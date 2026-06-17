Dùng bếp gas hay bếp từ dễ hỏng hơn?

Bếp gas và bếp từ đều là những thiết bị quen thuộc trong căn bếp của nhiều gia đình Việt. Trong khi bếp gas được đánh giá cao nhờ sự đơn giản, dễ sử dụng thì bếp từ lại ghi điểm bởi tính hiện đại và khả năng nấu nướng nhanh chóng. Tuy nhiên, xét về độ bền và nguy cơ hỏng hóc trong quá trình sử dụng, hai loại bếp này có những khác biệt nhất định.

Bếp gas: Cấu tạo đơn giản, dễ sửa chữa

Bếp gas hoạt động dựa trên quá trình đốt cháy nhiên liệu nên có cấu tạo tương đối đơn giản. Các bộ phận chính gồm đầu đốt, kiềng bếp, van gas và hệ thống đánh lửa. Trong quá trình sử dụng, những lỗi thường gặp ở bếp gas bao gồm đầu đốt bị tắc do dầu mỡ hoặc cặn thức ăn, hệ thống đánh lửa hoạt động kém, ngọn lửa cháy không đều hoặc van điều chỉnh gặp trục trặc. Phần lớn các lỗi này có thể được xử lý tương đối dễ dàng và chi phí sửa chữa thường không quá cao. Tuy nhiên, do thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao, dầu mỡ và hơi nước, các chi tiết kim loại trên bếp gas có thể bị oxy hóa hoặc xuống cấp theo thời gian nếu không được vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ.

Bếp từ: Ít hao mòn cơ học nhưng phụ thuộc linh kiện điện tử

Khác với bếp gas, bếp từ hoạt động dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ để làm nóng đáy nồi. Vì không sử dụng ngọn lửa trực tiếp nên nhiều bộ phận cơ học ít bị hao mòn hơn. Tuy nhiên, bếp từ lại được tích hợp hệ thống bo mạch, cảm biến nhiệt, quạt tản nhiệt và nhiều linh kiện điện tử khác. Các lỗi thường gặp bao gồm không nhận nồi, báo lỗi cảm biến, quạt tản nhiệt hoạt động không ổn định hoặc sự cố liên quan đến bo mạch điều khiển. Khi xảy ra lỗi điện tử, việc sửa chữa thường đòi hỏi kỹ thuật viên chuyên môn và chi phí có thể cao hơn so với các lỗi phổ biến ở bếp gas. Ngoài ra, chất lượng nguồn điện cũng có ảnh hưởng nhất định đến tuổi thọ của bếp từ.

Độ bền phụ thuộc nhiều vào chất lượng sản phẩm

Trên thực tế, tuổi thọ của cả bếp gas và bếp từ đều phụ thuộc đáng kể vào chất lượng sản phẩm, tần suất sử dụng và cách bảo quản. Một chiếc bếp gas chất lượng tốt có thể hoạt động ổn định trong nhiều năm nếu được vệ sinh đầu đốt thường xuyên và kiểm tra hệ thống gas định kỳ. Tương tự, bếp từ của các thương hiệu uy tín cũng có thể đạt tuổi thọ dài nếu được lắp đặt đúng kỹ thuật, sử dụng nguồn điện ổn định và tránh các tác động gây hư hỏng mặt kính hoặc linh kiện điện tử.

Kết luận

Không có câu trả lời tuyệt đối cho việc bếp gas hay bếp từ dễ hỏng hơn. Bếp gas có cấu tạo đơn giản, dễ sửa chữa và chi phí khắc phục sự cố thường thấp hơn. Trong khi đó, bếp từ sở hữu ít bộ phận cơ học, ít hỏng vặt hơn và có thể hoạt động bền bỉ trong nhiều năm nếu được sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, khi xảy ra lỗi liên quan đến linh kiện điện tử, chi phí sửa chữa của bếp từ thường cao hơn đáng kể.

Thay vì chỉ tập trung vào yếu tố độ bền, người dùng nên cân nhắc tổng thể các khía cạnh như nhu cầu nấu nướng, điều kiện lắp đặt, ngân sách đầu tư cũng như chi phí bảo trì trong quá trình sử dụng. Đây mới là những yếu tố quyết định mức độ phù hợp và hiệu quả sử dụng lâu dài của mỗi loại bếp trong gia đình.