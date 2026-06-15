Nổi bật trong kỳ World Cup 2026: "Cỗ máy ghi bàn" người Na Uy Erling Haaland hé lộ bí quyết ăn 6.000 calo vẫn giữ cơ bắp vạm vỡ

Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 đã chính thức khai mạc. Bên cạnh những trận đấu hấp dẫn, các ngôi sao đến từ nhiều quốc gia khác nhau cũng trở thành tâm điểm thảo luận trên mạng xã hội. Trong số đó, tiền đạo người Na Uy Erling Haaland chắc chắn là một trong những từ được tìm kiếm nhiều nhất.

Không chỉ thu hút lượng fan khổng lồ nhờ chiều cao khủng 1m95, mái tóc vàng thương hiệu cùng hiệu suất ghi bàn đáng nể, Haaland còn thường xuyên trở thành "meme" của cư dân mạng vì gương mặt có nét giống nhân vật Ma-bưu (Majin Buu) trong truyện tranh Bảy viên ngọc rồng.

Mới đây, anh chàng lại khiến cộng đồng mạng châu Á thích thú khi đăng bài kèm ca khúc kinh điển "Rừng Na Uy" của nam ca sĩ nổi tiếng Wu Bai (Ngũ Bách). Sự kết hợp tình cờ này khiến người hâm mộ không khỏi tò mò: Chân sút đẳng cấp thế giới có giá trị chuyển nhượng lên tới hơn 7 tỷ Đài tệ (khoảng hơn 5.000 tỷ VNĐ) này làm thế nào để duy trì thể lực "quái vật" và phong độ đỉnh cao như vậy?

4 bí quyết sức khỏe giúp Haaland sở hữu phong độ hủy diệt

1. Nạp hơn 6.000 calo mỗi ngày nhưng "ăn chất chứ không ăn tạp"

Với chiều cao 1m95 và cân nặng tiệm cận 100kg, Haaland cần một nguồn năng lượng khổng lồ để đáp ứng cường độ tập luyện và thi đấu dày đặc. Lượng calo nạp vào hàng ngày của anh có thể lên tới 6.000 kcal - con số gấp gần 3 lần người trưởng thành bình thường. Tuy nhiên, anh nói không với đồ ăn nhanh hay thực phẩm rác.

Đặc biệt, trong bộ phim tài liệu “Haaland - Quyết định lớn”, siêu tiền đạo này từng khiến người hâm mộ và các đồng đội "tá hỏa" khi tiết lộ món khoái khẩu trong thực đơn hàng ngày chính là: Tim và gan bò. Anh từng đăng tải hình ảnh đĩa nội tạng thái lát kèm dòng chú thích đầy thách thức: "Bữa ăn đẫm máu thú vị".

Vì sao lại là tim và gan bò? Haaland giải thích: "Mọi người thường nói ăn thịt là không tốt, nhưng quan trọng là loại thịt nào? Là thịt từ cửa hàng thức ăn nhanh hay từ những con bò địa phương ăn cỏ tự nhiên? Tôi chọn ăn tim và gan của chúng".

Góc nhìn chuyên gia: Các chuyên gia dinh dưỡng thể thao nhận định, việc Haaland ăn nội tạng thực chất là một chế độ ăn uống khoa học kiểu "nguyên thủy". Gan và tim bò là những siêu thực phẩm chứa hàm lượng sắt, protein, vitamin nhóm B (đặc biệt là B12) và khoáng chất cực cao. Chúng giúp phòng ngừa thiếu máu, thúc đẩy quá trình chữa lành các mô cơ bị tổn thương và cung cấp năng lượng bùng nổ cho các vận động viên đỉnh cao.

Bên cạnh đó, thực đơn của anh cũng được lấp đầy bởi các thực phẩm tự nhiên nguyên bản như bít tết, trứng, và món mì Ý lasagna đặc biệt do chính tay bố anh nấu trước mỗi trận đấu.

2. "Nghiện" cá hồi - Vũ khí tối mật nâng tầm phong độ

Sinh ra và lớn lên tại Na Uy, từ nhỏ Haaland đã duy trì thói quen ăn nhiều cá, và món khoái khẩu của anh chính là cá hồi.

Cá hồi rất giàu protein chất lượng cao và axit béo Omega-3, giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi cơ bắp và giảm phản ứng viêm sau khi vận động mạnh.

Thay vì các món ăn chế biến sẵn hay tinh bột tinh luyện, anh ưu tiên thực hiện chế độ ăn tối giản với cách chế biến cực kỳ đơn giản. Thói quen ăn uống lành mạnh này không chỉ giúp duy trì thể hình săn chắc mà còn giữ cho cơ thể luôn ở trạng thái lý tưởng nhất trong suốt mùa giải khốc liệt.

3. Coi giấc ngủ là "bài tập" quan trọng nhất

Nhiều người nghĩ rằng thành công của một cầu thủ chuyên nghiệp chỉ đến từ việc khổ luyện trên sân. Thế nhưng, Haaland đã nhiều lần nhấn mạnh rằng: Giấc ngủ chính là vũ khí tối thượng để nâng cao phong độ.

Anh cực kỳ khắt khe với chất lượng giấc ngủ của mình. Sát giờ ngủ, nam cầu thủ sẽ hạn chế tối đa ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử và duy trì giờ sinh hoạt cố định để cơ thể phục hồi tự nhiên. Với Haaland, ngủ không đơn thuần là nghỉ ngơi, mà là một phần của giáo án tập luyện. Ngủ đủ giấc giúp sửa chữa các tổn thương cơ bắp, tăng cường sự tập trung và phản xạ nhạy bén khi thi đấu.

4. Thiền định và phục hồi quan trọng hơn việc "vắt kiệt sức"

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng và giấc ngủ, Haaland đặc biệt chú trọng đến các bài tập phục hồi. Ngoài các buổi tập tạ để tăng cường sức mạnh vùng lõi (core) và cơ chân, anh luôn đan xen các lớp học phục hồi và thiền định.

Phương pháp này giúp cơ thể giảm mệt mỏi, giải tỏa áp lực và tránh rơi vào trạng thái quá tải. Đối với các vận động viên đỉnh cao, biết cách nghỉ ngơi và phục hồi một cách khoa học còn quan trọng hơn việc chỉ cắm đầu vào tập luyện. Đây cũng chính là chiếc chìa khóa vàng giúp "gã khổng lồ" Na Uy duy trì phong độ thăng hoa trong thời gian dài.