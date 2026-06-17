Vì sao càng thành đạt, nhiều đàn ông trung niên càng ít bạn bè?

Ở tuổi 20, nhiều người đàn ông có thể dễ dàng dành hàng giờ để trò chuyện với bạn bè về công việc, tình yêu hay những dự định tương lai. Nhưng khi bước vào tuổi 40, mọi thứ dần thay đổi.

Khi tuổi tác và trách nhiệm tăng lên, nhiều người đàn ông nhận ra những cuộc gặp gỡ bạn bè đã không còn thường xuyên như trước. (Ảnh minh hoạ)

Sự nghiệp bước vào giai đoạn quan trọng, trách nhiệm gia đình ngày càng lớn, con cái trưởng thành hơn, cha mẹ già đi. Lịch trình dày đặc khiến những cuộc gặp gỡ bạn bè trở nên thưa thớt. Nhiều người vẫn có hàng trăm mối quan hệ trên mạng xã hội nhưng lại không biết nên gọi cho ai khi gặp khó khăn.

Theo các chuyên gia được The Guardian phỏng vấn, đây là một trong những vấn đề phổ biến nhưng ít được nói tới nhất ở nam giới trung niên.

Tại sao đàn ông tuổi 40 ngày càng cô đơn?

Bác sĩ tâm thần Jonathan Garabette cho biết tuổi trung niên là giai đoạn nhiều áp lực cùng lúc xuất hiện. Công việc, tài chính, hôn nhân, trách nhiệm với con cái và cha mẹ đều có thể tạo nên căng thẳng kéo dài. Trong khi đó, đàn ông thường ít có xu hướng tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc chia sẻ cảm xúc hơn phụ nữ.

Bác sĩ Jonathan Garabette nhận định sự cô đơn và áp lực tâm lý ở nam giới trung niên là vấn đề phổ biến nhưng chưa được quan tâm đúng mức. (Ảnh: Jonathan Garabette)

Nhiều người dành phần lớn thời gian cho công việc và gia đình, nhưng lại quên duy trì các mối quan hệ bạn bè. Theo thời gian, vòng tròn xã hội dần thu hẹp. Không ít người nhận ra mình gần như không còn một người bạn thân để có thể gọi điện trò chuyện vào cuối tuần.

Các nghiên cứu cũng cho thấy tình trạng cô đơn và cô lập xã hội có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, từ căng thẳng, trầm cảm đến nguy cơ tử vong sớm.

Thành công không đồng nghĩa với kết nối

Một nghịch lý thường gặp là nhiều người đàn ông được xem là "thành đạt" lại cảm thấy cô đơn hơn khi tuổi tác tăng lên.

Khi còn trẻ, các mối quan hệ thường được hình thành tự nhiên thông qua trường học, công việc hoặc những sở thích chung. Nhưng ở tuổi 40, việc kết bạn mới trở nên khó khăn hơn. Những cuộc trò chuyện cũng thường xoay quanh công việc hoặc trách nhiệm gia đình thay vì những cảm xúc cá nhân.

Các chuyên gia cho rằng đây là lý do nhiều đàn ông có thể sở hữu công việc tốt, thu nhập ổn định nhưng vẫn cảm thấy thiếu sự kết nối trong cuộc sống.

Điều gì giúp đàn ông tuổi trung niên sống tốt hơn?

Theo The Guardian, bên cạnh chế độ ăn uống và vận động, việc duy trì các mối quan hệ xã hội chất lượng là một trong những yếu tố quan trọng giúp nam giới bước qua tuổi trung niên khỏe mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tình bạn và các mối quan hệ xã hội được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp nam giới sống khỏe mạnh hơn khi lớn tuổi. (Ảnh minh hoạ)

Các chuyên gia khuyến khích nam giới chủ động duy trì tình bạn, tham gia các hoạt động cộng đồng hoặc dành thời gian cho những sở thích cá nhân có tính kết nối. Đôi khi, một cuộc gọi cho người bạn cũ hay một buổi cà phê cuối tuần có thể mang lại nhiều giá trị hơn mọi người vẫn nghĩ.