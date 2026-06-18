Phát hiện trường hợp dùng thẻ tín dụng hoàn tiền NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN

Dùng thẻ tín dụng cho các chi tiêu hàng ngày để tận dụng tính năng hoàn tiền, tiết kiệm thêm đồng nào hay đồng đó. Tuy nhiên thực tế là khi nhìn lại bảng sao kê, khoản tiền được hoàn chỉ vỏn vẹn vài nghìn đồng, thậm chí là 0 đồng dù số tiền chi tiêu không ít.

Nếu đang dùng thẻ tín dụng hoàn tiền và cũng đang rơi vào tình cảnh như trên, rất có thể bạn đang mắc phải 2 sai lầm dưới đây.

1. Thanh toán sai nhóm ngành được hưởng ưu đãi

Một trong những yếu tố quyết định việc có được hoàn tiền hay không là mã MCC (Merchant Category Code) - mã phân loại ngành nghề của đơn vị chấp nhận thanh toán. Đây là dãy gồm 4 chữ số do tổ chức phát hành thẻ quy định để xác định loại hình kinh doanh của cửa hàng, từ đó áp dụng các chương trình ưu đãi như hoàn tiền, tích điểm hay giảm giá.

Mỗi ngân hàng sẽ quy định những mã MCC khác nhau được hưởng ưu đãi, vì vậy chủ thẻ nên kiểm tra trong tài liệu "Điều khoản và điều kiện" đi kèm khi mở thẻ hoặc liên hệ trực tiếp với ngân hàng để biết chính xác thẻ của mình được hoàn tiền ở những nhóm chi tiêu nào.

Ví dụ: Mã MCC 5411 thuộc nhóm siêu thị. Nếu chiếc thẻ bạn đang sử dụng áp dụng hoàn tiền cho mã này, mỗi lần thanh toán tại siêu thị sẽ được nhận lại một tỷ lệ phần trăm giá trị giao dịch theo chính sách của ngân hàng. Điều đó đồng nghĩa với việc chiếc thẻ này sẽ phát huy hiệu quả nhất khi dùng để mua sắm tại siêu thị. Nếu đem thanh toán cho các danh mục chi tiêu thuộc nhóm khác như mỹ phẩm, thời trang, trang sức,... - vốn thuộc nhóm MCC khác, mức ưu đãi hoàn tiền sẽ thấp hơn hoặc không được áp dụng.

Nói cách khác, muốn tận dụng tối đa ưu đãi hoàn tiền, điều quan trọng không chỉ là dùng đúng thẻ mà còn phải thanh toán đúng nhóm ngành mà thẻ quy định.

2. Không thực hiện thao tác yêu cầu nhận tiền hoàn

Một nguyên nhân khác khiến nhiều người tưởng mình không được hoàn tiền là bởi mỗi ngân hàng có chính sách hoàn tiền khác nhau.

Có những ngân hàng sẽ tự động cộng số tiền hoàn vào hạn mức thẻ tín dụng hoặc trừ trực tiếp vào dư nợ thẻ tín dụng. Trong khi đó, một số dòng thẻ hoặc ngân hàng lại yêu cầu chủ thẻ phải chủ động thực hiện thao tác nhận tiền hoàn trên ứng dụng ngân hàng.

Quy trình thực hiện ở mỗi ngân hàng có thể khác nhau, nhưng nhìn chung đều khá đơn giản. Người dùng có thể liên hệ tổng đài hoặc nhân viên tư vấn để được hướng dẫn chi tiết. Thông thường, các bước sẽ gồm:

- Đăng nhập ứng dụng ngân hàng số và chọn thẻ tín dụng đang sử dụng.

- Truy cập mục "Tiện ích" hoặc các tính năng dành cho thẻ.

- Chọn "Hoàn tiền" và gửi yêu cầu hoàn tiền theo hướng dẫn trên màn hình.

Nếu đã sử dụng thẻ tín dụng hoàn tiền trong thời gian dài nhưng khoản tiền hoàn nhận được rất ít hoặc không có, hãy kiểm tra lại xem mình có đang thanh toán sai mã MCC hoặc chưa thực hiện thao tác yêu cầu hoàn tiền hay không. Chỉ cần khắc phục hai lỗi này, giá trị hoàn tiền nhận được có thể cải thiện đáng kể sau mỗi kỳ sao kê.