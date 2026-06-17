5 lời khuyên khi mua dưa hấu

Dưa hấu là loại trái cây được nhiều gia đình lựa chọn vào mùa hè nhờ vị ngọt mát, nhiều nước và dễ ăn. Thế nhưng ai cũng từng gặp tình huống mua về một quả nhìn rất đẹp nhưng khi bổ ra lại nhạt, xốp hoặc không đủ độ ngọt như mong đợi. Thực tế, không có cách nào đảm bảo chọn đúng 100%, nhưng những người bán hàng lâu năm thường dựa vào một số dấu hiệu bên ngoài để đánh giá chất lượng quả dưa. Nếu chuẩn bị mua dưa hấu, bạn có thể tham khảo 5 kinh nghiệm dưới đây.

1. Ưu tiên quả có đốm vàng lớn ở đáy

Đốm vàng là phần tiếp xúc với mặt đất trong quá trình phát triển. Nếu đốm này có màu vàng kem hoặc vàng đậm, đó thường là dấu hiệu quả đã nằm đủ lâu trên ruộng để chín tự nhiên. Ngược lại, những quả có đốm trắng hoặc xanh nhạt thường được thu hoạch sớm hơn. Tất nhiên đây không phải yếu tố quyết định hoàn toàn, nhưng là một trong những dấu hiệu được nhiều người bán trái cây sử dụng khi lựa chọn hàng.

2. Chọn quả có hình dáng cân đối

Khi mua dưa hấu, nên ưu tiên những quả tròn đều hoặc dài đều, không bị méo mó bất thường. Quả phát triển cân đối thường cho chất lượng ruột đồng đều hơn. Ngược lại, những quả có nhiều chỗ lồi lõm hoặc phát triển không đều đôi khi có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết hoặc quá trình sinh trưởng. Đây cũng là lý do nhiều thương lái thường chọn những quả có hình thức cân đối để bày bán trước.

3. Gõ thử và lắng nghe âm thanh

Đây là mẹo quen thuộc nhưng vẫn được nhiều người áp dụng.

Khi gõ nhẹ vào vỏ:

- Âm thanh trầm, vang và có độ dội thường là dấu hiệu quả chứa nhiều nước.

- Âm thanh quá đục hoặc quá đặc có thể cho thấy ruột chưa đạt độ chín mong muốn.

- Nếu âm thanh quá rỗng, quả có thể đã để lâu hoặc bắt đầu giảm chất lượng.

Mẹo này đòi hỏi một chút kinh nghiệm, nhưng nếu thực hành vài lần, bạn sẽ dễ nhận ra sự khác biệt.

4. Quan sát cuống dưa

Cuống là chi tiết nhỏ nhưng chứa khá nhiều thông tin. Nếu cuống hơi khô, cong nhẹ và không còn quá xanh non, đó thường là dấu hiệu quả đã đạt độ trưởng thành trước khi thu hoạch. Ngược lại, cuống xanh mướt bất thường chưa chắc là điểm cộng, bởi nhiều quả được cắt khi chưa thực sự đạt độ chín tối ưu. Tuy nhiên, cũng không nên chọn những quả có cuống khô quắt hoặc có dấu hiệu hư hỏng.

5. Đừng chỉ nhìn kích thước

Nhiều người có xu hướng chọn quả lớn nhất với suy nghĩ càng to càng ngon. Thực tế, độ ngọt của dưa phụ thuộc nhiều hơn vào giống, điều kiện canh tác và thời điểm thu hoạch. Một quả cỡ vừa nhưng chín đúng thời điểm hoàn toàn có thể ngon hơn một quả quá lớn. Thay vì tập trung vào kích thước, hãy kết hợp quan sát đốm vàng, hình dáng, cuống và âm thanh khi gõ để có đánh giá toàn diện hơn.

Chợ hay siêu thị, đâu mới là lựa chọn tốt?

Đây là câu hỏi nhiều người quan tâm nhưng thực tế không có câu trả lời tuyệt đối.

Dưa hấu bán ở chợ truyền thống thường đa dạng về nguồn hàng, giá cả cạnh tranh và có thể vừa được nhập trong ngày. Trong khi đó, dưa hấu tại siêu thị thường trải qua quy trình kiểm soát và bảo quản đồng đều hơn. Điều quan trọng không nằm ở việc mua ở chợ hay siêu thị, mà là lựa chọn địa chỉ uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và lượng khách ổn định. Một người bán có kinh nghiệm, nhập hàng đều đặn mỗi ngày đôi khi còn giúp bạn chọn được quả dưa ngon hơn cả việc mua ngẫu nhiên ở nơi khác.

Thực tế, không có bí quyết nào đảm bảo chọn đúng quả dưa hấu ngọt 100%, nhưng việc quan sát đốm vàng, hình dáng, cuống và âm thanh khi gõ có thể giúp tăng đáng kể khả năng chọn được quả ngon. Quan trọng hơn cả là tìm được nơi bán đáng tin cậy và mua đúng mùa vụ, bởi đây vẫn là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến chất lượng của trái dưa khi đến tay người tiêu dùng.