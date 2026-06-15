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Xôn xao thông tin giám thị gợi ý thí sinh cho bạn xem bài thi tốt nghiệp ở Quảng Ninh: Sở GD&ĐT nói gì?

| | Sống

Theo phản ánh, trong buổi thi môn Vật lý và Hóa học, thí sinh đã bị giám thị gợi ý cho bạn xem bài thi.

Thông tin bài đăng được cho là của một thí sinh dự thi kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026, tố bị giám thị coi thi gợi ý cho thí sinh khác cùng phòng xem bài đang lan truyền trên mạng xã hội đã khiến dư luận xôn xao.

Theo thông tin bài đăng, vào khoảng 8h - 8h10 phút buổi sáng thi môn Vật lý, một giám thị được cho là đã gợi ý thí sinh này đưa bài thi cho bạn tên H. cùng phòng xem nhưng thí sinh này từ chối.

Giám thị sau đó liên tục đứng gần khu vực thí sinh làm bài khiến thí sinh này mất tập trung, lo lắng và không thể hoàn thành tốt bài thi môn Vật lý. Tâm lý không tốt khiến thí sinh bước vào buổi thi môn Hóa học với trạng thái tinh thần không ổn định.

Cũng theo phản ánh, khi thi môn Hóa học, cả 2 giám thị trong phòng đều có những hành vi tương tự nhằm tạo điều kiện cho bạn H. xem bài. Ngoài ra, thí sinh còn cho biết H. đã mượn tẩy của mình khi chưa được sự đồng ý khiến em bị hoảng loạn trong những phút cuối giờ và tẩy bài lem nhem.

Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đang yêu cầu Trường THPT Cẩm Phả báo cáo sự việc. (Ảnh: Công dân & Khuyến học)

Dưới phần bình luận, có thông tin cho rằng thí sinh tên H. là học sinh Trường THPT Cẩm Phả (Quảng Ninh). Và sự việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT Cẩm Phả vào ngày 12/6 vừa qua.

Liên quan đến vụ việc, ngày 15/6, trao đổi với báo Thanh Niên , lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Ninh cho hay, Sở đang phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương xác minh vụ việc.

Trước đó, báo Công Lý thông tin, ngày 14/6, Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Ninh đã có văn bản yêu cầu nhà trường kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh và có báo cáo bằng văn bản về Sở, yêu cầu hoàn thành trước ngày 16/6.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đang chờ báo cáo từ nhà trường để làm rõ các nội dung phản ánh, nếu có phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Hành vi như phản ánh, nếu xảy ra, không chỉ vi phạm quy chế thi mà còn ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục.

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Theo Lam Giang

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