Tưởng vẫn ăn được vì chưa có mùi lạ: Chuyên gia cảnh báo một hiểu lầm phổ biến về thức ăn để tủ lạnh

Sau bữa tối hoặc những dịp tụ họp gia đình, không ít người cất phần thức ăn thừa vào tủ lạnh với suy nghĩ rằng chỉ cần chưa có mùi hỏng thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng.

Bảo quản thức ăn thừa trong tủ lạnh là thói quen phổ biến ở nhiều gia đình nhằm tránh lãng phí thực phẩm. (Ảnh minh hoạ)

Đây cũng là cách nhiều người kiểm tra thực phẩm mỗi ngày: nhìn bằng mắt, ngửi bằng mũi rồi đưa ra quyết định. Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn thực phẩm cảnh báo rằng phương pháp này không phải lúc nào cũng đáng tin cậy.

Đừng chờ thức ăn có mùi mới bỏ

Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất là cho rằng thực phẩm chỉ nguy hiểm khi đã xuất hiện mùi hôi hoặc dấu hiệu hư hỏng rõ rệt.

Trên thực tế, nhiều loại vi khuẩn có thể phát triển trong thực phẩm mà không tạo ra bất kỳ thay đổi nào về màu sắc, mùi vị hay kết cấu.

Điều đó đồng nghĩa với việc một món ăn vẫn có thể trông hoàn toàn bình thường nhưng không còn an toàn để sử dụng.

Thức ăn có thể vẫn trông bình thường nhưng không còn an toàn để sử dụng nếu đã được bảo quản quá lâu. (Ảnh minh hoạ)

Đó cũng là lý do những người làm công tác an toàn thực phẩm thường khuyến nghị theo dõi thời gian bảo quản thay vì chỉ dựa vào mùi hoặc vẻ ngoài của món ăn.

Quy tắc 2 giờ mà nhiều người bỏ qua

Một sai lầm khác thường gặp là để thức ăn trên bàn quá lâu trước khi cất vào tủ lạnh.

Nhiều người có thói quen chờ món ăn nguội hoàn toàn rồi mới bảo quản. Tuy nhiên, khoảng thời gian ở nhiệt độ phòng lại là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển nhanh chóng.

Thực phẩm dễ hỏng không nên để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ, hoặc quá 1 giờ trong điều kiện thời tiết nóng trên 32°C. (Ảnh minh hoạ)

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, thực phẩm dễ hỏng không nên để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ. Trong điều kiện thời tiết nóng, khoảng thời gian an toàn còn ngắn hơn.

Thay vì để nguyên cả nồi thức ăn trên bàn, việc chia thành các phần nhỏ và bảo quản sớm trong hộp kín sẽ giúp hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Thức ăn thừa nên giữ lại bao lâu?

Ngay cả khi được bảo quản đúng cách trong tủ lạnh, thức ăn thừa cũng không nên để quá lâu. Các chuyên gia cho biết phần lớn thức ăn đã nấu chín chỉ nên sử dụng trong vòng 3-4 ngày.

Nếu chưa có kế hoạch ăn trong khoảng thời gian này, cấp đông là lựa chọn phù hợp hơn so với tiếp tục để trong ngăn mát. (Ảnh minh hoạ)

Một mẹo đơn giản được khuyến khích là ghi ngày bảo quản lên hộp đựng thực phẩm. Điều này giúp các thành viên trong gia đình dễ dàng biết món ăn đã được cất từ khi nào và tránh tình trạng "để đó rồi quên".

Khi nghi ngờ, hãy bỏ đi

Nhiều người tiếc thức ăn nên cố gắng tận dụng những món đã để trong tủ lạnh khá lâu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nếu không nhớ chính xác thời điểm bảo quản hoặc nghi ngờ về độ an toàn của thực phẩm, lựa chọn tốt nhất là bỏ đi.

Việc tiếc một phần thức ăn thường ít tốn kém hơn nhiều so với nguy cơ phải đối mặt với ngộ độc thực phẩm. Bởi cuối cùng, điều quyết định độ an toàn của món ăn không phải là nó có mùi lạ hay không, mà là cách bảo quản và thời gian lưu trữ trước đó.