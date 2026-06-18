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Công an cảnh báo tới tất cả những ai sử dụng dịch vụ “đảo thẻ tín dụng”, rút tiền trái quy định qua máy POS

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Công an cảnh báo tới tất cả những ai sử dụng dịch vụ “đảo thẻ tín dụng”, rút tiền trái quy định qua máy POS

Công an cảnh báo, hành vi lợi dụng máy POS để rút tiền trái quy định không chỉ vi phạm các quy định trong lĩnh vực ngân hàng mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế và các vi phạm pháp luật về kinh doanh, tài chính.

Theo công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, lực lượng Công an ghi nhận tình trạng một số đối tượng lợi dụng hoạt động thanh toán thẻ ngân hàng để thực hiện hành vi “đảo thẻ tín dụng”, rút tiền mặt trái quy định thông qua máy POS (thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ).

Đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong hoạt động tài chính – ngân hàng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, tổ chức tín dụng, đồng thời tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự.

Theo đó, các đối tượng thường thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh “ảo”, đăng ký ngành nghề kinh doanh nhưng không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ thực tế.

Khi được cấp máy POS, các đối tượng sử dụng thiết bị này để quẹt thẻ tín dụng cho khách hàng nhằm hợp thức hóa giao dịch thanh toán. Thực chất đây là hình thức rút tiền mặt từ hạn mức thẻ tín dụng. Sau khi giao dịch thành công, đối tượng chuyển lại tiền cho chủ thẻ và thu phí từ 2% đến 10% giá trị giao dịch.

Một số trường hợp còn tổ chức dịch vụ “đảo thẻ” chuyên nghiệp, sử dụng nhiều thẻ tín dụng khác nhau để thanh toán xoay vòng, kéo dài thời gian trả nợ và che giấu nguy cơ mất khả năng thanh toán. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng thường chia nhỏ giao dịch hoặc thực hiện qua nhiều máy POS, nhiều tài khoản khác nhau.

Công an TP Hà Nội thông tin, hành vi lợi dụng máy POS để rút tiền trái quy định không chỉ vi phạm các quy định trong lĩnh vực ngân hàng mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế và các vi phạm pháp luật về kinh doanh, tài chính. Đồng thời, hoạt động này làm gia tăng nợ xấu, ảnh hưởng đến tính minh bạch, an toàn của hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt.

Để phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Không tham gia các hoạt động “đảo thẻ”, “đáo hạn thẻ tín dụng” trái quy định dưới mọi hình thức.

- Sử dụng thẻ tín dụng đúng mục đích, cân đối khả năng tài chính và thanh toán dư nợ đúng hạn.

- Không cho người khác mượn thẻ; không cung cấp thông tin thẻ, mã OTP hoặc mật khẩu giao dịch cho người lạ.

- Thường xuyên theo dõi biến động tài khoản và kịp thời thông báo cho ngân hàng khi phát hiện giao dịch bất thường.

Đối với các cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh được trang bị máy POS:

-Sử dụng máy POS đúng mục đích đã đăng ký với ngân hàng.

-Không thực hiện giao dịch khống, không cho thuê, cho mượn hoặc tiếp tay cho các hành vi quẹt thẻ rút tiền mặt trái phép.

-Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và quy định của tổ chức tín dụng về hoạt động thanh toán thẻ.

Mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật; kịp thời tố giác các đối tượng lợi dụng hoạt động thanh toán thẻ để thực hiện hành vi “đảo thẻ tín dụng”, rút tiền trái quy định qua máy POS.

Theo Công an TP Hà Nội﻿

Công an cảnh báo tới tất cả những ai sử dụng dịch vụ “đảo thẻ tín dụng”, rút tiền trái quy định qua máy POS - Ảnh 1.Từ năm 2026, 6 lỗi vi phạm bắt đầu bị xử phạt, người tham gia giao thông lưu ý

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 336/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/3/2026. Trong đó, có 6 lỗi vi phạm mới sẽ bắt đầu bị xử phạt.

PV

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