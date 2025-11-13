Hết sức cảnh giác với 5 kiểu đổ mồ hôi cảnh báo ĐỘT QUỴ, UNG THƯ dễ bị nhầm là "bệnh vặt"

Đổ mồ hôi là phản ứng tự nhiên của cơ thể để điều hòa thân nhiệt, thường xảy ra khi tập luyện, thời tiết nóng hoặc khi lo lắng. Tuy nhiên, nếu mồ hôi xuất hiện một cách bất thường về vị trí, thời điểm hoặc tính chất, nó có thể là tín hiệu cảnh báo từ các bệnh lý nghiêm trọng, thậm chí là đột quỵ hoặc ung thư, nhưng lại dễ bị nhầm lẫn với những "bệnh vặt" như cảm nắng hay suy nhược.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, bạn cần hết sức cảnh giác với 5 kiểu đổ mồ hôi sau đây, bởi chúng có thể là dấu hiệu khối u đang âm thầm phát triển hoặc một cơn đột quỵ sắp xảy ra:

1. Đổ mồ hôi nửa người hoặc một bên cơ thể

Mồ hôi chỉ xuất hiện ở một bên cơ thể (nửa trái hoặc nửa phải, nửa trên hoặc nửa dưới) là một tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng về rối loạn chức năng thần kinh. Hiện tượng này xảy ra do sự tổn thương hoặc gián đoạn của các dây thần kinh điều khiển tuyến mồ hôi.

Ảnh minh họa

Đổ mồ hôi nửa người có thể là một dấu hiệu tiền cảnh báo của đột quỵ. Vùng não kiểm soát chức năng thần kinh giao cảm (điều khiển mồ hôi) bị tổn thương (thiếu máu hoặc xuất huyết) có thể gây ra hiện tượng không đối xứng này.

Ngoài ra, nó cũng có thể liên quan đến các khối u não hoặc ung thư phổi ở đỉnh phổi (Khối u Pancoast) chèn ép vào chuỗi hạch giao cảm, gây ra hội chứng Horner với các biểu hiện liên quan đến mắt và đổ mồ hôi không đều.

2. Đổ mồ hôi lạnh bất ngờ kèm khó thở hoặc đau ngực

Đổ mồ hôi lạnh toàn thân đột ngột không phải do nhiệt độ là một dấu hiệu cấp cứu cần đặc biệt chú ý. Nếu nó đi kèm với cảm giác khó thở, tức ngực hoặc đau lan lên vai và cánh tay, khả năng cao là cơ thể đang trải qua một tình trạng nguy hiểm.

Tình trạng này là phản ứng của hệ thống thần kinh tự chủ khi tim bị tổn thương nghiêm trọng, thường là trong cơn nhồi máu cơ tim cấp. Đổ mồ hôi lạnh cấp tính là dấu hiệu thường thấy trong các sự kiện tim mạch, có thể dẫn đến đột quỵ nếu huyết áp và lưu lượng máu lên não bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

3. Đổ mồ hôi đêm không rõ nguyên nhân

Đổ mồ hôi đêm là hiện tượng cơ thể ra mồ hôi ướt đẫm (không phải chỉ hơi ẩm) khi đang ngủ, và không liên quan đến nhiệt độ phòng hay chăn đệm. Đây là một trong những triệu chứng toàn thân kinh điển cần cảnh báo nguy cơ ung thư.

Đổ mồ hôi đêm thường gặp trong các bệnh lý ung thư hạch (Lymphoma) và ung thư máu (Leukemia). Hiện tượng này xảy ra do cơ thể giải phóng các chất hóa học (cytokines) như một phản ứng lại sự hiện diện của tế bào ung thư, gây ra tình trạng tăng cường trao đổi chất vào ban đêm. Nếu đổ mồ hôi đêm đi kèm sốt nhẹ, mệt mỏi và sụt cân không giải thích được, cần tầm soát ung thư ngay lập tức.

Ảnh minh họa

4. Đổ mồ hôi cục bộ bất thường ở đầu và cổ

Đổ mồ hôi quá mức và bất thường chỉ tập trung ở vùng đầu, mặt và cổ mà các bộ phận khác trên cơ thể vẫn khô ráo, là một dấu hiệu có thể bị bỏ qua. Nếu tình trạng này xuất hiện trong hoặc sau khi ăn, nó có thể là Hội chứng Frey, thường lành tính.

Tuy nhiên, nếu đổ mồ hôi đầu cổ xuất hiện độc lập, không liên quan đến ăn uống, nó có thể là dấu hiệu của sự mất cân bằng hormone nghiêm trọng do ung thư tuyến giáp (gây cường giáp) hoặc các vấn đề nội tiết khác. Trong một số trường hợp, khối u vùng cổ chèn ép lên dây thần kinh giao cảm cũng có thể gây rối loạn điều tiết mồ hôi cục bộ.

5. Đổ mồ hôi kéo dài kèm theo mệt mỏi và sụt cân

Ảnh minh họa

Nếu bạn đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường và tình trạng này kéo dài, đi kèm với cảm giác mệt mỏi, suy nhược toàn thân và sụt cân không rõ nguyên nhân, cần phải kiểm tra kỹ.

Mồ hôi nhiều và dai dẳng như vậy là dấu hiệu của sự tăng cường trao đổi chất bất thường, có thể liên quan đến nhiều loại ung thư (như ung thư tụy, ung thư gan) hoặc các bệnh lý nội tiết ác tính. Khối u thường giải phóng các chất làm tăng nhu cầu năng lượng của cơ thể, khiến nhiệt độ tăng và gây đổ mồ hôi, dẫn đến tình trạng suy kiệt nhanh chóng.