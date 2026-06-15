Ông cụ cầm giấy nợ đến ủy ban muốn "nhận lại" hơn 42 tỷ đồng, cán bộ lập tức nhờ công an mở cuộc điều tra, phát hiện sự thật chấn động

Theo Sohu, vào những năm 1980, một cụ ông ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, chống gậy đến trụ sở chính quyền địa phương với một tờ giấy nợ đã ố vàng. Thấy ông cụ râu tóc bạc phơ, đi lại khó khăn, các cán bộ liền ân cần đón tiếp, thăm hỏi. Tuy nhiên, khi đọc nội dung ghi trên tờ giấy, ai nấy đều không khỏi sửng sốt.

Theo lời ông cụ này, gần một thế kỷ trước, chính quyền địa phương từng nợ gia tộc của ông 11 triệu NDT (hơn 42 tỷ đồng). Đến nay, khi gia đình lâm vào cảnh khó khăn, ông quyết định xin lại số tiền trên.

Trước khoản nợ quá lớn, các cán bộ địa phương không khỏi tò mò về thân thế của cụ ông. Hơn nữa, sự việc lại xảy ra từ gần một thế kỷ trước khiến họ thoáng nghi ngờ đây có thể là một vụ lừa đảo. Dù vậy, trước thái độ chân thành của cụ ông, họ vẫn quyết định tiến hành xác minh thay vì vội vàng đưa ra kết luận.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, chính quyền địa phương đã phối hợp với công an rà soát hồ sơ lưu trữ, đối chiếu chữ viết và thu thập các tư liệu liên quan. Cuối cùng, sự thật cũng được đưa ra ánh sáng.

Theo đó, người mang giấy nợ đến chính quyền là ông Quách Kiến Anh, hậu duệ của gia tộc họ Quách từng nổi tiếng giàu có tại địa phương. Nhiều thập kỷ trước, trong giai đoạn Trung Quốc gặp khó khăn, ông nội của ông Quách Kiến Anh đã bán phần lớn tài sản của gia đình để hỗ trợ chính quyền.

Cảm kích trước nghĩa cử đó, chính quyền địa phương khi ấy đã viết giấy nợ và cam kết sẽ hoàn trả lại số tài sản trên cho gia đình ông. Nói cách khác, khoản tài sản mà gia đình họ Quách đóng góp không phải là sự hiến tặng vô điều kiện mà được ghi nhận đầy đủ bằng văn bản. Kể từ đó, tờ giấy nợ được ông nội Quách Kiến Anh cất giữ cẩn thận như một minh chứng cho câu chuyện năm xưa.

Tuy nhiên, sau khi dốc phần lớn gia sản để giúp đỡ chính quyền, cộng thêm những biến động của thời cuộc, gia tộc họ Quách dần sa sút. Đến đời cha của ông Quách Kiến Anh, gia đình chỉ còn sống dựa vào nghề nông. Trong một lần dọn dẹp nhà cửa, cha ông tình cờ tìm lại được tờ giấy nợ nói trên. Tuy nhiên phải đến trước khi qua đời, ông mới kể lại toàn bộ câu chuyện cho con trai và tiết lộ nơi cất giữ văn bản này.

Dù biết đến sự tồn tại của khoản nợ, Quách Kiến Anh trong nhiều năm không có ý định tìm đến chính quyền vì cho rằng bản thân vẫn đủ sức lao động để nuôi sống gia đình. Chỉ đến khi tuổi cao, sức yếu và cuộc sống ngày càng khó khăn, ông mới mang tờ giấy nợ đến cơ quan chức năng và quyết định công khai chuyện này.

Ông Quách cho biết, điều ông mong muốn không chỉ là khoản tiền được hoàn trả mà còn là sự ghi nhận đối với những đóng góp của gia đình trong quá khứ. Nếu câu chuyện cha ông kể là sự thật, ông hy vọng nghĩa cử năm xưa của tổ tiên sẽ không bị lãng quên.

Bên cạnh đó, số tiền ghi trên giấy nợ cũng có thể giúp gia đình cải thiện cuộc sống và giảm bớt những khó khăn đang phải đối mặt. Chính vì vậy, ông mới quyết định mang tờ giấy nợ đến chính quyền địa phương để làm rõ.

Sau quá trình xác minh, chính quyền địa phương xác nhận tờ giấy nợ mà ông Quách sở hữu là hợp lệ. Không những vậy, họ cũng xác nhận câu chuyện năm xưa là có thật. Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của gia tộc họ Quách, chính quyền địa phương cũng đã quyết định hoàn trả số tiền đã mượn của gia đình này.

Theo đó, sau khi quy đổi theo giá trị tiền tệ và mức biến động kinh tế giữa hai thời kỳ, Quách Kiến Anh được hoàn trả khoảng 80.000 NDT (hơn 310 triệu đồng). Bên cạnh đó, gia đình ông còn nhận được thư cảm ơn từ chính quyền cùng cam kết hỗ trợ giải quyết những khó khăn trong cuộc sống.

Cầm trên tay khoản tiền được hoàn trả và lá thư tri ân, Quách Kiến Anh không giấu được sự xúc động. Với ông, điều ý nghĩa nhất không nằm ở giá trị vật chất mà ở việc những đóng góp của tổ tiên cuối cùng đã được ghi nhận.

(Theo Sohu)



