Chi 10 tỷ mua nhà cho con gái, nữ chủ nhà bàng hoàng phát hiện cột chịu lực rỗng: Chủ đầu tư kiên quyết "việc trả nhà không được chấp nhận"

Nhà mới mua đã xuất hiện vấn đề

Vào tháng 5 năm nay, để tạo điều kiện tốt nhất cho con gái ôn thi cao học, bà Hà, Trung Quốc đã mua 1 căn nhà thuộc dự án Thanh Khê Hoa Phủ với giá 2,7 triệu NDT (khoảng 10 tỷ đồng). Sau khi nhận nhà, bà nhanh chóng thuê đội thi công sửa chữa và hoàn thiện nội thất. Tuy nhiên mới đây, đội thi công đã gọi điện thông báo họ “không dám” tiếp tục làm.

“Họ gửi cho tôi hình ảnh và nói cột chịu lực của căn nhà là rỗng, bên trong không có xi măng.” bà Hà kể lại. Những hình ảnh gửi về cho thấy: phần đầu của một cột chịu lực ở tầng 2 lộ rõ thép bên trong, lớp bê tông bao quanh chỉ cần cạy nhẹ là bong ra.

Bà nói thêm: “Công nhân sợ những cột chịu lực khác cũng có vấn đề, không dám gõ vào, nên công trình buộc phải dừng toàn bộ.”

Hình ảnh ngôi nhà trong vụ việc

Khi đến kiểm tra, bà phát hiện căn nhà có nhiều điểm nghiêng – nứt, hơn chục vị trí từng được trám vá, toàn bộ ngôi nhà có dấu hiệu bị lún xuống. Thêm vào việc căn nhà này vốn xây trên sườn núi, phía dưới là một đoạn dốc, do đó chủ nhà chia sẻ: “Tôi chỉ có 1 yêu cầu, đó là trả lại nhà. Căn nhà này quá thiếu an toàn.”

Hình ảnh cột chịu lực

Chủ đầu tư thừa nhận khuyết điểm thi công

Đối mặt với phản ánh của khách hàng, chủ đầu tư đưa ra ý kiến trái ngược và lý giải như sau: Về tình trạng nứt sàn, đây chỉ là lớp vữa cán nền dày 2–3 cm bị nứt ra, không ảnh hưởng đến kết cấu và có thể đục bỏ bình thường. Nhà cũng không hề bị lún, vì các cọc móng được đóng sâu vào đá. Còn về cột chịu lực rỗng ruột, thì nguyên nhân là do bên mua tự làm.

Vết nứt trong căn nhà

Tuy nhiên, sau đó, doanh nghiệp lại thừa nhận rằng, do thời gian đổ bê tông kéo dài nên 1 số vị trí bê tông không đạt chất lượng. Nhưng họ cũng khẳng định, các khuyết điểm này có thể sửa được.

Ngày 9/10, phía chủ đầu tư đã đưa thiết bị vào để khắc phục lỗi, nhưng kế hoạch bị đình lại do bà Hà kiên quyết yêu cầu trả lại nhà.

“Việc trả nhà chỉ được chấp nhận khi đáp ứng điều kiện nhà nguy hiểm và cần có đánh giá chuyên môn. Hiện tại chưa đủ cơ sở để trả nhà.” Phía chủ đầu tư cho biết.

Cơ quan giám sát xây dựng vào cuộc

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của Chi cục Giám sát chất lượng công trình ở địa phương. Phó giám đốc Chi cục – ông Diệp Hạ cho biết: “Chúng tôi đã trao đổi với chủ nhà. Một phần là do chủ nhà phát hiện cột chịu lực có vẻ chất lượng kém, sau đó lấy ra vật liệu lỏng bên trong ra rồi dẫn đến tình trạng hiện tại, chứ không phải bị rỗng ngay từ đầu.”

Bên chi cục cũng nói thêm, 1 phần bê tông của cột chịu lực chưa được đầm chặt là sự thật.

“Chúng tôi đã phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị thi công thiết kế phương án sửa chữa. Sửa xong sẽ tiến hành kiểm tra lại độ bền bê tông để đảm bảo đạt tiêu chuẩn.” ông Diệp nói.

Đối với lo ngại của bà Hà về an toàn của các cột chịu lực khác cũng như tình trạng lún nhà, chi cục giám sát khuyến nghị nên mời đơn vị kiểm định độc lập thực hiện đánh giá toàn diện và theo dõi lún trong thời gian nhất định; cơ quan giám sát cũng sẽ hỗ trợ xuyên suốt quá trình. Tuy vậy, với yêu cầu trả lại nhà, đại diện chi cục cho biết đây là vấn đề nằm ngoài thẩm quyền, nếu 2 bên không đạt được thỏa thuận thì nên xử lý qua con đường pháp lý.

Luật sư Trì Khản của Văn phòng luật sư Bách Dịch (Chiết Giang, Trung Quốc) đưa ra phân tích pháp lý như sau: “Chủ nhà có thể khởi kiện. Tòa án sẽ chỉ định đơn vị giám định đủ năng lực để kiểm tra chất lượng công trình, kết quả giám định sẽ là căn cứ quan trọng cho phán quyết. Tuy nhiên, chi phí cho việc giám định này tương đối cao, tôi khuyến nghị nên ưu tiên thương lượng nếu còn khả năng.”

Trước lời khuyên này, bà Hà cho biết sẽ bàn bạc với gia đình để quyết định tiếp tục sửa chữa hay yêu cầu trả nhà.