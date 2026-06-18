Con trai cả kín tiếng của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo từng du học tại ngôi trường khủng nào?

Thế hệ F1 của các tỷ phú, doanh nhân Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm lớn của công chúng và Tommy Nguyễn - con trai cả của bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng không phải ngoại lệ.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là nữ tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam với khối tài sản lên tới hàng tỷ USD. Hiện bà giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Sovico, đồng thời là cổ đông lớn nhất của hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng HDBank.

Năm 2025, Chủ tịch HĐQT Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo đã xuất hiện cùng con trai Tommy Nguyễn trong một sự kiện. Đây cũng là người con duy nhất của nữ tỷ phú từng xuất hiện trước truyền thông.

Con trai tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tại một sự kiện cùng mẹ

Ngoài Tommy Nguyễn, bà Nguyễn Thị Phương Thảo còn có 3 người con khác là Nguyễn Phước Thái Hùng, Nguyễn Phước Thảo Anh Amy và Nguyễn Thái Quốc Hùng Alan. Tuy nhiên, 3 người con này chưa từng xuất hiện trước công chúng.

Tommy Nguyễn có tên đầy đủ là Nguyễn Phước Hùng Anh Victor. Trước khi trở về Việt Nam, thiếu gia Vietjet từng có thời gian du học tại Đại học Oxford của Anh - một trong những biểu tượng học thuật danh giá nhất thế giới.

Ngôi trường hơn 900 năm tuổi và kỷ lục 10 năm liên tiếp đứng số 1 thế giới

Với lịch sử kéo dài hơn 9 thế kỷ, Oxford không chỉ là trường đại học lâu đời nhất sử dung tiếng Anh mà còn là một trong những biểu tượng học thuật có sức ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu.

Oxford bắt đầu hoạt động giảng dạy từ cuối thế kỷ XI và đã duy trì hoạt động liên tục trong khoảng 900 năm, điều rất hiếm thấy trong lịch sử giáo dục đại học thế giới.

Khác với nhiều trường đại học hiện đại được xây dựng trên một khuôn viên tập trung, Oxford phát triển cùng thành phố Oxford ở miền Nam nước Anh. Các tòa nhà giảng dạy, thư viện, bảo tàng và ký túc xá được phân bố khắp thành phố, tạo nên một không gian học thuật mang đậm dấu ấn lịch sử.

Bên cạnh truyền thống, Oxford còn duy trì vị thế học thuật hàng đầu thế giới. Theo số liệu chính thức từ trường, Oxford đứng số 1 toàn cầu trên bảng xếp hạng Times Higher Education liên tiếp từ năm 2017 đến năm 2026, trở thành trường đại học đầu tiên giữ vị trí này trong 10 năm liên tiếp.

Oxford đứng số 1 toàn cầu trên bảng xếp hạng Times Higher Education liên tiếp từ năm 2017 đến năm 2026

Một trong những điểm đặc biệt nhất của Oxford là hệ thống college nổi tiếng. Hiện trường gồm 36 college và 3 society hoạt động theo mô hình liên kết đặc biệt. Mỗi college có quyền tự quản tương đối độc lập, sở hữu ký túc xá, giảng viên, truyền thống và cộng đồng sinh viên riêng, trong khi chương trình đào tạo và việc cấp bằng được quản lý ở cấp đại học.

Điều này giúp sinh viên vừa là thành viên của Đại học Oxford, vừa thuộc về một college cụ thể. Nhiều người cho rằng chính cộng đồng college đã tạo nên cảm giác gắn kết trong một môi trường học thuật vốn rất cạnh tranh.

Oxford cũng nổi tiếng với phương pháp tutorial - hình thức học theo nhóm cực nhỏ, thường chỉ từ một đến vài sinh viên làm việc trực tiếp với giảng viên. Đây là một trong những mô hình giảng dạy cá nhân hóa nổi tiếng nhất thế giới, đòi hỏi sinh viên phải đọc rất nhiều tài liệu, chuẩn bị kỹ lưỡng và được bảo vệ quan điểm học thuật của mình.

Chú thích ảnh

Hiện Oxford đào tạo hơn 350 chương trình ở các bậc học khác nhau, trải rộng từ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội đến nhân văn.

Một số ngành được xem là thế mạnh truyền thống của trường gồm: Chính trị, Triết học và Kinh tế (PPE); Luật; Y khoa; Kinh tế; Toán học; Khoa học máy tính; Quan hệ quốc tế; Lịch sử; Ngôn ngữ học; Khoa học sinh học.

Đặc biệt, ngành PPE của Oxford là một trong những chương trình danh giá nhất thế giới về khoa học xã hội. Nhiều chính trị gia, nhà lãnh đạo và nhà hoạch định chính sách nổi tiếng từng theo học chương trình này.

Tuyển sinh rất cạnh tranh và là cái nôi của những nhân vật có ảnh hưởng toàn cầu

Dù thường được nhắc đến như một môi trường dành cho giới tinh hoa, Oxford thực tế có quy mô khá lớn. Theo số liệu mới nhất của trường, hiện có hơn 26.000 sinh viên đang theo học, trong đó khoảng 12.000 sinh viên bậc đại học và gần 14.000 học viên sau đại học.

Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh đầu vào của trường vẫn thuộc hàng cao nhất thế giới. Mỗi năm Oxford chỉ tuyển khoảng 3.300 sinh viên đại học trong khi số hồ sơ đăng ký thường vượt 23.000. Điều đó đồng nghĩa trung bình có khoảng 7 thí sinh cạnh tranh cho một suất học.

Oxford gồm 36 college và 3 society hoạt động theo mô hình liên kết đặc biệt

Quá trình tuyển sinh của Oxford cũng nổi tiếng khắt khe. Ngoài yêu cầu học lực xuất sắc, nhiều ngành còn yêu cầu bài kiểm tra riêng và vòng phỏng vấn học thuật. Nhà trường thực hiện hơn 20.000 lượt phỏng vấn mỗi năm đối với khoảng 10.000 ứng viên.

Khác với nhiều trường đại học chú trọng hoạt động ngoại khóa hoặc bài luận cá nhân, Oxford đặc biệt quan tâm tới năng lực học thuật, tư duy phản biện và tiềm năng nghiên cứu của ứng viên. Đây cũng là lý do các vòng phỏng vấn của trường thường được đánh giá là vô cùng thử thách.

Trong suốt lịch sử phát triển, Oxford đã đào tạo hơn 30 Thủ tướng Anh, trong đó có Margaret Thatcher, Tony Blair, David Cameron, Rishi Sunak và Keir Starmer. Trường cũng gắn liền với những tên tuổi lớn trong lĩnh vực văn học như Oscar Wilde cùng hàng loạt nhà khoa học, doanh nhân, học giả và người đoạt giải Nobel.

Oxford còn là trung tâm nghiên cứu có sức ảnh hưởng toàn cầu, hợp tác với nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cơ sở học thuật quốc tế trong các lĩnh vực từ y học, khoa học tự nhiên tới khoa học xã hội và công nghệ.

Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của Đại học Oxford

Thư viện Duke Humphrey

Tuy nhiên, danh tiếng ấy cũng đi kèm áp lực không nhỏ. Khối lượng tài liệu đồ sộ, các buổi tutorial yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng và môi trường học thuật cạnh tranh khiến sinh viên phải duy trì cường độ học tập rất cao. Đổi lại, họ được tiếp cận hệ thống thư viện, bảo tàng, phòng thí nghiệm và nguồn tài nguyên nghiên cứu thuộc nhóm tốt nhất thế giới, cùng lợi thế đáng kể trong học tập và sự nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Đối với những học sinh có năng lực học thuật xuất sắc, yêu thích nghiên cứu và mong muốn học tập trong một môi trường trí tuệ hàng đầu, Oxford vẫn là một trong những lựa chọn đáng mơ ước nhất hiện nay.