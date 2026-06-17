Ho ra máu, người đàn ông được chẩn đoán ung thư phổi, sự thật sau ca mổ khiến nhiều người thích ăn cay giật mình

Trong một lần khám sức khỏe định kỳ, ông Trương (70 tuổi, sống tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) được phát hiện có khối u kích thước khoảng 2,1 cm ở thùy dưới phổi phải.

Kết quả chụp CT cho thấy khối u có nhiều dấu hiệu thường gặp ở tổn thương ác tính như bờ tua gai, chia thùy và dính vào màng phổi. Sau khi tham khảo ý kiến tại nhiều bệnh viện, các bác sĩ đều cho rằng khả năng mắc ung thư phổi ngoại biên là rất cao.

Một tháng trước khi nhập viện, ông Trương còn xuất hiện triệu chứng ho ra máu, khiến nghi ngờ về ung thư phổi càng tăng lên.

Sự thật bất ngờ được hé lộ sau ca phẫu thuật

Trước những kết quả thăm khám, các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật nội soi lồng ngực để cắt bỏ khối u nghi ngờ.

Tuy nhiên, khi kiểm tra mẫu bệnh phẩm sau phẫu thuật, bác sĩ Lý Văn Hải thuộc Bệnh viện Trung tâm Y tế Quốc tế Tây An đã phát hiện một điều không ai ngờ tới.

Nằm bên trong khối u là một mẩu ớt đỏ dài khoảng 0,5 cm.

Theo bác sĩ, tổn thương trong phổi của bệnh nhân thực chất là một u hạt viêm mạn tính hình thành do dị vật mắc kẹt trong đường hô hấp suốt thời gian dài.

Mẩu ớt bị mắc kẹt trong phổi. (Ảnh: Toutiao)

Điều đáng nói là mẩu ớt này không xuất hiện trên các phim chụp CT trước đó. Nguyên nhân là do mật độ của ớt khá giống với mô mềm trong phổi nên rất khó nhận biết bằng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh thông thường.

Vì sao một mẩu ớt có thể nằm trong phổi suốt nhiều tháng?

Theo bác sĩ điều trị, những dị vật có hình dạng đặc biệt như đầu quả ớt có thể đi sâu vào đường hô hấp khi người ăn bị sặc.

Khác với các dị vật nhỏ và tròn có thể được tống ra ngoài nhờ phản xạ ho, đầu quả ớt có phần đầu nhỏ và phần đáy lớn hơn, khiến chúng dễ mắc lại trong phế quản.

Theo thời gian, dị vật bị kẹt có thể gây viêm mạn tính, tạo thành u hạt và hình thành tổn thương giống khối u trên phim chụp.

Bác sĩ cho biết đây không phải trường hợp đầu tiên ông gặp. Trước đó, ông từng điều trị cho hai bệnh nhân khác có tổn thương phổi do dị vật gây ra.

Dị vật hít phải khi ăn uống có thể mắc lại trong đường hô hấp và gây ra những biến chứng khó lường. (Ảnh: Internet)

Các bác sĩ cho rằng nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng này là vừa ăn vừa nói chuyện, cười lớn hoặc mất tập trung trong bữa ăn.

Khi đó, thức ăn có thể đi nhầm vào đường hô hấp thay vì thực quản. Trong nhiều trường hợp, người bệnh chỉ xuất hiện triệu chứng sau một thời gian dài nên rất khó phát hiện nguyên nhân thực sự.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo mọi người nên tập trung khi ăn uống, hạn chế nói chuyện hoặc cười lớn trong bữa ăn để giảm nguy cơ hít phải dị vật vào đường hô hấp.

Theo Toutiao