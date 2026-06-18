Một ngày như thế nào mới được xem là “đáng sống”? Nghiên cứu mới đưa ra câu trả lời bất ngờ

Nếu được hỏi đâu là một ngày hoàn hảo, mỗi người có thể đưa ra một câu trả lời khác nhau. Có người muốn được nghỉ ngơi cả ngày, có người thích dành thời gian cho gia đình, trong khi nhiều người lại cảm thấy vui vẻ nhất khi hoàn thành những mục tiêu đã đặt ra.

Mỗi người có thể có một định nghĩa khác nhau về thế nào là một ngày "đáng sống". (Ảnh minh hoạ)

Nhưng liệu có tồn tại một "công thức chung" cho một ngày đáng sống?

Để tìm câu trả lời, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu về cách hàng nghìn người sử dụng quỹ thời gian mỗi ngày. Kết quả cho thấy những ngày được đánh giá là hạnh phúc thường có một số điểm chung khá bất ngờ.

Những hoạt động thường xuất hiện trong một ngày hạnh phúc

Theo kết quả nghiên cứu, những người cảm thấy hài lòng với ngày sống của mình thường dành thời gian cho ba nhóm hoạt động chính: kết nối xã hội, vận động thể chất và công việc.

Trong đó, việc trò chuyện, gặp gỡ hoặc dành thời gian chất lượng cho gia đình và bạn bè là một trong những yếu tố xuất hiện nổi bật nhất.

Bên cạnh đó, vận động cũng đóng vai trò quan trọng. Những người có hoạt động thể chất trong ngày thường đánh giá ngày sống của mình tích cực hơn so với những người dành phần lớn thời gian ở trạng thái thụ động.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là công việc cũng góp mặt trong danh sách này.

Một lượng công việc phù hợp được xem là một trong những yếu tố góp phần tạo nên một ngày "đáng sống". (Ảnh minh hoạ)

Các nhà nghiên cứu nhận thấy làm việc không nhất thiết khiến con người căng thẳng hay kém hạnh phúc hơn. Ngược lại, một khối lượng công việc hợp lý có thể giúp mỗi người cảm thấy bản thân có mục tiêu, có giá trị và kết thúc ngày với cảm giác trọn vẹn hơn.

Không phải càng nhiều càng tốt

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng không có hoạt động nào mang lại lợi ích vô hạn. Ví dụ, việc gặp gỡ bạn bè hay giao tiếp xã hội có tác động tích cực đến cảm xúc, nhưng sau một ngưỡng nhất định, hiệu quả tăng thêm không còn quá rõ rệt.

Điều tương tự cũng xảy ra với công việc. Làm việc quá ít có thể khiến nhiều người cảm thấy thiếu động lực, nhưng làm việc quá nhiều lại dễ dẫn đến căng thẳng và kiệt sức.

Theo các chuyên gia, điều quan trọng không nằm ở việc cố gắng nhồi nhét thật nhiều hoạt động vào một ngày, mà là tìm được sự cân bằng phù hợp với bản thân.

Hạnh phúc thường đến từ những điều rất bình thường

Một trong những phát hiện thú vị nhất của nghiên cứu là hầu hết các yếu tố tạo nên một ngày hạnh phúc đều không quá đặc biệt. Đó không phải là những kỳ nghỉ đắt đỏ, những bữa tiệc xa hoa hay các sự kiện hiếm có trong đời.

Dành thời gian chất lượng cho người thân và bạn bè là một trong những yếu tố thường xuất hiện ở những ngày được đánh giá tích cực. (Ảnh minh hoạ)

Thay vào đó, những điều xuất hiện nhiều nhất lại là các hoạt động quen thuộc như dành thời gian cho người thân, vận động cơ thể, trò chuyện với bạn bè hoặc hoàn thành tốt công việc của mình.

Nói cách khác, một ngày đáng sống có thể không đến từ những điều phi thường. Đôi khi, cảm giác hạnh phúc chỉ đơn giản xuất hiện khi cuộc sống có đủ sự cân bằng giữa công việc, sức khỏe và những mối quan hệ quan trọng xung quanh chúng ta.