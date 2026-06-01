Không phải FTU hay NEU, đây là ĐH duy nhất ở Việt Nam vừa lọt Top 500 đại học tốt nhất thế giới: Doanh thu gần 900 tỷ đồng, học phí chỉ từ 16 triệu đồng/năm

Ngày 16/6/2026, tổ chức xếp hạng uy tín U.S. News & World Report (Mỹ) đã công bố Bảng xếp hạng các đại học tốt nhất toàn cầu (Best Global Universities) giai đoạn 2026-2027. Đây là một trong những bảng xếp hạng đại học có ảnh hưởng lớn trên thế giới, tập trung đánh giá năng lực nghiên cứu của các cơ sở giáo dục thông qua các dữ liệu khoa học khách quan, thay vì dựa chủ yếu vào khảo sát danh tiếng.

Trong số 2.250 cơ sở giáo dục đại học đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng năm nay, Việt Nam có 11 đại diện góp mặt. Cụ thể như sau:

Ảnh: Báo Tiền Phong

Để được đưa vào bảng xếp hạng, các trường đại học phải có ít nhất 1.250 công bố khoa học trong giai đoạn 2020-2024. Sau đó, U.S. News sử dụng dữ liệu từ Web of Science và InCites do tập đoàn Clarivate (Anh) cung cấp để đánh giá dựa trên 13 chỉ số định lượng phản ánh chất lượng và sức ảnh hưởng của hoạt động nghiên cứu.

Các bộ chỉ số này phản ánh kết quả nghiên cứu thực chất và có tính tác động học thuật sâu rộng, tập trung vào các tiêu chí chiếm tỷ trọng cao như: Uy tín về nghiên cứu toàn cầu (12,5%), Uy tín về nghiên cứu khu vực châu Á (12,5%), Số bài báo thuộc 10% số bài báo có trích dẫn nhiều nhất (12,5%), Tỷ lệ % ấn phẩm thuộc 10% ấn phẩm được trích dẫn nhiều nhất (10%), hay Tác động trích dẫn được chuẩn hóa (10%).

Trong số 11 đại diện của Việt Nam được xếp hạng năm nay, Đại học Duy Tân là cơ sở giáo dục có thứ hạng cao nhất, lọt Top 500 đại học tốt nhất toàn cầu với vị trí thứ 394 thế giới.

Được thành lập năm 1994 tại Đà Nẵng, Đại học Duy Tân hiện có hơn 1.200 cán bộ, giảng viên cơ hữu và đã đào tạo hơn 77.600 cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ. Mỗi năm, trường tuyển sinh khoảng 7.000 sinh viên ở 7 khối đào tạo gồm Kinh tế, Khoa học máy tính, Công nghệ, Y Dược, Du lịch, Đào tạo quốc tế và Ngoại ngữ - Khoa học xã hội và nhân văn.

Bên cạnh thành tích về chất lượng giảng dạy, Đại học Duy Tân cũng nằm trong nhóm cơ sở giáo dục đại học tư thục có tổng thu cao. Theo Báo cáo thường niên công khai hoạt động năm 2024 và 2025, tổng thu của của cơ sở giáo dục này liên tục tăng qua các năm. Riêng năm 2024, tổng thu đạt mức cao nhất là 894,6 tỷ đồng, tăng hơn 160 tỷ đồng so với năm 2023.

Đáng chú ý, phần lớn nguồn thu của Đại học Duy Tân đến từ học phí. Cụ thể, năm 2024, doanh thu từ học phí đạt 865,8 tỷ đồng, trong khi nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đạt 12,7 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong cơ cấu doanh thu.

So với nhiều trường đại học tư thục khác, mức học phí của Đại học Duy Tân được đánh giá ở mức trung bình. Năm học 2025-2026, học phí tại đây dao động từ khoảng 16 triệu đồng đến gần 100 triệu đồng/năm, tùy theo chương trình đào tạo. Trong đó, các ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt có mức học phí cao nhất.

Với sự đầu tư mạnh về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, hợp tác quốc tế và hoạt động nghiên cứu, Đại học Duy Tân đang từng bước khẳng định vị thế của một trong những cơ sở giáo dục đại học có chất lượng và năng lực nghiên cứu hàng đầu Việt Nam trên các bảng xếp hạng quốc tế.

(Tổng hợp)