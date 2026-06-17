Từ du khách thành cư dân Vũng Tàu: Một đêm xem pháo hoa, quyết định mua nhà bên biển

Rời phố đông, tìm cuộc sống thụ hưởng bên biển

Bước ra khỏi công viên nước Sun World Vung Tau thuộc hệ sinh thái Blanca City của Sun Group, sau khi trải nghiệm "bữa tiệc giải trí" về đêm với ẩm thực, âm nhạc và màn pháo hoa rực rỡ bên biển, anh Trần Vũ Đức (phường Chợ Lớn, TP.HCM) không giấu được sự hào hứng trước không khí sôi động và những trải nghiệm mà điểm đến mới này mang lại.

Điều khiến anh phấn khích hơn cả là những trải nghiệm vừa tận hưởng sẽ không chỉ dừng lại ở một chuyến vui chơi cuối tuần. Chỉ vài giờ trước đó, anh đã quyết định sở hữu một căn hộ biển sở hữu lâu dài Beacon tại Blanca City, hướng đến cả hai mục đích ở và đầu tư.

"Tôi cảm thấy quyết định mua sớm là hoàn toàn đúng đắn. Mặt khác, tôi tin vào năng lực của Sun Group. Chỉ với một tiện ích đầu tiên đi vào hoạt động, chủ đầu tư đã mang đến một diện mạo rất khác cho du lịch Vũng Tàu. Tôi đang rất mong ngày căn hộ hoàn thiện để đưa vào sử dụng.", anh Đức cho biết.

Còn với chị Phạm Thị Huyền, người đang sinh sống tại Đồng Nai và làm việc ở trung tâm TP.HCM, từng trải nghiệm chất lượng dịch vụ và cách vận hành hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng của Sun Group tại nhiều điểm đến, nên ngay khi biết tin có dự án Blacna City tại Vũng Tàu chị đã quyết định mua một căn hộ để gia đình có thể chuyển về sống. "Tôi đã đầu tư một căn hộ của Sun Group tại Phú Quốc và đến nay vẫn ghi nhận hiệu quả khai thác tốt. Đó là lý do tôi có sự tin tưởng nhất định vào chủ đầu tư. Ngoài ra dự án nằm tại Vũng Tàu, vị trí không quá xa để di chuyển nhưng lại đủ khác biệt để mang đến cảm giác nghỉ dưỡng mỗi ngày." – Chị Huyền, chia sẻ.

Khách hàng Phạm Thị Huyền trải nghiệm Sun World Vung Tau sau khi mua căn hộ tại Blanca City. Ảnh: Nguyễn Đạt

Theo ghi nhận từ một số đơn vị kinh doanh bất động sản, Vũng Tàu đang chứng kiến sự dịch chuyển đáng chú ý trong nhu cầu của khách hàng. Nếu trước đây thành phố biển chủ yếu được tìm đến như là một điểm du lịch gần TP.HCM, thì nay ngày càng nhiều người lựa chọn nơi đây để an cư lâu dài, theo đuổi xu hướng "resort living" - sống trong môi trường như nghỉ dưỡng. Thay vì chỉ quan tâm đến vị trí hay khả năng tăng giá, nhiều người mua bắt đầu đặt trọng tâm vào hệ sinh thái tiện ích, trải nghiệm sống và khả năng tận hưởng giá trị nghỉ dưỡng ngay tại nơi ở.

"Một chia sẻ rất thực tế từ khách hàng khi tham gia lễ hội Blanca La Festa. Sau khi cùng gia đình vui chơi đến khuya, vị khách phải mất thêm thời gian hơn 20 phút di chuyển về nơi lưu trú, cách khu vực sự kiện khá xa. Chính lúc đó, khách hàng đã thốt lên: "Ước gì mình có một căn hộ ở đây, vui chơi xong chỉ cần đi bộ về nhà". Rõ ràng đó là nhu cầu thực và thiết thực nhất của khách hàng. Chính vì vậy, kết quả kinh doanh vừa rồi của tổ hợp căn hộ Beacon Tower cực kỳ tốt." - Ông Công Thành - Giám đốc dự án, Công ty bất động sản SmartRealtors & Partners, cho biết.

Khoản lời "hai trong một" của bất động sản biển

Không chỉ là nơi để ở, với nhiều khách hàng, Blanca City còn là một khoản đầu tư có thể nhìn thấy ngay. "Trước đây, khi mua bất động sản, khách hàng thường phải hình dung tương lai qua sa bàn hoặc những lời giới thiệu. Nhưng ở đây, tôi có thể tận mắt thấy dòng người đổ về vui chơi, ăn uống, xem pháo hoa ngay hôm nay.", khách hàng Trần Vũ Đức (phường Chợ Lớn, TPHCM) chia sẻ.

Các căn hộ Beacon Tower thu hút khách hàng nhờ lợi thế vị trí và pháp lý sở hữu lâu dài. Ảnh: Nguyễn Đạt

Thực tế, Sun World Vung Tau với lễ hội Blanca La Festa đang tạo nên cơn sốt kinh tế đêm tại Vũng Tàu. Những đêm pháo hoa cuối tuần thu hút đông đảo người dân và du khách tập trung về đây, trong khi các khu vực vui chơi, ẩm thực luôn nhộn nhịp. Với nhiều nhà đầu tư, đó không chỉ là hoạt động lễ hội đơn thuần mà còn là dấu hiệu cho thấy sức hút của điểm đến đang dần thành hình.

Với anh Đức, khả năng khai thác linh hoạt cũng là một trong những lý do thôi thúc anh quyết định xuống tiền. Theo anh, Blanca City là một dự án ven biển nằm trong không gian phát triển mới của TP.HCM sau khi mở rộng địa giới, nên không chỉ hưởng lợi từ lợi thế của một đô thị du lịch biển mà còn từ động lực tăng trưởng của siêu đô thị lớn nhất cả nước.

Một góc công trường Blanca City sáng đèn ca đêm và pháo hoa rực rỡ tại Sun World Vung Tau. Ảnh: Nguyễn Đạt

Chính vì vậy, không dừng lại ở dòng khách du lịch, nhiều nhà đầu tư còn nhìn thấy dư địa tăng trưởng từ nhu cầu lưu trú của đội ngũ chuyên gia quốc tế. Cảng Cái Mép - Thị Vải, sân bay Long Thành cùng mạng lưới cao tốc đang dần hoàn thiện được kỳ vọng sẽ kéo theo lượng lớn chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao đến làm việc trong khu vực. Trong bối cảnh đó, những dự án sở hữu hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ và các thương hiệu vận hành quốc tế như Blanca City được đánh giá có nhiều lợi thế để đón đầu nhu cầu này.

Một góc phối cảnh tổ hợp căn hộ Beacon Tower tại Blanca City. Ảnh: Sun Property

Bên cạnh những kỳ vọng về tương lai, điều khiến nhiều khách hàng yên tâm là tốc độ thi công. Các phân khu thấp tầng đã cất nóc, tháp cao tầng đang được đẩy mạnh hoàn thiện, hạ tầng làm đồng bộ. Tốc độ hoàn thiện nhanh chóng giúp nhà đầu tư dễ dàng kiểm chứng chất lượng và chủ động cho kế hoạch đưa tài sản vào vận hành sớm, tối ưu hóa dòng tiền.