Những con số không thể tin được của Ronaldo: 3 cú sút, 0 trúng đích, chạm bóng ít kỷ lục

Đội tuyển Bồ Đào Nha đã có khởi đầu đầy nhọc nhằn tại chiến dịch World Cup 2026 khi bất ngờ bị đại diện châu Phi - CHDC Congo cầm hòa với tỉ số 1-1 trong trận mở màn tại bảng K sáng ngày 18/6. Trận đấu không chỉ phơi bày những bế tắc trong lối chơi của Bồ Đào Nha mà còn để lại một nốt trầm lớn mang tên Cristiano Ronaldo.

Bước vào trận đấu với vị thế cửa trên, Bồ Đào Nha nhanh chóng áp đặt thế trận và cụ thể hóa sức mạnh bằng bàn thắng mở tỉ số ngay từ phút thứ 6 do công của tài năng trẻ Joao Neves. Tuy nhiên, CHDC Congo đã chứng minh họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Lối chơi kỷ luật, áp sát tầm cao và dựa nhiều vào thể lực của đại diện châu Phi dần khiến các ngôi sao châu Âu ức chế. Bước ngoặt đến ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp một (45+5'), từ một tình huống phản công chớp nhoáng, tiền đạo Yoane Wissa đã trừng phạt sai lầm của hàng thủ Bồ Đào Nha để ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Điểm nhấn lớn nhất của sự bế tắc này nằm ở vị trí của đội trưởng Ronaldo. Dù chính thức đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ lớn tuổi nhất đá chính tại một kỳ World Cup (41 tuổi 132 ngày) và tham dự 6 vòng chung kết liên tiếp, màn trình diễn của siêu sao mang áo số 7 lại vô cùng nhạt nhòa.

Một trận đấu bế tắc của Ronaldo (Ảnh: BR Football)

Những thông số báo động của Ronaldo

Hệ thống phòng ngự kín kẽ của CHDC Congo đã cắt đứt hoàn toàn sợi dây liên lạc giữa Ronaldo và các vệ tinh xung quanh. Trong suốt 90 phút góp mặt trên sân, CR7 rơi vào tình trạng "đói bóng" trầm trọng khi chỉ có vỏn vẹn 25 lần chạm bóng. Đây cũng là kỷ lục buồn ghi nhận số lần chạm bóng ít thứ hai trong sự nghiệp của siêu sao này tại một trận đấu World Cup mà anh được xếp đá chính. Sự suy giảm về mặt thể lực do gánh nặng tuổi tác khiến tiền đạo 41 tuổi hoàn toàn bế tắc trước các trung vệ lực lưỡng của đối phương, khi anh chỉ có đúng 1 pha tranh chấp tay đôi thành công và tung ra 3 cú dứt điểm nhưng không một lần bóng đi trúng đích. Cả trận đấu CR7 thực hiện 16 đường chuyền nhưng chỉ có 3 đường chuyền hướng lên phía trước thành công.

Các thông số thi đấu nghèo nàn của Ronaldo (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Trận hòa bạc nhược này khiến Bồ Đào Nha bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng K ngay sau lượt trận đầu tiên. Quan trọng hơn, màn trình diễn nghèo nàn của Ronaldo chắc chắn sẽ thổi bùng lại làn sóng tranh luận dữ dội tại quê nhà về việc có nên tiếp tục để anh đá chính ở những trận đấu tới. Cục diện bảng K giờ đây trở nên vô cùng khó lường, đặt áp lực nặng nề lên thầy trò HLV Roberto Martinez trong hai cuộc đối đầu quan trọng kế tiếp gặp Colombia và Uzbekistan.