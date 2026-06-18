Mỹ nhân trời sinh mặt lạnh như băng: U40 vẫn sang chảnh hết nấc, mặc cơ bản mà ai cũng muốn sao chép

Nhắc đến những mỹ nhân sở hữu khí chất sang chảnh bậc nhất Kpop, Jessica chắc chắn là cái tên khó có thể bỏ qua. Ngay từ thời còn hoạt động cùng SNSD, nữ idol đã nổi tiếng với biệt danh "công chúa băng giá" nhờ gương mặt sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng cùng thần thái kiêu kỳ rất riêng. Không cần biểu cảm quá nhiều, Jessica vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện, từ sân khấu, ảnh tạp chí cho đến những khoảnh khắc đời thường.

Chính vẻ đẹp có phần xa cách, thanh lịch ấy cũng tạo nên màu sắc thời trang đặc trưng của Jessica suốt nhiều năm qua. Thay vì chạy theo những xu hướng quá nổi loạn, cô trung thành với phong cách quiet luxury pha nét tiểu thư cổ điển: tối giản nhưng đắt giá, nữ tính nhưng không hề "bánh bèo".

Nếu phải chọn một item đại diện cho phong cách của Jessica, chắc chắn không thể thiếu những thiết kế váy mang hơi hướng cổ điển. Trong một lần vi vu trên du thuyền, nữ ca sĩ gây ấn tượng với chiếc váy chấm bi dáng xoè cùng phần vai trễ nhẹ. Hoạ tiết polka dot vốn dễ tạo cảm giác retro nhưng khi đặt trên nền nâu, kết hợp cùng phom dáng thanh thoát lại giúp tổng thể trở nên sang trọng hơn. Cách Jessica tiết chế phụ kiện, búi tóc gọn gàng càng làm nổi bật khí chất "old money" đúng chuẩn.

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Trong chuyến du lịch biển, Jessica diện set đồ cùng tông gồm cardigan dệt kim mỏng phối cùng quần jeans trắng giúp tôn lên vẻ đẹp nhẹ nhàng, nữ tính, lại cực hợp vibe mùa hè.

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Bảng màu đen - trắng cũng xuất hiện dày đặc trong tủ đồ của Jessica. Khi đi ăn tối cùng bạn bè, cô lựa chọn thiết kế váy đen cổ yếm với đường cắt tinh tế, vừa quyến rũ vừa giữ được nét thanh lịch. Những item tưởng chừng cơ bản như blazer, áo khoác da, váy đen lại được Jessica biến thành "vũ khí" tạo nên hình ảnh sang chảnh nhờ cách lựa chọn chất liệu và phom dáng.

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Ở những outfit đời thường, Jessica lại chứng minh sức hút của phong cách tối giản. Set đồ all-black gồm áo sát nách cổ cao mix cùng quần ống rộng là ví dụ điển hình. Điểm hay của outfit này nằm ở phom dáng gọn gàng, đường cắt sạch sẽ giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh mà không cần khoe da quá nhiều. Chiếc thắt lưng da và túi xách đứng phom trở thành điểm nhấn hoàn thiện vẻ ngoài chuẩn quý cô thành thị.

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Vẫn với item "ruột" là quần jeans, lần này Jessica kết hợp cùng áo len cổ V màu trắng kem layer cùng áo thun bên trong, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng vẫn có độ phóng khoáng. Thiết kế dáng vừa vặn giúp tổng thể trông gọn gàng, đồng thời tôn lên vẻ nữ tính thay vì bị quá casual. Nữ idol đặt điểm nhấn ở phụ kiện như thắt lưng da, túi đeo vai tối màu cùng kính râm dáng nhỏ. Những chi tiết này giúp outfit basic trở nên sắc sảo, sang hơn hẳn mà vẫn giữ đúng tinh thần effortless chic.

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