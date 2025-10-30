Người đàn ông bất ngờ đột quỵ ở tuổi 35: Bác sĩ chỉ ra “thủ phạm” là loạt thói quen nhiều người mắc

Theo trang tin Jimu News, bệnh nhân tên Tăng Thiệu (35 tuổi, sống ở Hồ Nam). Trước khi nhập viện, bệnh nhân đột nhiên nôn mửa rồi ngất xỉu. Gia đình đã nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Kết quả khám tại bệnh viện cho thấy bệnh nhân chẩn đoán cho thấy chỉ số huyết áp của bệnh nhân tăng cao. Người bệnh được chẩn đoán bị đột quỵ xuất huyết não nghiêm trọng. Ảnh chụp CT cho thấy vị trí xuất huyết nằm ở khu vực não thất, hình thành khối máu tụ.

Bác sĩ Lý Tân, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện cho biết: “Khi nhập viện, khối máu tụ trong não của bệnh nhân khá lớn, người bệnh hôn mê sâu kèm viêm phổi nặng do nhiễm trùng. Tình trạng của bệnh nhân nguy kịch, cần lập tức phẫu thuật để loại bỏ lượng máu tụ trong mô não”.

Sau khi hội chẩn khẩn cấp, ekip bác sĩ của bệnh viện đã nhanh chóng thực hiện 2 ca phẫu thuật, 1 để xử lý mạch máu bị vỡ gây xuất huyết và một để loại bỏ máu tụ khỏi não. Sau hơn 10 ngày được điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhân dần hồi phục. Bệnh nhân được chuyển đến Khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Bệnh nhân bị đột quỵ xuất huyết não và được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh minh hoạ)

Nguyên nhân gây đột quỵ ở người trẻ

Theo chia sẻ của gia đình, anh Tăng Thiệu làm nghề lái xe tải chở hàng. Anh có cường độ làm việc cao, thường xuyên phải thức khuya. Anh cũng có chế độ ăn uống thất thường, anh thường xuyên ăn đêm với thịt nướng, đồ ăn nhiều dầu mõ, trà sữa,...

Theo bác sĩ Lý Tân, nhiều người trẻ có thói quen thức khuya, ăn nhiều đồ ăn chứa dầu mỡ, thịt đỏ. Tuy nhiên, các thói quen này có thể "dẫn lối" cho đột quỵ. Thói quen thức khuya gây ảnh hưởng tới đồng hồ sinh học trong cơ thể, khiến cơ thể tiết ra một lượng lớn hormone căng thẳng adrenaline, kích thích hệ thống thần kinh giao cảm. Tình trạng này có thể khiến nhịp tim tăng lên, các mạch máu bị co thắt liên tục, dẫn đến tăng huyết áp.

Huyết áp tăng cao trong thời gian dài không được điều trị có thể sẽ gia tăng áp lực lên thành mạch, khiến mạch máu dễ bị tổn thương, từ đó tăng nguy cơ vỡ mạch máu não và gây ra đột quỵ xuất huyết não.

Ngoài ra, chế độ ăn uống bất hợp lý với các thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, nhiều đường, nhiều muối và lối sống lười vận động có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về rối loạn chuyển hóa ví dụ như tăng huyết áp, thừa cân, béo phì, từ đó khiến mạch máu bị xơ cứng, lão hóa và tăng nguy cơ đột quỵ.

Thường xuyên thức khuya có thể gây tăng huyết áp, tăng nguy cơ đột quỵ xuất huyết não. (Ảnh minh hoạ)

Bác sĩ Lý Tân cho biết: “Đột quỵ xuất huyết não là tình trạng vỡ mạch máu trong não, gây xuất huyết, khiến máu tràn vào mô não. Khoảng 50–70% trường hợp đột quỵ xuất huyết não tại bệnh viện của chúng tôi có liên quan đến tình trạng tăng huyết áp. Một số nguy cơ khác đến từ tình trạng thừa cân, béo phì, rối loạn chuyển hóa lipid máu”.

Đột quỵ xuất huyết não nếu không được điều trị kịp thời có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người bệnh, thậm chí có thể gây tử vong.

Do đó, bác sĩ Lý Tân nhấn mạnh: “Đột quỵ ở người trẻ hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu mọi người nên thay đổi lối sống lành mạnh, hạn chế thức khuya, tăng cường tiêu thụ các thực phẩm tốt cho tim mạch, quản lý cân nặng và khám sức khỏe định kỳ”.