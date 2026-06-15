5 thực phẩm giàu calo nhưng vẫn hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Nhiều người có xu hướng hạn chế thực phẩm giàu calo khi muốn kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, lượng calo không phải là yếu tố duy nhất quyết định việc tăng hay giảm cân.

Một số thực phẩm có hàm lượng calo cao nhưng vẫn có thể là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn lành mạnh nếu được sử dụng với lượng hợp lý.

Một số loại thực phẩm nhiều calo nhưng hỗ trợ giảm cân hiệu quả nếu ăn đúng cách (Ảnh: Shutterstock)

Quả bơ

Bơ là loại trái cây giàu dinh dưỡng , cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, chất béo không bão hòa và chất xơ.

Mỗi 100g bơ chứa khoảng 9g carbohydrate, trong đó có tới 7g chất xơ. Khác với đa số các loại trái cây, bơ có hàm lượng chất béo khá cao, chiếm khoảng 15% khối lượng, chủ yếu là các chất béo không bão hòa được xem là có lợi cho cơ thể.

Một nghiên cứu được công bố năm 2023 trên Tạp chí Dinh dưỡng cho thấy, ở những người trưởng thành thừa cân hoặc béo phì, việc bổ sung nửa quả bơ tươi vào bữa trưa có liên quan đến cảm giác no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn trong khoảng 3–5 giờ sau bữa ăn so với nhóm không ăn bơ. Nghiên cứu cũng ghi nhận sự cải thiện một số chỉ số liên quan đến phản ứng insulin sau ăn.

Nhờ tạo cảm giác no lâu hơn, bơ có thể góp phần hạn chế ăn vặt và hỗ trợ kiểm soát lượng thực phẩm tiêu thụ trong ngày. Những lợi ích này được cho là có liên quan đến hàm lượng chất béo không bão hòa, chất xơ và nhiều dưỡng chất có lợi khác có trong quả bơ.

Để hỗ trợ kiểm soát cân nặng, bạn nên ăn khoảng 1/4-1/2 quả bơ mỗi ngày và ưu tiên các cách chế biến đơn giản như ăn tươi hoặc trộn salad. Dù giàu dinh dưỡng và chứa chất béo lành mạnh, bơ vẫn cung cấp khá nhiều calo, vì vậy cần ăn với lượng hợp lý và cân đối trong tổng khẩu phần hằng ngày để tránh nạp dư năng lượng.

Quả hạch

Các loại hạt là nguồn cung cấp chất béo không bão hòa, protein và chất xơ, những thành phần có thể góp phần tạo cảm giác no lâu hơn khi được đưa vào chế độ ăn cân bằng. Bạn nên ưu tiên các loại hạt nguyên vị, ít chế biến, không thêm muối hoặc đường, có thể dùng như bữa phụ giữa các bữa ăn để tăng cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát khẩu phần ăn trong ngày.

Cá hồi

Cá hồi là nguồn cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều dưỡng chất quan trọng như omega-3, vitamin D và các khoáng chất thiết yếu.

Nhờ hàm lượng protein dồi dào, cá hồi có thể giúp kéo dài cảm giác no sau bữa ăn, từ đó hỗ trợ kiểm soát lượng thực phẩm tiêu thụ trong ngày. Khi được kết hợp trong một chế độ ăn cân bằng, cá hồi có thể là lựa chọn phù hợp cho những người đang theo đuổi mục tiêu kiểm soát cân nặng hoặc duy trì vóc dáng.

Khoai tây

Khoai tây có thể được sử dụng để ăn kiêng (Ảnh: Shutterstock)

Khoai tây thường bị xem là thực phẩm dễ gây tăng cân vì chứa nhiều tinh bột hơn hầu hết các loại rau củ. Tuy nhiên, xét về năng lượng, khoai tây lại thấp hơn đáng kể so với nhiều nguồn tinh bột phổ biến như cơm trắng.

Một điểm đáng chú ý của khoai tây là sau khi được nấu chín và để nguội, một phần tinh bột có thể chuyển thành tinh bột kháng – loại tinh bột hoạt động tương tự chất xơ và được tiêu hóa chậm hơn trong cơ thể. Vì vậy, khoai tây để nguội có thể tạo cảm giác no lâu hơn và làm giảm tốc độ tăng đường huyết sau bữa ăn so với một số nguồn tinh bột tinh chế.

Lòng đỏ trứng

Lòng đỏ trứng chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin A, các vitamin nhóm B, vitamin K2, choline và nhiều khoáng chất thiết yếu. Đây đều là những thành phần tham gia vào nhiều quá trình chuyển hóa của cơ thể và góp phần duy trì sức khỏe tổng thể.

Trứng là thực phẩm có mật độ dinh dưỡng cao, cung cấp cả protein, chất béo và nhiều vi chất trong một khẩu phần nhỏ. Vì vậy, việc ăn trọn quả trứng với lượng phù hợp có thể giúp tăng cảm giác no và trở thành một phần của chế độ ăn cân bằng.

Mặc dù những thực phẩm trên có thể là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn kiểm soát cân nặng, hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào tổng thể khẩu phần ăn, mức độ vận động và lối sống. Các chuyên gia cho rằng không có thực phẩm đơn lẻ nào quyết định việc tăng hay giảm cân.