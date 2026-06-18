Đoạn livestream để lộ tình trạng hiện tại của Ngân 98

Sau thời gian dài gần như không có bất kỳ thông tin nào được chia sẻ công khai, tình hình hiện tại của Ngân 98 bất ngờ trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Mới đây, Phương Anh - em gái chuyển giới của Ngân 98 đã có buổi livestream kể lại cuộc gặp với chị gái trong thời gian thăm nuôi, qua đó tiết lộ những thông tin hiếm hoi về cuộc sống của nữ DJ trong trại tạm giam. Theo chia sẻ của Phương Anh, Ngân 98 hiện đã ổn định tâm lý và bình tĩnh hơn rất nhiều so với thời gian đầu. Trong cuộc gặp, cô liên tục dặn dò người thân giữ gìn sức khỏe, cố gắng chăm sóc bản thân và động viên gia đình không nên quá lo lắng cho mình.

Đáng chú ý, em gái Ngân 98 đã không giấu được cảm xúc khi nhắc lại những lời căn dặn của chị. Phương Anh bật khóc trên livestream và cho biết Ngân 98 mong em tiếp tục theo đuổi công việc, chăm chỉ làm nghề để duy trì cuộc sống. Nữ DJ cũng gửi gắm hy vọng rằng khi mọi chuyện khép lại, cô vẫn còn cơ hội quay trở lại với công việc và bắt đầu lại từ đầu. Một trong những chi tiết gây chú ý là lời nhắn nhủ của Ngân 98 dành cho em gái về việc sống đàng hoàng, tránh xa các tệ nạn. Theo Phương Anh, Ngân 98 nhiều lần căn dặn em tuyệt đối không được dính líu đến ma túy hay các chất kích thích.

Trước đó, Phương Anh còn chia sẻ Ngân 98 vì mất ngủ, ăn uống khó kiểm soát nên đã tăng tầm 10-15kg so với thời điểm mới bị bắt tạm giam.

Em gái Ngân 98 livestream chia sẻ về tình trạng hiện tại của nữ DJ

Em gái cho biết hiện tại Ngân 98 tròn trịa hơn do tăng tầm 10-15kg

Ngân 98 bị bắt tạm giam vì tội gì?

Ngày 13/10, thông tin Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop bị bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm khiến dư luận xôn xao. Theo điều tra, công ty và hộ kinh doanh mang tên ZuBu do Ngân điều hành đã thu về doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2024.

Cơ quan chức năng cho biết, trong quá trình khai báo, Ngân 98 không thành khẩn, khai quanh co, đổ lỗi cho người khác. Báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời khai của Ngân 98 cho biết bản thân có vai trò trực tiếp điều hành Công ty ZuBu, còn ZuBu Shop do chồng - tức Lương Bằng Quang phụ trách thông qua M.T. V - người được nhờ đứng tên hộ kinh doanh. Theo Ngân 98, các sản phẩm bán ra từ ZuBu Shop do M.T.V trưng bày, sắp xếp; việc giao hàng cho khách, nhận tiền chuyển khoản Ngân 98 không nắm rõ.

"Tất cả tiền thanh toán từ Công ty ZuBu thì chuyển về cho tôi. Còn hộ kinh doanh là anh Quang nhờ V. đứng tên, tôi không được rõ", Ngân 98 khai tại cơ quan chức năng. Về mối quan hệ và tài sản với Lương Bằng Quang, Ngân 98 cho biết: "Anh Quang với tôi là vợ chồng, đã đăng ký kết hôn được hai năm. Trước đó, chúng tôi sống chung nhiều năm rồi mới cưới. Tài sản thì có lúc chung, lúc riêng".

Tính đến thời điểm này, Ngân 98 đã bị bắt tạm giam 8 tháng

Cơ quan điều tra Công an TP.HCM tiến hành khám xét căn hộ cao cấp rộng khoảng 300m² của Ngân 98, người vừa bị khởi tố với cáo buộc sản xuất và buôn bán thực phẩm chức năng giả. Trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc két sắt cỡ lớn bên trong căn hộ. Tuy nhiên, do Ngân 98 và người thân không cung cấp mã mở, két không thể được mở ngay tại hiện trường. Cảnh sát buộc phải niêm phong và đưa két về trụ sở để xử lý theo đúng quy trình. Sau khi mở khóa, chiếc két sắt hé lộ nhiều tài sản có giá trị, bao gồm 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD tiền mặt, bốn sổ tiết kiệm ngân hàng cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của bị can.

Hiện tại, vụ án đang được Công an TP.HCM mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả do Ngân 98 điều hành để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ảnh: FBNV