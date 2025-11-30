Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ quản lý nhà hàng ở Phú Mỹ Hưng "phù phép" thẻ tín dụng của khách để mua iPhone 16

30-11-2025 - 14:01 PM | Sống

Nữ quản lý nhà hàng ở Phú Mỹ Hưng "phù phép" thẻ tín dụng của khách để mua iPhone 16

Phát hiện nữ khách hàng để quên thẻ tín dụng, nữ quản lý nhà hàng ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng đã không trả lại và sử dụng để quẹt mua điện thoại iPhone 16….

Ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tạm giữ Bùi Thị Thanh Thúy (SN 1997, ngụ tỉnh Gia Lai) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, lúc 17h ngày 25/11, Công an phường Tân Hưng tiếp nhận tin báo của chị Cao Thị H. về việc mất thẻ tín dụng. Qua kiểm tra từ phía ngân hàng, chị H. phát hiện thẻ đã bị kẻ gian sử dụng để rút tiền tại Di Động Việt – 619 Nguyễn Thị Thập với số tiền hơn 27 triệu đồng vào ngày 5/11. Nhận tin báo, công an triển khai rà soát, thu thập chứng cứ.

Nữ quản lý nhà hàng ở Phú Mỹ Hưng "phù phép" thẻ tín dụng của khách để mua iPhone 16- Ảnh 1.

Bùi Thị Thanh Thúy bị bắt giữ

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn vì bị hại không nhớ thời gian, địa điểm mất thẻ, gây khó khăn trong việc khoanh vùng hiện trường và đối tượng nghi vấn.

Bên cạnh đó, tthời điểm giao dịch của đối tượng là ngày 5/11 cách xa thời điểm trình báo 25/11, làm hạn chế khả năng truy xuất nhanh một số dữ liệu ban đầu, camera khu vực và cửa hàng cần rà soát lại nhiều ngày, đối tượng sử dụng thẻ như chủ sở hữu.

Nữ quản lý nhà hàng ở Phú Mỹ Hưng "phù phép" thẻ tín dụng của khách để mua iPhone 16- Ảnh 2.

Camera ghi lại hình ảnh Thuý đi mua điện thoại di động

Bằng nghiệp vụ, công an xác định nghi can gây án là Thúy nên mời về trụ sở làm việc. Tại công an, Thuý thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thúy khai là quản lý của một nhà hàng nằm trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7 cũ.

Khi chị H. để quên thẻ, Thuý không trả lại mà đem chiếc thẻ đến cửa hàng Di Động Việt mua điện thoại iPhone 16 và tai nghe với số tiền hơn 27 triệu đồng. Sau đó, Thuý bán điện thoại được 24 triệu đồng và chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Đặt hơn 476 đơn hàng rồi đòi hoàn tiền nhưng không trả lại hàng, người phụ nữ bị cảnh sát gửi giấy triệu tập: Âm mưu "nuốt" hơn 931 triệu đồng bị vạch trần

Theo Minh Tuệ

Đời sống và Pháp luật

