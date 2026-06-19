Phát hiện 432 robot cỡ nhỏ của Trung Quốc “nhấc bổng” cả khu phố cổ nặng 7.500 tấn để thực hiện 1 nhiệm vụ đặc biệt

Khu nhà được di dời là Trương Viên, một quần thể kiến trúc Thạch Khố Môn nổi tiếng nằm ở trung tâm Thượng Hải. Thạch Khố Môn là loại hình nhà ở đặc trưng của thành phố này, kết hợp giữa kiến trúc phương Tây và nhà truyền thống Trung Quốc, xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Trương Viên được xây dựng từ những năm 1920 - 1930, là một trong những khu nhà Thạch Khố Môn được bảo tồn lớn nhất và có giá trị lịch sử đặc biệt.

Theo chính quyền thành phố Thượng Hải, để phục vụ kế hoạch xây dựng hệ thống không gian ngầm gồm khu thương mại, khu văn hóa, bãi đỗ xe và các tuyến kết nối với ba tuyến tàu điện ngầm số 2, 12 và 13, giới chức địa phương đã quyết định không phá bỏ khu phố cổ mà lựa chọn phương án di dời toàn bộ công trình.

Ngày 19/5/2025, chiến dịch di chuyển chính thức bắt đầu. Thay vì sử dụng những thiết bị cỡ lớn, các kỹ sư triển khai 432 robot cỡ nhỏ hoạt động đồng bộ. Với tốc độ chỉ khoảng 10m mỗi ngày, cả quần thể nặng 7.500 tấn được dịch chuyển từ từ nhằm giảm thiểu áp lực lên kết cấu và tránh gây hư hại cho các tòa nhà gần 100 năm tuổi.

Nói cách khác, các kỹ sư đã "nhấc" cả khu phố cổ sang một bên để xây dựng hệ thống ngầm bên dưới, rồi đặt toàn bộ công trình trở lại vị trí cũ sau khi hoàn thành phần móng và kết cấu hạ tầng. Điều này giúp vừa bảo tồn di sản gần 100 năm tuổi, vừa mở rộng không gian đô thị mà không cần phá dỡ công trình lịch sử. Sau gần 3 tuần, đến ngày 7/6/2025, toàn bộ khu phố đã được đưa trở lại vị trí ban đầu.

Để thực hiện nhiệm vụ phức tạp này, Công ty Shanghai Construction No.2 Group đã triển khai nhiều công nghệ hiện đại. Một nhóm robot điều khiển từ xa được sử dụng để khoan trong các hành lang hẹp của khu phố cổ. Một nhóm khác được trang bị cánh tay cơ khí có thể gập lại nhằm đào đất trong không gian chật hẹp.

Các robot này còn được tích hợp thuật toán học sâu, cho phép nhận diện nhiều loại địa chất khác nhau và phát hiện các chướng ngại vật nằm dưới lòng đất trong quá trình thi công.

Song song với đó, đội ngũ kỹ sư tiến hành quét đám mây điểm để xây dựng mô hình 3D chi tiết của toàn bộ khu vực. Dữ liệu sau đó được tích hợp vào hệ thống mô hình thông tin công trình (BIM), giúp dự báo trước những rủi ro có thể phát sinh và xây dựng phương án di dời an toàn nhất.

Theo kế hoạch, dưới khu phố Trương Viên sẽ hình thành một tổ hợp ngầm rộng hơn 53.000 m2, bao gồm các không gian thương mại, văn hóa, bãi đỗ xe cùng mạng lưới kết nối trực tiếp với ba tuyến metro quan trọng của Thượng Hải. Công trình đã bước vào giai đoạn thi công nhưng thời điểm hoàn thành vẫn chưa được công bố.

Giới chuyên môn Trung Quốc đánh giá đây là một trong những dự án bảo tồn đô thị phức tạp nhất từng được thực hiện tại Trung Quốc. Thay vì lựa chọn phương án phá dỡ rồi xây mới, các kỹ sư đã tìm cách "nhấc bổng" cả khu phố lịch sử để phát triển hạ tầng bên dưới, qua đó giữ lại dấu ấn kiến trúc hàng trăm năm tuổi trong quá trình hiện đại hóa đô thị.

(Theo Designboom.com)