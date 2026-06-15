Cô gái SN 2002 mang 33 triệu đồng tiền mặt đến cửa hàng điện thoại để chuyển khoản: Công an lập tức có mặt làm rõ

Theo đó, ngày 13/6, chị T.T.D (sinh năm 2002, trú tại thôn Ngàn Vắng, xã Phong Dụ Hạ) nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ tự xưng là nhân viên giao hàng, yêu cầu chuyển khoản 33.000 đồng tiền cước để nhận hàng. Sau khi chị D. thực hiện giao dịch, đối tượng tiếp tục thông báo chị đã chuyển sai nội dung nên hệ thống tự động đăng ký gói bảo hiểm hàng hóa, mỗi tháng sẽ bị trừ 33 triệu đồng.

Công an xã Phong Dụ Hạ mời chị T.T.D đến trụ sở để làm việc, đồng thời tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn lừa đảo.

Để tạo lòng tin, đối tượng yêu cầu chị D. chia sẻ màn hình điện thoại qua ứng dụng Messenger nhằm hỗ trợ hủy hợp đồng. Tiếp đó, chúng đưa ra thông tin gian dối rằng việc hủy hợp đồng chỉ được thực hiện khi tài khoản có đủ 33 triệu đồng để “chứng minh năng lực tài chính”.

Tin theo lời đối tượng, sáng 15/6, chị D. mang theo 33 triệu đồng tiền mặt đến một cửa hàng điện thoại trên địa bàn xã để thực hiện chuyển tiền theo hướng dẫn. Ngay khi nắm được thông tin, Công an xã Phong Dụ Hạ đã nhanh chóng có mặt, xác định đây là thủ đoạn lừa đảo giả danh shipper nhằm chiếm đoạt tài sản và trực tiếp tuyên truyền, giải thích để chị D. nhận rõ bản chất vụ việc.

Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng công an, chị D. đã dừng giao dịch, bảo toàn được toàn bộ số tiền 33 triệu đồng.

Sau đó, Công an xã Phong Dụ Hạ đã mời chị D. đến trụ sở làm việc, đồng thời tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; hướng dẫn cắt đứt liên lạc với các đối tượng lừa đảo và nâng cao kỹ năng tự bảo vệ trước các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với người dân về thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng, ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chia sẻ màn hình điện thoại.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thực hiện các yêu cầu từ người lạ qua điện thoại, mạng xã hội; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Theo Báo Lào Cai﻿