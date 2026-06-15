Nam sinh thi điểm cao đỗ ĐH, hoàn tất thủ tục nhập học thì được thông báo: “Chúng tôi chưa từng nhận em”

Năm 2016, nam sinh Lưu Hoan tại Trung Quốc nhận được một phong bì từ Học viện Kỹ thuật Khúc Phụ, thành phố Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông. Bên trong là giấy tờ liên quan đến việc nhập học. Không lâu sau đó, cậu tiếp tục nhận được cuộc gọi từ bộ phận tuyển sinh của nhà trường để xác nhận các thông tin cần thiết.

Tin rằng mình đã chính thức trúng tuyển, Lưu Hoan và gia đình vô cùng vui mừng. Sau nhiều năm học tập, việc bước chân vào giảng đường đại học được xem là thành quả đáng mong đợi. Nam sinh nhanh chóng chuẩn bị hành trang lên đường nhập học, đồng thời hoàn tất các khoản học phí và phí ký túc xá theo hướng dẫn của nhà trường.

Những ngày đầu tại trường diễn ra bình thường. Lưu Hoan tham gia học tập, sinh hoạt và hòa nhập với môi trường mới như những sinh viên khác. Tuy nhiên, khoảng một tháng sau khi nhập học, trong lúc đăng ký tài khoản sinh viên trên hệ thống trực tuyến của trường, cậu liên tục gặp lỗi.

Theo quy định tại Trung Quốc, nếu một sinh viên đã được xác nhận nhập học tại một cơ sở giáo dục khác, hệ thống sẽ không cho phép đăng ký tài khoản tại trường thứ hai. Nghi ngờ có sự nhầm lẫn, Lưu Hoan tìm đến phòng tuyển sinh để làm rõ nguyên nhân.

Tại đây, nam sinh nhận được câu trả lời khiến bản thân và gia đình không khỏi choáng váng. “Em đến nhầm trường rồi, chúng tôi chưa từng nhận em vào đây”, phía nhà trường thông báo.

Thông tin này khiến Lưu Hoan hoàn toàn bất ngờ. Bởi trước đó, cậu đã nhận được giấy tờ từ trường, được hướng dẫn nhập học, đóng đầy đủ các khoản phí và đã học tập tại đây suốt một tháng.

Nam sinh Lưu Hoan đã nộp học phí và phí ký túc xá ngay khi nhập học

Trước phản ứng của nam sinh, Học viện Kỹ thuật Khúc Phụ đưa ra lời giải thích rằng văn bản được gửi cho Lưu Hoan không phải là “giấy báo trúng tuyển” mà chỉ là “giấy nhập học”.

Theo đại diện nhà trường, nhiều người thường nhầm lẫn giữa hai loại giấy tờ này. “Giấy báo đỗ” là văn bản chính thức xác nhận một thí sinh được nhà trường tiếp nhận, còn “giấy nhập học” chỉ là tài liệu hướng dẫn các thủ tục cần thiết dành cho những thí sinh từng đăng ký xét tuyển vào trường, tương tự một hình thức cung cấp thông tin.

Với cách lý giải này, nhà trường cho rằng Lưu Hoan không nằm trong danh sách trúng tuyển chính thức nên không đủ điều kiện trở thành sinh viên của trường.

Tuy nhiên, lời giải thích trên nhanh chóng gây tranh cãi khi sự việc được truyền thông Trung Quốc phản ánh rộng rãi. Nhiều ý kiến cho rằng việc gửi những giấy tờ có hình thức và nội dung dễ gây hiểu nhầm cho thí sinh là thiếu trách nhiệm, đặc biệt khi người nhận đã hoàn tất các thủ tục nhập học và đóng học phí.

Theo chia sẻ của Lưu Hoan, sau khi biết điểm thi đại học, cậu đã nộp hồ sơ vào hai trường và đều nhận được thông báo trúng tuyển. Vì Học viện Kỹ thuật Khúc Phụ gửi giấy tờ trước nên cậu quyết định lựa chọn ngôi trường này.

Chỉ đến khi sự việc xảy ra, nam sinh mới biết mình thực tế chỉ được nhận vào một trường khác tại thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông và hoàn toàn không có tên trong danh sách sinh viên chính thức của Học viện Kỹ thuật Khúc Phụ.

(Ảnh minh họa)

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người đặt câu hỏi về quy trình tuyển sinh của nhà trường cũng như trách nhiệm trong việc để một sinh viên học tập và sinh hoạt tại trường suốt một tháng mà không phát hiện bất kỳ sai sót nào.

Trước áp lực từ dư luận, Học viện Kỹ thuật Khúc Phụ sau đó thừa nhận có sai sót trong quá trình gửi giấy tờ cho thí sinh. Nhà trường cho biết sẽ tiến hành xử lý vụ việc và bồi thường cho Lưu Hoan.

Tuy nhiên, những hậu quả mà nam sinh phải gánh chịu không dễ khắc phục. Trong thời gian theo học tại Khúc Phụ, hồ sơ nhập học của cậu tại trường ở Đức Châu - nơi cậu thực sự trúng tuyển - đã bị hệ thống hủy bỏ do ghi nhận trạng thái “đã nhập học ở cơ sở khác”.

Dù phía nhà trường cam kết bồi thường, nhưng khi mọi việc được làm rõ, năm học mới đã bắt đầu hơn một tháng. Lưu Hoan không còn cơ hội chuyển sang trường khác hoặc hoàn tất thủ tục nhập học đúng thời hạn. Điều đó đồng nghĩa với việc nam sinh buộc phải tạm dừng việc học, mất đi một năm học chỉ vì sự nhầm lẫn trong quá trình tuyển sinh.

(Theo Sohu)