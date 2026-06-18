Các bác sĩ cay đắng thừa nhận: 6 kiểu đổ mồ hôi là "chuông báo" đủ thứ bệnh, nhưng rất ít người để tâm…

Nhiều người tin rằng đổ mồ hôi càng nhiều là cơ thể đang tự thanh lọc và thải độc tốt. Thế nhưng, dưới góc nhìn y khoa, các bác sĩ chỉ biết lắc đầu cay đắng trước sự ngộ nhận tai hại này.

Bác sĩ Chu Thủy thuộc Bệnh viện nhân dân số 4 Tây An (Trung Quốc) bất lực chia sẻ, rất nhiều bệnh nhân khi tìm đến viện thì các tế bào ung thư đã di căn, hoặc mạch máu não đã tổn thương nghiêm trọng chỉ vì họ cứ nghĩ vã mồ hôi là “đang thải độc tốt”. Thực tế, bộ ba cơ quan thực sự gánh vác trách nhiệm giải độc cho cơ thể phải là thận, phổi và hệ thống tiêu hóa. Tuyến mồ hôi chủ yếu chỉ để tản nhiệt và cân bằng nước, đóng góp của nó vào việc đào thải độc tố là cực kỳ nhỏ bé.

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Chia sẻ trên weMD, bác sĩ Stephanie S. Gardner (Hoa Kỳ) cũng chua chát thừa nhận, y học đã cảnh báo rất nhiều về việc hệ thần kinh giao cảm bị trục trặc phát ra tín hiệu lỗi qua tuyến mồ hôi, nhưng hầu hết mọi người đều gạt đi, coi đó là chuyện vặt vãnh do "thời tiết" hoặc "thể trạng yếu". Để rồi khi các bệnh lý nội tiết, tim mạch hay khối u ác tính phát tác, cơ hội cứu chữa đã trôi qua một cách đầy đáng tiếc.

Ngoại trừ trường hợp vận động mạnh hoặc thời tiết quá nóng, nếu cơ thể bỗng nhiên vã mồ hôi theo 6 kiểu dưới đây, bạn đang đối mặt với những "chuông báo" bệnh tật cực kỳ nguy hiểm:

1. Đổ mồ hôi tầm tã vào ban đêm

Đặc điểm của kiểu đổ mồ hôi này là ban ngày cơ thể hoàn toàn bình thường, nhưng cứ đêm đến, mồ hôi lại túa ra ướt sũng cả lưng áo và chăn gối dù phòng ngủ rất mát mẻ. Bác sĩ Chu Thủy cảnh báo, đổ mồ hôi đêm kéo dài là dấu hiệu chỉ điểm đặc trưng của các bệnh ung thư ác tính như ung thư hạch, ung thư xương và ung thư máu.

Khi các khối u phát triển, chúng giải phóng các chất trung gian hóa học làm đảo lộn trung tâm điều hòa thân nhiệt vào ban đêm, ép cơ thể vã mồ hôi để hạ nhiệt. Triệu chứng này thường đi kèm với sụt cân nhanh, mệt mỏi và sốt nhẹ dai dẳng.

2. Đổ mồ hôi tay nhiều khó kiểm soát

Nếu lòng bàn tay của bạn luôn trong tình trạng ẩm ướt, nhớp nháp quanh năm suốt tháng mà không chịu tác động của nhiệt độ bên ngoài, hãy cảnh giác với chứng tăng tiết mồ hôi tay nguyên phát.

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Bác sĩ Stephanie S. Gardner lý giải, đây là một bệnh lý do các dây thần kinh phản ứng quá mức, liên tục gửi tín hiệu lỗi ép tuyến mồ hôi eccrine hoạt động điên cuồng. Tình trạng này thường đi kèm hiện tượng ra mồ hôi bất thường ở bàn chân, nách, bẹn và rất dễ gây ra viêm da, mẩn ngứa, nhiễm trùng diện rộng nếu không được điều trị bằng các biện pháp y khoa chuyên sâu.

3. Đổ mồ hôi lạnh ngắt kèm bủn rủn

Nếu bạn đột ngột vã mồ hôi như mưa ở lòng bàn tay, bàn chân nhưng sờ vào da lại thấy lạnh ngắt, ẩm ướt, dính dớp thì phải lập tức buông mọi việc xuống để đến phòng cấp cứu.

Đây là phản ứng co mạch cực hạn của hệ thần kinh khi cơ tim bị thiếu máu cục bộ do tắc nghẽn mạch vành, báo trước một cơn nhồi máu cơ tim cấp tính có thể tước đoạt mạng sống trong tích tắc. Trong một diễn biến khác, bác sĩ Chu Thủy cảnh báo nếu đổ mồ hôi lạnh đi kèm cảm giác đói cồn cào, chóng mặt, hồi hộp thì đây là lời cảnh báo chứng hạ đường huyết nghiêm trọng đang rút cạn năng lượng não bộ.

4. Đổ mồ hôi lệch nửa người

Tình trạng mồ hôi chỉ đổ dọc một bên cơ thể (chỉ bên trái hoặc chỉ bên phải), trong khi nửa bên còn lại hoàn toàn khô ráo là một tín hiệu đỏ rùng mình. Các bác sĩ thần kinh cay đắng thừa nhận, phần lớn các ca đột quỵ (tai biến mạch máu não) xuất hiện dấu hiệu này đều bị bỏ qua vì người bệnh ngỡ do tư thế nằm.

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Theo giải thích của Stephanie S. Gardner, hiện tượng đổ mồ hôi bất đối xứng chứng tỏ một bên đại não đang bị tổn thương nghiêm trọng do thiếu máu cục bộ hoặc xuất huyết, làm tê liệt đường truyền tín hiệu thần kinh. Đối với người cao huyết áp, mỡ máu cao, gặp dấu hiệu này phải đi viện ngay lập tức.

5. Đổ mồ hôi khu trú ở vùng đầu, mặt

Toàn thân khô ráo nhưng vùng đầu, trán, mặt và cổ lại luôn nhễ nhại mồ hôi, da đầu mẩn ngứa bứt rứt. Hiện tượng này thường gặp ở những người mắc chứng rối loạn lo âu nặng, hệ thần kinh thực vật bị suy nhược làm rối loạn tín hiệu điều hòa.

Dưới góc độ Đông y, các bác sĩ cũng chỉ ra rằng người có thể chất thấp nhiệt, tích tụ nhiều độc chất do mê đồ dầu mỡ, hoặc đang mắc các bệnh lý về gan và túi mật sẽ khiến nhiệt lượng bị đẩy ngược lên vùng đầu mặt, ép tuyến mồ hôi tại đây hoạt động điên cuồng.

6. Đổ mồ hôi ướt sũng vùng lưng

Ngồi yên một chỗ ở nơi mát mẻ nhưng vùng lưng vẫn đổ mồ hôi liên tục, trong khi các bộ phận khác hoàn toàn bình thường.

Bác sĩ Chu Thủy lý giải đây là hệ quả của tình trạng mất cân bằng hormone nghiêm trọng, làm rối loạn chức năng vùng dưới đồi của não bộ. Đây chính là "triệu chứng vàng" phản ánh các căn bệnh nội tiết đã diễn tiến sâu, điển hình là bệnh cường giáp (tuyến giáp hoạt động quá mức) hoặc bệnh tiểu đường giai đoạn nặng gây tổn thương thần kinh tự chủ.

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Ngoài ra, có một số việc bạn tuyệt đối không nên làm ngay sau khi đổ mồ hôi để tránh gây nguy hiểm cho tính mạng, ví dụ như vào ngay phòng điều hòa lạnh, uống nước đá hoặc đi tắm nước lạnh khi người còn ướt. Những hành vi này sẽ khiến mạch máu co thắt và bít kín lỗ chân lông đột ngột, gây quá tải cho tim và chặn đứng quá trình tản nhiệt tự nhiên của cơ thể. Để bảo vệ sức khỏe, các bác sĩ khuyến cáo bạn chỉ nên lau sạch mồ hôi bằng khăn khô, nghỉ ngơi 20-30 phút cho cơ thể ổn định rồi mới được uống nước ấm và đi tắm.

Nguồn và ảnh: QQ, weMD, Health UDN