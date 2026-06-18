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Tháng 9 này, Hà Nội có thêm một trường THPT công lập được xây MỚI TOANH: Tổng đầu tư gần 300 tỷ, diện mạo mới "đẹp ơi là đẹp"!

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Quy mô xây dựng công trình trường học 45 lớp đạt chuẩn quốc gia, gồm các khối lớp học, lớp học bộ môn, khối hiệu bộ, các phòng chức năng, khối phục vụ học tập cùng với các hạng mục phụ trợ khác như nhà để xe, nhà bảo vệ, sân trường, hàng rào, cổng trường...

Năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ có thêm 6 trường trung học phổ thông (THPT) mới đi vào hoạt động. Trong số 6 trường mới, có 4 trường công lập gồm: THPT Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa), THPT Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng), THPT Việt Hùng (xã Đông Anh) và THPT Xuân Khanh (phường Sơn Tây).

Trong đó, trường THPT Xuân Khanh được xây dựng thêm cơ sở mới, nâng quy mô tuyển sinh so với các năm trước. Theo thông tin từ báo Đấu thầu, dự án xây dựng trường THPT Xuân Khanh có tổng mức đầu tư 297,759 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện lấy từ ngân sách TP Hà Nội hỗ trợ, ngân sách thị xã Sơn Tây cũ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Quy mô xây dựng công trình trường học 45 lớp đạt chuẩn quốc gia, gồm các khối lớp học, lớp học bộ môn, khối hiệu bộ, các phòng chức năng, khối phục vụ học tập cùng với các hạng mục phụ trợ khác như nhà để xe, nhà bảo vệ, sân trường, hàng rào, cổng trường...

Dưới đây là video về diện mạo mới của trường THPT Xuân Khanh được đoàn trường chia sẻ:

Diện mạo mới của THPT Xuân Khanh

Được biết, dự án xây dựng Trường THPT Xuân Khanh tại địa điểm mới đang dần hoàn thành để kịp thời đưa vào sử dụng trong tháng 9/2026. Năm nay, THPT Xuân Khanh tuyển sinh 15 lớp, 675 học sinh. Bên cạnh việc học tập chính khóa, nhà trường còn có nhiều CLB học thuật và năng khiếu: Văn nghệ, Thể thao, Truyền thông, Mỹ thuật,...

Không phải trường chuyên, ngôi trường này ở Hà Nội vẫn hút hơn 6.300 thí sinh tranh suất vào lớp 6, tỷ lệ chọi gần 1/20

Theo Thanh Hương

Phụ nữ mới

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