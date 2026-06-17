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Bộ giáo dục đào tạo thông báo nóng tới toàn bộ thí sinh thi đại học năm 2026

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Bộ giáo dục đào tạo thông báo nóng tới toàn bộ thí sinh thi đại học năm 2026

Từ ngày 17-21/6, Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT mở để thí sinh thực hành đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học. Đây là bước tập dượt quan trọng giúp thí sinh làm quen với quy trình đăng ký trực tuyến, kiểm tra thông tin cá nhân và kịp thời phát hiện các lỗi phát sinh trước khi bước vào đợt đăng ký chính thức.

Theo Thông tin Chính Phủ, kế hoạch tuyển sinh năm 2026 của Bộ GD&ĐT đã thông báo, từ ngày 17-21/6, thí sinh có thể đăng nhập Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung để thực hành đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học. Kết quả thực hành chỉ mang tính chất tập dượt và sẽ không được sử dụng trong xét tuyển chính thức.

Việc tham gia đợt thực hành giúp thí sinh làm quen với giao diện hệ thống, đồng thời kiểm tra thông tin cá nhân, diện ưu tiên và phát hiện sớm các lỗi thường gặp như quên mật khẩu, sai mã trường, mã ngành hoặc mã phương thức xét tuyển.

Năm 2026, tất cả thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Sau khi kết thúc đợt thực hành, toàn bộ dữ liệu làm thử sẽ được xóa.

Từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển chính thức trên hệ thống. Từ ngày 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký.

Đáng lưu ý, tất cả nguyện vọng xét tuyển, kể cả các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm, đều phải được đăng ký trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung mới được công nhận trong quá trình xét tuyển.

Bộ giáo dục đào tạo thông báo nóng tới toàn bộ thí sinh thi đại học năm 2026 - Ảnh 1.Công an Hà Nội thông báo nóng tới tất cả người tham gia giao thông từ sáng nay

Trong thời gian tạm cấm và hạn chế phương tiện, Công an TP yêu cầu, tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành.

Minh Ánh

Phụ nữ mới

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