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Bên trong cơ ngơi rộng 3.000m² của "hoàng tử showbiz": Thứ đáng giá nhất không phải căn nhà

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Nhìn cơ ngơi hoành tráng của "hoàng tử showbiz" mới hiểu thế nào là giàu có thật sự!

Push Puttichai (sinh năm 1986) là một trong những nam diễn viên đình đám của làng giải trí Thái Lan, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim ăn khách. Sở hữu ngoại hình điển trai, chiều cao nổi bật cùng hình tượng lãng mạn trên màn ảnh, anh được truyền thông và người hâm mộ ưu ái gọi là "hoàng tử trong mơ". Năm 2018, Push chính thức về chung một nhà với Jooy Warattaya - nữ diễn viên kiêm MC nổi tiếng của xứ chùa vàng. Đám cưới của cặp đôi thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng bởi cả hai đều là những gương mặt có sức ảnh hưởng trong làng giải trí. Sau gần một thập kỷ gắn bó, Push và Jooy hiện tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên hai nhóc tỳ đáng yêu, đồng thời khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống bình yên trong khu nhà vườn rộng tới 3.000m².

Cơ ngơi của vợ chồng Push Puttichai

Nhà vườn của vợ chồng Push Puttichai - Jooy Warattaya nằm ở phía Bắc thủ đô Bangkok, sở hữu diện tích lên tới 3.000m². Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách đồng quê châu Âu, kết hợp hài hòa giữa nét mộc mạc và sự hiện đại. Khu nhà ở rộng khoảng 400m² gồm một tầng trệt, một tầng lửng cùng 6 phòng ngủ, trong khi khuôn viên xung quanh được quy hoạch thành nhiều không gian thư giãn và sinh hoạt ngoài trời. Điểm nhấn của cơ ngơi không phải căn nhà chính mà là khoảng sân vườn rộng lớn với bãi cỏ trước sau, khu vui chơi và góc nghỉ ngơi có tổng diện tích khoảng 1.000m². Ngoài ra, cặp đôi còn dành khoảng 1.500m² để xây dựng mô hình trang trại tại gia, trồng đa dạng các loại rau củ và cây ăn trái. Nhờ khu vườn xanh tốt này, gia đình gần như luôn có nguồn rau củ tươi để sử dụng hàng ngày.

Không gian sống của gia đình nổi bật với gam màu trắng chủ đạo, mang đến cảm giác thanh lịch, nhẹ nhàng và ấm cúng. Lối vào được chăm chút với đường đi lát đá, thảm cỏ xanh mướt cùng nhiều cây xanh và cây cổ thụ bao quanh. Không gian ngập tràn thiên nhiên khiến nơi đây vừa là tổ ấm của gia đình, vừa mang dáng dấp của một khu nghỉ dưỡng yên bình giữa ngoại ô Bangkok.

"Nông trại thu nhỏ" cực hoành tráng, trồng đa dạng rau củ quả và cây ăn trái

Vợ chồng Push Puttichai trồng hơn 100 loại rau củ quả khác nhau, từ những loại quen thuộc như bầu, bí, mướp đắng, cà tím, đậu rồng, rau muống, mồng tơi, xà lách, bắp cải, su hào đến các loại gia vị như chanh, ớt, sả, gừng và nhiều loại rau thơm. Không chỉ có rau củ, khu vườn còn ngập tràn cây ăn trái như đu đủ, ổi, chuối, bưởi cùng những giàn hoa đậu biếc nở rực rỡ. Nhờ khu vườn xanh tốt này, gia đình gần như luôn có sẵn nguồn thực phẩm sạch để sử dụng hằng ngày. Trên mạng xã hội, Push Puttichai thường xuyên đăng tải hình ảnh cả gia đình cùng thu hoạch rau củ, trái cây trong vườn. Khu vườn xanh tốt, trĩu quả phần nào cho thấy sự đầu tư và tâm huyết của vợ chồng nam diễn viên trong việc xây dựng một không gian sống gần gũi với thiên nhiên.

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Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
hoàng tử showbiz

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