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1 doanh nghiệp Nhật Bản mang tin vui đến cho học sinh Việt Nam

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Trong khuôn khổ dự án, tập đoàn đã hoàn thành việc xây dựng các khu bếp ăn học đường tại tỉnh Lai Châu (khu vực miền Bắc Việt Nam) và tổ chức lễ bàn giao tại địa phương và trao tặng công trình cho Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Vừa qua, tập đoàn Morinaga Milk phối hợp cùng tổ chức NGO quốc tế Plan International (Plan International Japan và Plan International Vietnam) triển khai dự án “Smiles & Health for Children” giai đoạn 3 (từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026).

Trong khuôn khổ dự án, tập đoàn đã hoàn thành việc xây dựng các khu bếp ăn học đường tại tỉnh Lai Châu (khu vực miền Bắc Việt Nam) và tổ chức lễ bàn giao tại địa phương và trao tặng công trình cho Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Lễ bàn giao có sự tham dự của các em học sinh mầm non, tiểu học, đại diện nhà trường, phụ huynh và chính quyền địa phương.

Đại diện BGH nhà trường, chính quyền địa phương, Tập đoàn Morinaga Milk và tổ chức Plan International cùng cắt băng khánh thành.

Dự án được triển khai nhằm góp phần giải quyết các vấn đề xã hội tại Việt Nam và nâng cao chất lượng sống của trẻ em thông qua thế mạnh của Morinaga Milk trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe. Trong giai đoạn này, đối tượng thụ hưởng được mở rộng đến học sinh tiểu học. Trong suốt khoảng 12 tháng, đơn vị này đã triển khai chương trình hỗ trợ toàn diện cả về cơ sở vật chất lẫn giáo dục tại các trường tiểu học và mầm non thuộc khu vực miền núi tỉnh Lai Châu.

Không gian bếp ăn sau khi dự án hoàn thành

Ngoài việc cải thiện chất lượng bữa ăn học đường - nguồn dinh dưỡng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ em, dự án còn hướng tới việc nâng cao động lực đến trường của học sinh, đồng thời xây dựng mô hình “tự vận hành”, giúp các kiến thức về dinh dưỡng được duy trì và áp dụng không chỉ trong nhà trường mà còn lan tỏa đến từng gia đình và cộng đồng địa phương.

Tại buổi lễ, các em học sinh vùng cao đã biểu diễn tiết mục văn nghệ chào mừng, thể hiện tinh thần vượt qua những khó khăn về địa lý để theo đuổi con đường học tập. Bên cạnh đó, những người có mặt tại buổi lễ đã cùng tham gia nhiều hoạt động giao lưu như múa sạp, nhảy dây tập thể, chơi bóng bay giấy Kamifusen truyền thống của Nhật Bản và tô màu.

Morinaga Milk cùng các em học sinh tham gia hoạt động nhảy sạp

Trong chuyến tham quan khu vực bếp ăn và không gian dùng bữa vừa hoàn thành, nhiều em học sinh đã vui vẻ chia sẻ rằng bữa ăn ở trường “rất ngon”. Những nụ cười rạng rỡ của các em cùng món quà là những chiếc nón lá truyền thống Việt Nam được trao tặng cho các nhân viên Morinaga Milk đã tạo nên một buổi lễ ấm áp, tràn đầy sự gắn kết và sẻ chia.

Không gian dùng bữa ăn của các em học sinh tại trường.

Tại buổi lễ, hiệu trưởng một trường tiểu học thụ hưởng dự án chia sẻ: “Những hỗ trợ này không chỉ mang lại giá trị thiết thực về cơ sở vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với thầy cô giáo và học sinh tại khu vực miền núi này. Dự án đã mang đến cho chúng tôi thêm niềm tin và động lực trên hành trình giáo dục. Chúng tôi cam kết quản lý, sử dụng hiệu quả công trình bếp ăn và các trang thiết bị được trao tặng, qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng bữa ăn học đường và bảo vệ sức khỏe học sinh trong những năm học tới.”

Ông Lò Văn Sâu, đại diện chính quyền địa phương, cho biết: “Công trình bếp ăn học đường chính thức đi vào hoạt động hôm nay sẽ góp phần cải thiện điều kiện chế biến thực phẩm tại trường học, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh, đồng thời tạo môi trường thuận lợi hơn để các em yên tâm học tập, phát triển kỹ năng và trưởng thành toàn diện. Công trình không chỉ nâng cao chất lượng bữa ăn học đường mà còn góp phần xây dựng môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, vệ sinh và được hỗ trợ tốt hơn cho trẻ em địa phương. Chính quyền địa phương cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan nhằm duy trì, phát huy và bảo đảm tính bền vững của những giá trị mà dự án mang lại cho cộng đồng trong dài hạn.”

Đinh Anh

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