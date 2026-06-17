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Bộ Công an vừa phát thông báo nóng đến toàn bộ người dân: Cảnh giác với mô hình "hợp đồng kỳ nghỉ"

| | Sống

Người dân cần tìm hiểu kỹ, tỉnh táo trước những lời mời chào đầu tư, "timeshare" để tránh bị lừa đảo.

Theo Bộ Công an, thời gian gần đây, nhiều đối tượng lợi dụng mô hình kinh doanh “hợp đồng kỳ nghỉ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhân dân. Chúng thường gọi điện thông báo trúng thưởng, tặng voucher du lịch miễn phí, mời tham dự hội thảo tại khách sạn, resort cao cấp rồi dùng nhiều thủ đoạn tạo áp lực để khách hàng ký hợp đồng và thanh toán ngay với số tiền lớn.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, dự án và nội dung hợp đồng trước khi giao dịch; không tin vào các lời quảng cáo cam kết lợi nhuận, nghỉ dưỡng trọn đời hoặc ưu đãi “chỉ có hôm nay”; tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc khi chưa xác minh đầy đủ thông tin.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc doanh nghiệp có biểu hiện huy động vốn, quảng cáo sai sự thật, người dân cần kịp thời thông báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật. Hãy là người tiêu dùng thông thái - Cảnh giác để bảo vệ tài sản của chính mình và gia đình.

PV

Nhịp sống thị trường

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