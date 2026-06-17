Mẹo đuổi kiến trong nhà bếp hiệu quả không cần dùng hóa chất

Nhà bếp là nơi chứa nhiều nguồn thức ăn hấp dẫn đối với kiến như đường, bánh kẹo, trái cây chín, dầu mỡ hay thức ăn thừa. Chỉ cần một vài mẩu vụn thức ăn hoặc giọt nước ngọt rơi trên bàn cũng đủ để thu hút cả đàn kiến tìm đến.

Ngoài ra, môi trường nhà bếp thường có độ ẩm cao, nhiều khe hở và góc khuất, tạo điều kiện thuận lợi để kiến làm tổ hoặc di chuyển kiếm ăn.

Những mẹo vặt đơn giản dưới đây có thể giúp đuổi kiến hiệu quả, an toàn, không sử dụng hóa chất

1. Sử dụng giấm trắng

Giấm trắng là một trong những nguyên liệu tự nhiên giúp đuổi kiến hiệu quả.

Cách thực hiện:

Pha giấm trắng và nước theo tỷ lệ 1:1 rồi cho vào bình xịt, xịt lên đường đi của kiến như các góc bếp, chân tủ và khu vực kiến thường xuất hiện.

Mùi giấm làm mất dấu vết pheromone mà kiến sử dụng để dẫn đường cho đồng loại. Khi mất dấu mùi này, đàn kiến sẽ khó tìm được nguồn thức ăn và dần rời khỏi khu vực.

Giấm trắng là một trong những nguyên liệu tự nhiên giúp đuổi kiến hiệu quả (Ảnh minh họa)

2. Dùng chanh tươi

Chanh tươi không chỉ giúp khử mùi mà còn là "khắc tinh" của kiến.

Cách thực hiện:

Vắt nước cốt chanh vào các khe cửa, chân tường hoặc khu vực kiến thường bò qua. Có thể đặt vài lát chanh tươi gần nơi kiến xuất hiện. Axit citric trong chanh làm gián đoạn khả năng định hướng của kiến, đồng thời tạo ra mùi hương khiến chúng tránh xa.

3. Rắc bột quế hoặc tiêu đen

Quế và tiêu đen đều có mùi hương mạnh mà kiến không ưa thích.

Cách thực hiện:

Rắc một lượng nhỏ bột quế hoặc tiêu đen tại các lối kiến đi qua. Tập trung ở khu vực cửa sổ, chân tủ bếp hoặc các khe hở. Mùi hương nồng từ các loại gia vị này giúp ngăn kiến tiếp cận nguồn thức ăn và hạn chế chúng quay trở lại.

4. Đặt vỏ cam, quýt hoặc tinh dầu bạc hà

Nhiều loại tinh dầu thiên nhiên có tác dụng xua đuổi côn trùng, trong đó có kiến.

Cách thực hiện:

Đặt vỏ cam hoặc vỏ quýt tại các góc bếp. Hoặc pha vài giọt tinh dầu bạc hà với nước rồi xịt quanh khu vực cần xử lý. Tinh dầu tự nhiên tạo ra mùi hương khiến kiến khó chịu nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu cho con người.

Nhiều loại tinh dầu thiên nhiên có tác dụng xua đuổi côn trùng, trong đó có kiến (Ảnh minh họa)

5. Dùng phấn viết bảng hoặc bột phấn

Đây là mẹo dân gian được nhiều gia đình áp dụng để đuổi kiến .

Cách thực hiện:

Vẽ một đường phấn quanh khu vực cần bảo vệ như hũ đường, hộp bánh hoặc khu vực bảo quản thực phẩm. Canxi cacbonat trong phấn có thể làm gián đoạn đường di chuyển của kiến, khiến chúng không muốn vượt qua.

6. Bảo quản thực phẩm kín đáo

Đây là giải pháp quan trọng nhất để ngăn kiến quay trở lại.

Đậy kín hộp đựng đường, bánh kẹo và thực phẩm khô. Bảo quản trái cây trong tủ lạnh khi cần thiết. Không để thức ăn thừa qua đêm trên bàn bếp.Thường xuyên đổ rác và vệ sinh thùng rác.

7. Giữ nhà bếp luôn sạch sẽ

Một căn bếp sạch là cách phòng chống kiến hiệu quả nhất đó là hình thành thói quen.

Hãy hình thành thói quen:Lau sạch mặt bếp sau khi nấu ăn, quét dọn vụn bánh, cơm hoặc thức ăn rơi vãi, lau khô khu vực bồn rửa, vệ sinh định kỳ các ngăn tủ và góc khuất để kiến không có nơi để làm tổ.

Những sai lầm khiến kiến xuất hiện trở lại

Nhiều gia đình dù đã đuổi được kiến nhưng chỉ sau vài ngày chúng lại xuất hiện, nguyên nhân thường do:

Chỉ đuổi kiến mà không vệ sinh nguồn thức ăn

Để đường, mật ong hoặc bánh kẹo hở nắp

Không bịt kín các khe nứt trên tường hoặc sàn nhà

Không xử lý tổ kiến ở khu vực gần nhà

Do đó, muốn xử lý hiệu quả lâu dài cần kết hợp giữa vệ sinh, bảo quản thực phẩm và sử dụng các biện pháp xua đuổi phù hợp.

Kiến trong nhà bếp là vấn đề thường gặp nhưng hoàn toàn có thể xử lý bằng những nguyên liệu sẵn có như giấm, chanh, quế, tiêu hoặc tinh dầu thiên nhiên.

Bên cạnh đó, việc giữ gìn vệ sinh và bảo quản thực phẩm đúng cách vẫn là giải pháp quan trọng nhất giúp ngăn kiến quay trở lại, giữ cho không gian bếp luôn sạch sẽ và an toàn.