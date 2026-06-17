Nữ NSND đình đám gửi đơn đến cơ quan chức vì ký "hợp đồng kỳ nghỉ"

NSND Minh Châu vừa công khai chia sẻ câu chuyện liên quan đến một hợp đồng kỳ nghỉ mà bà cho rằng không mang lại những quyền lợi như kỳ vọng ban đầu. Nữ nghệ sĩ cho biết đã gửi đơn đến cơ quan chức năng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình sau khi rà soát lại toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan.

Trong tâm thư đăng tải công khai, NSND Minh Châu cho biết bà đã cân nhắc rất kỹ trước khi lên tiếng. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: " Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định viết những dòng này. Là một người làm nghệ thuật, tôi luôn mong muốn mang đến cho khán giả niềm vui và những điều tích cực. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại phải lên tiếng về một câu chuyện khiến bản thân buồn lòng và thất vọng đến như vậy".

NSND Minh Châu lên tiếng sau khi phát hiện nhiều bất thường trong "hợp đồng kỳ nghỉ" mà bà tham gia

Theo lời kể của bà, vài năm trước, bà được giới thiệu về một chương trình nghỉ dưỡng với nhiều lời quảng bá hấp dẫn. Những người tư vấn được mô tả là lịch sự, chuyên nghiệp và tận tình. Họ giới thiệu về các kỳ nghỉ sang trọng, quyền lợi đặc biệt dành cho gia đình cùng những giá trị lâu dài có thể sử dụng trong nhiều năm. Tin tưởng vào những thông tin được cung cấp, nữ nghệ sĩ đã quyết định ký kết hợp đồng.

Tuy nhiên, sau một thời gian, NSND Minh Châu nhận thấy thực tế không hoàn toàn giống với những gì được giới thiệu. Bà viết: " Nhưng rồi theo thời gian, những gì tôi nhận được không hoàn toàn giống như những gì đã được giới thiệu và kỳ vọng ban đầu. Càng tìm hiểu lại hồ sơ, tài liệu và quá trình tư vấn trước đây, tôi càng nhận ra rằng có rất nhiều vấn đề mà tại thời điểm ký kết mình chưa được hiểu đầy đủ".

Điều khiến bà day dứt không chỉ nằm ở vấn đề tài chính. Nữ nghệ sĩ thẳng thắn bày tỏ: " Điều khiến tôi buồn nhất không phải chỉ là số tiền đã bỏ ra, mà là cảm giác niềm tin của mình đã bị đặt nhầm chỗ".

NSND Minh Châu cho biết thời gian gần đây, khi theo dõi các phóng sự truyền hình và đọc những chia sẻ từ nhiều người khác, bà mới nhận ra mình không phải trường hợp cá biệt. Theo nữ nghệ sĩ, có không ít khách hàng, đặc biệt là người cao tuổi, đã bỏ ra số tiền tích lũy nhiều năm với mong muốn có những kỳ nghỉ ý nghĩa cho bản thân và gia đình nhưng sau đó phát sinh những vướng mắc liên quan đến quyền lợi trong hợp đồng.

NSND Minh Châu thực hiện các thủ tục để gửi đơn đến cơ quan chức năng

Từ thực tế đó, bà quyết định nhờ luật sư hỗ trợ. Nữ nghệ sĩ cho biết: “Chính vì vậy, tôi quyết định không im lặng nữa. Tôi đã tìm đến người cháu thân thiết của tôi là Luật sư Hằng để được tư vấn và hỗ trợ rà soát toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan. Sau khi nghiên cứu vụ việc, cháu Hằng đã đồng hành cùng tôi thực hiện các thủ tục cần thiết để gửi đơn đến cơ quan chức năng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi".

Trong tâm thư, NSND Minh Châu nhấn mạnh việc chia sẻ câu chuyện không nhằm công kích hay trách móc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Bà mong những người từng tham gia các chương trình thẻ nghỉ dưỡng, hợp đồng kỳ nghỉ hoặc các mô hình tương tự nên dành thời gian xem xét kỹ lại hồ sơ của mình. Nếu phát hiện những điểm chưa rõ ràng hoặc cảm thấy quyền lợi bị ảnh hưởng, người dân cần chủ động lên tiếng để bảo vệ bản thân.

Đặc biệt, nữ nghệ sĩ cũng kêu gọi những người có hoàn cảnh tương tự mạnh dạn kết nối và chia sẻ thông tin. Theo bà, chỉ khi nhiều người cùng lên tiếng, vụ việc mới được nhìn nhận đầy đủ và khách quan hơn, từ đó giúp các cơ quan chức năng có thêm cơ sở để xem xét, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Cạm bẫy từ "hợp đồng kỳ nghỉ" đang là chủ đề nóng được dư luận quan tâm (ảnh từ phóng sự của VTV)

Khép lại chia sẻ, NSND Minh Châu bày tỏ: " Tôi tin rằng sự thật rồi sẽ được làm sáng tỏ. Và tôi cũng hy vọng rằng từ câu chuyện của mình, sẽ không còn ai phải đưa ra những quyết định quan trọng chỉ dựa trên những lời hứa hẹn đẹp đẽ mà chưa có đủ thông tin để hiểu hết những rủi ro phía sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và chia sẻ".

NSND Minh Châu được mệnh danh là “người đàn bà đẹp của điện ảnh Việt”. Bà ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Cô gái trên sông, Người đàn bà nghịch cát và Bí thư Tỉnh ủy...

Bà cũng là một trong số ít nghệ sĩ Việt Nam 2 lần đoạt giải Bông Sen Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc. Nữ nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2015.