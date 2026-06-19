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Nam ca sĩ nổi tiếng vừa bị CSGT bắt

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Lực lượng chức năng Trung Quốc đã tạm giữ phương tiện và người điều khiển để phục vụ công tác xác minh.

Tài khoản chính thức của Công an Bắc Kinh (Trung Quốc) vừa đăng tải thông báo cho biết cơ quan chức năng này đã tiếp nhận phản ánh từ người dân về trường hợp anh Hoàng XX (33 tuổi) có hành vi đỗ xe sai quy định trên một tuyến đường thuộc quận Triều Dương, Bắc Kinh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng địa phương đã tạm giữ phương tiện và người điều khiển để phục vụ công tác xác minh. Kết quả điều tra cho thấy anh Hoàng XX vi phạm các quy định về giao thông, bao gồm hành vi đỗ xe trái phép, không chấp hành biển báo cấm và tự ý thay đổi màu sơn phương tiện không đúng quy định của Trung Quốc.

Trước đó, các tay săn ảnh đã ghi lại hình ảnh nam nghệ sĩ Hoàng Tử Thao điều khiển một chiếc siêu xe Lamborghini mui trần cùng vợ đi ăn tối. Trong lúc chờ đợi, anh đã đỗ xe trên làn đường dành riêng cho phương tiện thô sơ.

Đoạn video ghi lại sự việc sau đó được đăng tải trên mạng xã hội xứ tỷ dân. Cùng với đơn phản ánh của người dân tại quận Triều Dương, nơi vốn nổi tiếng với biệt danh "camera chạy bằng cơm" vì tinh thần giám sát cộng đồng rất cao, vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cơ quan chức năng Trung Quốc.

Kết quả, Hoàng Tử Thao bị xử phạt tổng cộng 2.500 NDT (khoảng 9,7 triệu đồng) vì các vi phạm nêu trên.

Thùy Linh

Phụ nữ mới

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