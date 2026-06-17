Bài kiểm tra 3 giây tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại được xem là "thước đo" sức khỏe toàn thân

Khi nhắc đến các chỉ số sức khỏe quan trọng, nhiều người thường nghĩ đến huyết áp, nhịp tim, lượng đường trong máu hay cholesterol. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy một phép đo đơn giản khác cũng mang ý nghĩa đáng chú ý: lực nắm tay.

Theo các chuyên gia, sức mạnh của bàn tay không chỉ phản ánh sức khỏe của cơ bắp mà còn có thể cung cấp manh mối về tình trạng sức khỏe tổng thể của cơ thể.

Vì sao lực nắm tay được các bác sĩ quan tâm?

Lực nắm tay là khả năng tạo lực khi siết chặt một vật bằng bàn tay. Đây là chỉ số thường được sử dụng trong y học thể thao, phục hồi chức năng và nghiên cứu lão hóa.

Lực nắm tay đang được nhiều nhà nghiên cứu sử dụng như một chỉ số phản ánh sức khỏe cơ bắp và khả năng vận động của cơ thể. (Ảnh minh hoạ)

Theo các chuyên gia được Times of India dẫn lại, lực nắm tay có liên quan đến khối lượng cơ, sức mạnh cơ bắp và khả năng vận động của cơ thể. Khi tuổi tác tăng lên, cơ bắp có xu hướng suy giảm dần. Việc lực nắm tay giảm đáng kể đôi khi có thể phản ánh quá trình mất cơ hoặc suy giảm thể chất đang diễn ra.

Một số nghiên cứu trước đây cũng phát hiện mối liên hệ giữa lực nắm tay yếu với nguy cơ mắc bệnh tim mạch, suy giảm chức năng vận động và nguy cơ tử vong sớm cao hơn.

Bài kiểm tra đơn giản có thể thực hiện tại nhà

Trong môi trường y tế, lực nắm tay thường được đo bằng thiết bị chuyên dụng gọi là handgrip dynamometer. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết mọi người vẫn có thể tự đánh giá sơ bộ tại nhà bằng những bài kiểm tra đơn giản.

Chỉ với một bài kiểm tra đơn giản kéo dài vài giây, các chuyên gia có thể thu thập thêm thông tin về tình trạng sức khỏe tổng thể. (Ảnh minh hoạ)

Chẳng hạn, thử siết chặt một quả bóng cao su hoặc một vật có kích thước phù hợp trong vài giây và so sánh khả năng kiểm soát lực giữa hai tay. Nếu cảm thấy lực nắm suy giảm rõ rệt, đặc biệt khi không có nguyên nhân chấn thương cụ thể, bạn nên theo dõi thêm hoặc trao đổi với bác sĩ.

Dù không thể thay thế các phương pháp đánh giá chuyên nghiệp, những bài kiểm tra đơn giản này có thể giúp mỗi người chú ý hơn đến sức khỏe cơ bắp của mình.

Lực nắm tay yếu có đồng nghĩa với sức khỏe kém?

Các chuyên gia nhấn mạnh câu trả lời là không.

Lực nắm tay chỉ là một chỉ số trong rất nhiều yếu tố cấu thành sức khỏe. Một người có lực nắm tay yếu không đồng nghĩa chắc chắn đang mắc bệnh hoặc sẽ gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Tuy nhiên, khi kết hợp với các dữ liệu khác như tuổi tác, mức độ vận động, tiền sử bệnh lý và tình trạng dinh dưỡng, chỉ số này có thể giúp bác sĩ đánh giá toàn diện hơn về sức khỏe của một người.

Làm gì để cải thiện lực nắm tay?

Tin vui là sức mạnh bàn tay hoàn toàn có thể được cải thiện thông qua luyện tập. Các bài tập như nâng tạ, chống đẩy, mang vác vật nặng, leo núi nhân tạo hoặc sử dụng dụng cụ tập lực bóp đều có thể giúp tăng cường sức mạnh cơ bàn tay và cẳng tay.

Duy trì vận động thường xuyên và tập luyện sức mạnh có thể góp phần cải thiện lực nắm tay theo thời gian. (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, việc duy trì hoạt động thể chất thường xuyên, ăn đủ protein và ngủ đủ giấc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ khối lượng cơ bắp khi tuổi tác tăng lên.

Theo các chuyên gia, điều đáng chú ý không nằm ở việc lực nắm tay mạnh đến mức nào, mà ở việc nó có thể phản ánh phần nào tình trạng sức khỏe tổng thể. Đó cũng là lý do ngày càng nhiều bác sĩ và nhà nghiên cứu xem đây là một chỉ số đáng quan tâm trong quá trình theo dõi sức khỏe lâu dài.