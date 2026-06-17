Nóng: Khởi tố gần 190 đối tượng “lừa các ông bà già” hơn 181 tỷ vụ hợp đồng kỳ nghỉ

Thông tin Chính phủ vừa công bố thông tin về việc công an TP. Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các công ty này đã chiếm đoạt của gần 500 bị hại với số tiền hơn 181,4 tỷ đồng.

Còn tại TP. Hồ Chí Minh, sau thời gian xác minh, điều tra, sáng nay (17/6), cơ quan Công an cũng đã đồng loạt khám xét và bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn.

2 hình thức lừa đảo được các đối tượng sử dụng chủ yếu là: Mua bán kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền. Thực tế, các công ty này không bán, không chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào.

Cụ thể, VTV đưa tin: Các đối tượng thành lập các công ty bán "Sở hữu kỳ nghỉ du lịch". Lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhằm vào tâm lý thích được quà tặng quà của người dân, các đối tượng mời chào khách hàng bằng hình thức gọi điện mời tham dự hội nghị, hội thảo để nhận Voucher du lịch miễn phí tại một số khu du lịch, khách sạn 4 sao.

Các khách hàng nhận được lời cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần CCCD để xác nhận danh tính. Khi tới Công ty theo lịch hẹn, các khách hàng sẽ được nhân viên chăm sóc khách hàng giới thiệu về sản phẩm "Sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với các gói du lịch giao động từ khoảng 200 - 900 triệu đồng tuỳ theo thời gian cho kỳ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng (từ 5 - 40 năm). ﻿

Để thuyết phục khách hàng, các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn khi ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện. Đồng thời, đối tượng "hứa hẹn" về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác khi không có nhu cầu sử dụng... khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã vội vàng ký và đặt cọc.

Các nhân viên tư vấn chỉ cam kết "bằng miệng" với khách, không thể hiện trong nội dung hợp đồng và không có trong bất kỳ văn bản nào. Thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Các nhân viên và lãnh đạo công ty bán kì nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để thoái thác khi khách hàng yêu cầu không chuyển nhượng hợp đồng.﻿

Đáng chú ý, nhiều nạn nhân là người cao tuổi, bị dẫn dụ bởi lời hứa có thể bán lại thẻ kỳ nghỉ với giá cao hơn giá mua ban đầu. Nhiều người bị mất trắng tài sản vì nhiều công ty lừa đảo cùng lúc.

Thực tế, các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kì nghỉ cho bất kỳ khách nào. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của khách các đối tượng dùng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân hết.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án, điều tra, xác minh và tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố các bị can có liên quan, thu hồi tài sản của các đối tượng chiếm đoạt.

Theo VTV﻿