Đại học của “ông trùm” giáo dục tư nhân vận hành bệnh viện riêng 40.000m2: Đầu tư theo tiêu chuẩn Mỹ, quy mô 350 giường bệnh

Tiền thân của bệnh viện là Bệnh viện Vạn Phúc, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng nay phát triển theo mô hình bệnh viện đại học, kết hợp ba chức năng gồm khám chữa bệnh, đào tạo thực hành và nghiên cứu khoa học. Đây cũng sẽ là môi trường lâm sàng dành cho sinh viên khối ngành sức khỏe của nhà trường.

Việc phát triển bệnh viện trong cùng hệ thống là một phần trong chiến lược đầu tư trọng tâm vào khối ngành Khoa học sức khỏe của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, đồng thời hỗ trợ các nhóm ngành ứng dụng như Kinh doanh, Công nghệ và Khoa học xã hội theo định hướng sức khỏe.

Điểm đáng chú ý của mô hình này là sự kết nối trực tiếp về mặt quản lý và chuyên môn. GS.TS.BSCKII Phạm Văn Lình hiện đồng thời đảm nhiệm vai trò Hiệu trưởng HIU và Giám đốc Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

“Có bệnh viện riêng trong hệ thống, sinh viên được rèn luyện tác phong y khoa chuẩn mực và thấu hiểu trách nhiệm với người bệnh ngay từ những năm đầu. Đây là nền tảng cốt lõi để đào tạo ra những cán bộ y tế giỏi chuyên môn, vững y đức”, GS.TS.BSCKII Phạm Văn Lình chia sẻ.

Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng được định hướng hoạt động theo mô hình bệnh viện đại học.

Tọa lạc tại Khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM), Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng được thiết kế theo tiêu chuẩn FGI của Mỹ.

Bệnh viện có tổng diện tích sàn khoảng 40.000 m2 với quy mô 350 giường bệnh, được đầu tư theo mô hình đa khoa gồm các khu khám bệnh, điều trị nội trú, cận lâm sàng, hỗ trợ chuyên sâu và hệ thống phòng phẫu thuật hiện đại theo nguyên tắc di chuyển một chiều.

Bệnh viện có 15 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, tập trung phát triển một số chuyên khoa trọng điểm như Ngoại thần kinh, Chấn thương chỉnh hình, Ung bướu, Sản - Nhi, Thẩm mỹ, Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền và Dinh dưỡng.

Bên cạnh vai trò chăm sóc sức khỏe cho người dân, bệnh viện còn được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật, nơi giảng viên và sinh viên triển khai các đề tài khoa học, phát triển những giải pháp y học mới.

Môi trường lâm sàng thực tế tại bệnh viện giúp sinh viên khối ngành sức khỏe HIU sớm tiếp cận quy trình chuyên môn

Sự hiện diện của bệnh viện trong hệ sinh thái HIU được xem là lợi thế đáng kể đối với sinh viên các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền, Dược học, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Chẩn đoán hình ảnh, Phục hồi chức năng và Dinh dưỡng.

Ngoài việc được tiếp cận môi trường lâm sàng thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, sinh viên còn có cơ hội rèn luyện kỷ luật nghề nghiệp, văn hóa an toàn người bệnh và kỹ năng phối hợp liên chuyên khoa, đồng thời mở ra cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thuộc hệ sinh thái giáo dục của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (Nguyễn Hoàng Group). Tập đoàn Nguyễn Hoàng do doanh nhân Hoàng Quốc Việt sáng lập, là một trong những hệ sinh thái giáo dục tư nhân lớn nhất Việt Nam, với chuỗi trường học liên cấp từ mầm non đến đại học trải dài khắp cả nước.

Theo HIU﻿