ 70 tỷ

Cơ ngơi có diện tích rộng lớn, thiết kế đậm chất làng quê mộc mạc, yên bình

Gia đình 4 thành viên tận hưởng kỳ nghỉ hè tuyệt vời trong cơ ngơi tại gia

Cơ ngơi hoành tráng của Trường Giang - Nhã Phương gây ấn tượng với khuôn viên sân vườn rộng lớn, phủ kín sắc xanh của cây cối. Điều khiến nhiều người bất ngờ là thứ đắt giá nhất trong biệt phủ này dường như không nằm ở những hạng mục xây dựng xa hoa hay nội thất đắt tiền, mà chính là khoảng sân vườn rộng lớn được chăm chút suốt nhiều năm. Giữa nhịp sống ngày càng đông đúc, một không gian xanh mát, đủ để trẻ nhỏ chạy nhảy, tự tay trồng rau, hái quả và gần gũi với thiên nhiên mới được xem là "xa xỉ phẩm" mà không phải ai có điều kiện cũng sở hữu.

Nhiều cây roi trong vườn đang vào mùa thu hoạch, sai trĩu quả. Sau kỳ nghỉ, vợ chồng nam danh hài dự định sẽ hái mang về thành phố để tặng bạn bè và đồng nghiệp. Không chỉ có roi, khu vườn còn trồng nhiều loại cây ăn trái như ổi, xoài, mít, táo chanh... với những cành quả lúc lỉu. Bên cạnh đó là vườn rau xanh mướt với hàng chục loại khác nhau như cải, xà lách, dền, húng, quế hay tía tô. Để thuận tiện chăm sóc, cặp đôi đã đầu tư hệ thống tưới nước tự động khắp khu vườn, giúp cây cối luôn xanh tốt quanh năm. Có thể thấy Trường Giang và Nhã Phương dành nhiều tâm huyết cho việc chăm sóc vườn tược. Khi bận rộn công việc, cả hai vẫn sắp xếp người chăm nom để khu vườn luôn được duy trì trong trạng thái xanh tốt.

Không gian sân vườn rộng rãi, góc nào cũng ngập tràn cây trái

Những cây roi trong vườn đều sai trĩu quả

Vợ chồng Trường Giang và các con chuẩn bị dụng cụ để hái mướp leo giàn cao

Nhã Phương hướng dẫn con trai Hope phân biệt các loại trái cây có trong vườn như mít, táo, chanh...

Không chỉ có các cây ăn trái, vườn rau trong cơ ngơi cũng phát triển cực xanh tốt

Góc bếp đậm chất mộc mạc, giản dị, chan hòa với thiên nhiên

Bên cạnh khuôn viên sân vườn xanh mát gây ấn tượng, Trường Giang - Nhã Phương cũng hé lộ một số góc bên trong cơ ngơi của gia đình. Các hạng mục nhà ở đều được thiết kế theo phong cách hiện đại, rộng rãi với nhiều hệ cửa kính lớn nhằm tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và mở tầm nhìn ra khu vườn xanh bên ngoài. Không gian nội thất được bài trí tinh tế với tông trắng chủ đạo kết hợp cùng chất liệu gỗ mang sắc trầm ấm, tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn gần gũi, thư thái.

Không gian sống trong biệt thự nhà vườn gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, thoáng đãng

Trong nhà có thiết kế nhiều cửa kính để thuận tiện nhìn ra sân vườn xanh mát